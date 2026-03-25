Grupul Iulius şi partenerul său Atterbury Europe au demarat lucrările la proiectul RIVUS din Cluj-Napoca, o investiţie estimată la peste 550 milioane de euro. Vorbim despre cea mai amplă dezvoltare imobiliară prin reconversie urbană aflată în execuţie în România. fosta platformă industrială Carbochim se va transforma radical.

O investiție record cu finanțare verde

Finanțarea proiectului este asigurată, printre altele, de un credit sindicalizat verde de 400 milioane de euro. Acesta a fost acordat anul trecut de un consorțiu format din Erste Bank, BCR, BERD şi BRD. Este cel mai mare credit de acest tip acordat vreodată unui proiect imobiliar local, iar condițiile sunt stricte. Dezvoltarea trebuie să atingă și să mențină standardele internaționale de sustenabilitate LEED Platinum şi EDGE Advanced. Iar conceptul proiectului a fost realizat împreună cu biroul internaţional de arhitectură UNStudio.

Retailerii s-au înghesuit deja

Interesul pentru spațiile comerciale este deja uriaș, deși șantierul abia a început. Sorin Guttman, Managerul proiectului RIVUS, confirmă acest lucru. „Avem în construire un proiect etalon pentru piaţa real-estate din România, care se bucură de un interes solid din partea retailerilor, având deja un grad de închiriere de peste 70%, care pentru noi reprezintă un indicator clar al încrederii pieţei în concept şi în potenţialul său pe termen lung”, spune el.

Dar ce înseamnă asta în cifre concrete? Păi, componenta de retail va avea o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 142.000 de metri pătraţi, cu peste 400 de magazine. Printre numele deja anunțate se numără operatorul de cinema Cineplexx (cu tehnologie IMAX), cea mai mare librărie-concept Cărtureşti, un centru de entertainment HYPE by Kiddo și un hypermarket Auchan. În plus, peste 20% din ofertă va fi acoperită de concepte dezvoltate de antreprenori locali, alături de circa 30 de restaurante-concept şi cafenele tematice.

De la hale industriale la cultură și parc

Dincolo de shopping, proiectul are și o componentă culturală strategică. Două clădiri de patrimoniu industrial vor fi reconvertite și integrate în circuitul public. Fosta hală a cuptoarelor, denumită Hala cu Arcade, se va transforma într-un centru dedicat artelor performative, operat în parteneriat cu mediul cultural local. Iar fosta clădire administrativă, cea cu faţadă din cărămidă roşie, își va păstra funcţiunile administrative şi de servicii.

O transformare radicală.

Și spațiile verzi sunt o parte importantă a planului. Proiectul va include un parc de circa 52.000 de metri pătraţi, unde vor fi plantați peste 700 de arbori maturi și peste 100.000 de plante decorative. Noul ansamblu va fi conectat la Parcul Feroviarilor şi Parcul Armătura, extinzând astfel infrastructura verde a zonei.

Infrastructură nouă și soarta fabricii Carbochim

Dezvoltatorii au inclus și investiţii serioase în mobilitate. V-ați gândit vreodată cum se va fluidiza traficul? Ei bine, planul include un nou pod rutier peste Someş, pasarele pietonale, modernizarea unor artere din zonă şi dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete.

Și poate cea mai importantă întrebare: ce s-a întâmplat cu fabrica? Pana la urma, Carbochim nu a fost închisă. Proiectul a implicat relocarea şi modernizarea unității de producție, o investiţie de peste 7 milioane de euro. Fabrica este acum operaţională, şi-a păstrat angajaţii şi funcţionează în condiţii tehnologice important îmbunătăţite.