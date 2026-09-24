ROBOR la trei luni a urcat la 5,93%, iar IRCC este la 5,56%

Indicii ROBOR au crescut joi, 24 septembrie 2026, pe toate cele trei scadențe raportate: trei luni, șase luni și 12 luni.

ROBOR la trei luni, indice folosit la calcularea costurilor creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,93% pe an, de la 5,85% la stabilirea precedentă, potrivit Știri pe surse. ROBOR este un indice al pieței monetare stabilit prin panelul băncilor participante.

Pentru scadența de șase luni, utilizată la calcularea dobânzilor creditelor ipotecare în lei cu dobândă variabilă, valoarea a crescut de la 5,94% la 6,01% pe an. ROBOR la 12 luni a avansat de la 5,99% la 6,07% pe an.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 19/2019, este de 5,56% pe an, sub nivelurile ROBOR pentru toate cele trei scadențe. Valoarea IRCC reprezintă media aritmetică a dobânzilor zilnice aferente tranzacțiilor interbancare din primul trimestru al anului 2026.