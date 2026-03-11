Nemții golesc benzinăriile din Polonia. Românii economisesc 20 de euro la un plin în Bulgaria

Cozi uriașe și benzinării rămase fără stocuri la granița dintre Polonia și Germania, după ce șoferii germani au luat cu asalt stațiile de alimentare în căutarea unui preț mai bun. Fenomenul „turismului pentru carburanți”, amplificat de conflictul din Iran, se extinde și în sud-estul Europei, unde tot mai mulți români și greci trec granița în Bulgaria pentru a face plinul.

Diferențele de preț sunt considerabile. Potrivit Ziarului Financiar, în Polonia un litru de benzină poate fi cu până la 60 de cenți mai ieftin, în timp ce șoferii care alimentează în Bulgaria economisesc cel puțin 20 de euro la un singur plin. Situația a devenit atât de tensionată încât autoritățile locale și guvernele naționale au început să caute soluții.

Criză de carburanți la granița poloneză

Stațiile de alimentare din orașul polonez Swinoujscie au fost copleșite în weekendul trecut. Duminică, cererea a fost atât de mare încât unele benzinării au rămas complet fără carburanți, fiind nevoite să suspende temporar vânzările. Presa germană, care a relatat pe larg despre acest fenomen, îi citează pe șoferii nemți care spun că pur și simplu nu-și mai permit să cumpere combustibil de pe plan local. Avantajul este dublu pentru clienții germani, deoarece zlotul polonez s-a depreciat în raport cu euro de la începutul războiului din Iran.

Autoritățile intervin cu monitorizări și controale

Situația a atras atenția autorităților locale. Primarul din Swinoujscie, Joanna Agatowska, a anunțat un plan pentru a reglementa vânzările. Ea va solicita proprietarilor de benzinării să monitorizeze atent dacă șoferii umplu canistre cu mai mult de 20 de litri, aceasta fiind limita legală pe care un șofer o poate transporta din Polonia în Germania. În paralel, autoritățile vamale germane și-au intensificat controalele la graniță, verificând la întâmplare așa-numiții turiști pentru carburanți, a declarat o purtătoare de cuvânt pentru Markische Allgemeine Zeitung.

Guvernul german acuză profiturile „indecente”

La Berlin, guvernul discută „măsuri specifice” pentru a proteja populația de scumpirea dramatică a petrolului. Ministrul german de finanțe, Lars Kingbeil, a criticat dur situația actuală. „Asistăm la o creştere exagerată a preţurilor“, a declarat oficialul, adăugând că este indecent ca unele companii să maximizeze profiturile în detrimentul navetiștilor și al micilor întreprinderi. Prețurile carburanților în Germania cresc într-un ritm mai accelerat decât în majoritatea țărilor UE, cu excepția Finlandei.

Românii și grecii se îndreaptă spre Bulgaria

Un fenomen similar se înregistrează și la sud de Dunăre. Bulgaria a devenit o destinație preferată pentru șoferii din România și Grecia aflați în căutare de carburanți mai ieftini. Benzinăriile din apropierea orașului Ruse și din jurul punctului de trecere a frontierei Kulata sunt extrem de aglomerate. Deși prețurile au crescut și în Bulgaria în ultimele zile, acestea rămân mult mai mici comparativ cu cele din țările vecine, permițând economii substanțiale pentru cei care trec granița special pentru a-și umple rezervoarele.

Sursa: Zf