Tensiunea atinge un nou prag în Orientul Mijlociu. Iranul a capturat miercuri două nave container care încercau să iasă din Golf prin Strâmtoarea Hormuz, după ce a deschis focul asupra lor și a unei a treia ambarcațiuni. Acțiunea este prima de acest fel de la începutul conflictului cu SUA și Israel, din luna februarie.

Atac in plina zi

Cele două nave capturate sunt MSC Francesca, sub pavilion Panama, și Epaminondas, sub pavilion Liberia. Potrivit autorităților iraniene, acestea operau fără autorizațiile necesare și, mai mult, ar fi manipulat sistemele de navigație pentru a-și ascunde traseul. Iar marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a transmis un avertisment clar, citat de agenția Tasnim, conform căruia orice perturbare a ordinii și siguranței în strâmtoare reprezintă o „linie roşie”.

Nave avariate si echipaje in pericol

Lucrurile stau putin diferit echipajelor. Nava Epaminondas, care este operată de o companie din Grecia, a raportat că a fost atacată la aproximativ 15 mile marine de coasta Omanului. În urma focurilor de armă și a unor grenade propulsate de pe o ambarcațiune a IRGC, puntea de comandă a suferit avarii. La bord se aflau 21 de membri ai echipajului, majoritatea fiind cetățeni ucraineni și filipinezi.

Și nava MSC Francesca a fost vizată de focuri de armă în apropierea coastelor iraniene. Din fericire, nu a suferit avarii, iar echipajul este în siguranță. O a treia navă container a fost atacată în aceeași zonă, dar, spre deosebire de celelalte, a reușit să își continue drumul.

Pretul petrolului a explodat imediat

V-ați întrebat de ce se scumpește benzina la pompă? Ei bine, evenimente ca acesta sunt unul dintre motivele principale. Piețele energetice globale au reacționat imediat la vestea blocadei.

Efectul a fost instantaneu.

Prețul petrolului Brent a urcat cu aproximativ 1%, ajungând la 99,46 dolari pe baril. În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o creștere de circa 0,85%, atingând valoarea de 90,43 dolari. Pana la urma, orice conflict in zona se vede direct in buzunarele noastre.

De ce conteaza Stramtoarea Hormuz

Strâmtoarea Hormuz nu este un punct oarecare pe hartă. Este un punct strategic necesar pentru economia mondială, prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate. Conflictul a afectat deja dramatic traficul maritim din zonă.

Traficul, care în mod normal este intens (aproximativ 130 de nave pe zi), s-a prăbușit la doar 9 nave pe zi după izbucnirea războiului. A existat o scurtă perioadă de redeschidere, când numărul a revenit temporar la circa 20 de nave, dar incidentele recente arată că situația este departe de a fi stabilă. Numai ca situația rămâne extrem de volatilă, iar analiștii avertizează că incertitudinea ridicată poate duce la noi fluctuații pe piețele energetice globale.