Huawei va extinde parteneriatul pentru mașini inteligente cu Changan

Huawei Technologies din China își extinde parteneriatul privind mașinile inteligente cu compania de stat Chongqing Changan Automobile Co Ltd, pentru a include proiectarea și dezvoltarea semiconductoarelor de utilizare automată, au spus patru surse care au cunoștințe despre acest subiect.

Cele două companii, care și-au dezvăluit legăturile cu mașinile inteligente în noiembrie, au lucrat împreună în mod informal la cipuri, în ultimele câteva luni, au spus două dintre surse. O a treia sursă a declarat că s-ar putea să formeze în curând o alăturare pentru dezvoltarea cipurilor.

Acțiunile din Changan au crescut la știri, sunt în creștere cu 9% în tranzacțiile de după-amiază, comparativ cu un declin de 4% mai devreme în cursul zilei.

Huawei a pivotat la vehiculele electrice după ce afacerea sa globală cu smartphone-uri a fost lovită de sancțiunile SUA. Administrația Trump anterioară a etichetat compania drept o amenințare la adresa securității naționale a SUA – o acuzație pe care o neagă.

În plus față de acordul cu Changan pentru a dezvolta mașini inteligente sub o marcă comună încă fără nume, Huawei planifică și vehicule electrice sub propria sa marcă și este în discuții pentru a prelua controlul asupra unității EV a unui mic producător auto național, au spus sursele.

Noul parteneriat de cipuri Huawei cu Changan ar urma să apară pe fondul unei penurii globale de semiconductori, care a afectat în mod deosebit producătorii de automobile.

Ar reprezenta, de asemenea, o extindere semnificativă pentru afacerea cu cipuri Huawei, după ce sancțiunile SUA au însemnat că a pierdut accesul la software-ul de proiectare a cipurilor necesar pentru cipurile mai avansate utilizate pe smartphone-uri.

Sursele au refuzat să fie identificate deoarece nu erau autorizate să vorbească cu mass-media.

Changan nu a răspuns la o cerere de comentariu. Huawei a spus că diferă față de producătorii de autovehicule în anunțurile publice privind legăturile lor. De asemenea, producătorul de baterii CATL, care face parte, de asemenea, din parteneriatul cu mașinile inteligente, nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Changan, care are parteneriate cu Ford Motor Co și Mazda Motor, pe lângă fabricarea propriilor mașini, a lucrat la dezvoltarea propriilor cipuri, dar nu a făcut prea multe progrese, au spus două surse.

Parteneriatul actual cu mașinile inteligente Huawei și Changan solicită gigantului tehnologic să se ocupe de sistemul de operare al vehiculului și de tehnologiile cabinei, în timp ce producătorul auto se va ocupa de proiectarea și ingineria vehiculului.

Două surse au declarat că parteneriatul va construi mașini care să vizeze piața de nivel mediu și înalt, concurând cu Tesla Inc și Nio Inc.

Compania va fi găzduită într-o afacere veche cu Nio care nu mai este activă și a fost redenumită Avatar, au adăugat ei.

Companiile își propun să înceapă vânzările la începutul anului viitor, a declarat o sursă. O altă sursă a adăugat că Avatar va deschide un birou în Shanghai și a început să angajeze personal.