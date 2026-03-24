Modelul de lucru hibrid se consolidează puternic în România, iar companiile își ajustează strategiile fără a mai face schimbări radicale. Un sondaj recent arată că aproape jumătate dintre organizații estimează că angajații vor veni la birou între trei și patru zile pe săptămână în 2026, semnalând o revenire treptată la interacțiunea fizică, dar cu păstrarea flexibilității.

Hibridul devine noul standard

Piața muncii pare să fi intrat într-o fază de maturizare. S-au terminat experimentele bruște. Acum, companiile rafinează modelul hibrid. În timp ce aproape jumătate dintre firme țintesc spre o prezență de 3-4 zile la birou, o parte importantă continuă să mențină un program mai lejer, cu doar una sau două zile de prezență fizică. Asta confirmă un singur lucru: munca de la distanță a rămas adânc integrată în cultura organizațională din țară.

Această combinație devine, noul normal.

Birourile nu se golesc, ci se transformă

V-ați fi așteptat ca birourile să se golească? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Deși gradul de ocupare variază, în multe companii fiind prezenți între 30% și 70% din angajați într-o zi obișnuită, majoritatea firmelor nu se grăbesc să renunțe la spații. Ba chiar peste 75% dintre organizații intenționează să păstreze aceleași suprafețe și în 2026.

Numai că perspectiva s-a schimbat. Biroul nu mai este văzut doar ca un loc pentru muncă individuală, ci a devenit un centru pentru colaborare, ședințe și interacțiune socială. E drept că atmosfera în multe sedii este mai degrabă liniștită, un semn clar că tranziția încă nu s-a încheiat.

Ajustări fine, nu revoluții

Organizațiile nu mai caută soluții extreme, ci preferă să ajusteze din mers politicile interne pentru a se adapta noilor realități. Accentul cade pe crearea unui mediu echilibrat, care să îmbine eficiența cu starea de bine a angajaților.

„Companiile nu mai încearcă să schimbe radical modul de lucru, ci mai degrabă îl ajustează și îl rafinează treptat. Datele sondajului arată o tendință clară către un model hibrid mai bine structurat, în care angajații vin mai des la birou decât în ultimii ani, dar fără a reveni la programul clasic de cinci zile pe săptămână”, explică Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory la Colliers.

Iar ea adaugă: „De exemplu, aproape jumătate dintre companii se așteaptă ca angajații să fie prezenți la birou 3-4 zile pe săptămână, în timp ce doar o mică parte rămân în modele complet remote sau complet bazate pe prezență fizică. În paralel, companiile își concentrează atenția pe optimizarea spațiilor existente și pe dezvoltarea unor programe de wellbeing care să creeze un mediu de lucru mai echilibrat și mai atractiv pentru angajați”.

Cum sunt atrași angajații înapoi?

Dar ce îi convinge, până la urmă, pe oameni să lase confortul de acasă? Cu siguranță nu banii. Stimulentele financiare sunt folosite extrem de rar. În schimb, companiile mizează pe organizare și cultură internă. Aproximativ jumătate dintre firme nu au introdus măsuri speciale, bazându-se pe politicile deja existente și pe alegerea angajaților. Cele care au intervenit au preferat să organizeze evenimente interne, să stabilească reguli clare de prezență sau să modernizeze spațiile de lucru (o canapea nouă prinde bine oricând).

Costurile și starea de bine, principalele provocări

Gestionarea spațiilor de birouri rămâne o bătaie de cap. Costurile ridicate cu chiria și mentenanța reprezintă principala grijă pentru aproape jumătate dintre companii. Imediat după vin utilizarea ineficientă a spațiului și limitările infrastructurii.

Pe de altă parte, starea de bine a angajaților a devenit un pilon central. Două treimi dintre companii au implementat deja programe de wellbeing, de la suport psihologic și coaching la diverse inițiative sociale. Percepțiile asupra impactului muncii remote sunt însă împărțite: unii manageri văd efecte pozitive, alții negative, iar o parte nu observă nicio schimbare majoră. Acest echilibru fragil explică de ce se caută o cale de mijloc.

„În ansamblu, rezultatele sondajului arată că piața muncii intră într-o etapă de ajustare treptată, în care companiile își rafinează strategiile de lucru și modul în care folosesc spațiile de birouri. În locul unor schimbări radicale, majoritatea preferă să optimizeze spațiile existente, să consolideze modelul de lucru hibrid și să investească în programe care susțin colaborarea și wellbeing-ul angajaților”, conchide Daniela Popescu.