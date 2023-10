Pantofii pe comandă, realizați în România, ajung la Milano – Fashion Week. Povești de succes ”Made in Romania”

Cu o vechime de peste 20 de ani în industria confecțiilor de haine și a pantofilor, Mamzelle.ro, a început să vândă pantofi pe comandă pornind de la pasiunea familiei pentru produsele de calitate, din piele. În ultimul an, Raluca Gheorghe, fondatoarea companiei, a reușit să realizeze o cifră de afaceri de peste un milion de lei și să aducă pantofii realizați în România la Milano – Fashion Week. Un business de nișă poate avea succes și în România, dacă ai ingredientele corecte!

Exemplul Mamzelle.ro arată ca se poate face business de nișă în România. Raluca Gheorghe a transformat un business clasic, ducându-l într-o direcție de nișă, cea a pantofilor realizați pe comandă. Un nou model de afacere care combinină experiența personală a cumpărăturilor, cu cea a rapidității mediului online.

”Am ajuns la peste 300 de modele de pantofi disponibili în colecțiile Mamzelle.ro și mii de perechi vândute pe parcursul unui an.”, ne mărturisește Raluca Gheorghe

Pantofii realizați în atelierul Mamzelle.ro sunt fabricați la cele mai înalte standarde de calitate și etice, folosind cea mai bună piele de proveniență locală și internațională. Fiind realizați la comandă, fiecare design poate fi personalizat, permițându-vă să vă creați propria pereche de pantofi. O pereche de pantofi comozi și eleganți te pot duce foarte departe și deschid multe porți. În plus puterea pe care ți-o dă un toc înalt este extrem de seducătoare.

Perseverența și pasiunea pentru modă au fost motoarele necesare pentru a propulsa afacerea. În anul 2022, Raluca a reușit să aducă o cifră de afaceri de peste un milion de lei, ținând cont de domeniul nișat, acest lucru este o performanță. La începutul acestui an, în februarie Mamzelle.ro a participat la renumitul târg de la Milano – Fashion Week, unde an de an firme renumite își selectează furnizorii și colaboratorii. În urma târgului s-au putut încheia colaborări importante.

Când afacerile conduse de tineri prosperă, creează noi locuri de muncă, modelează comunitățile locale și stimulează creșterea economică. Cu toate acestea o problemă sesizată de către Raluca Gheorghe este cea a contextului și a instabilității economice care duce ca școlile profesionale și formatoare aproape să dispară lăsând astfel un gol pe piața muncii în ceea ce privește meșteșugarii de profil și cu experiență.

Având o viziune unică, cu modele comode și în trend, căutând mereu să aducă o gamă cât mai variată, Raluca Gheorghe, fondatoarea Mamzelle.ro și-a axat afacerea pe pantofi de ocazie, absolut esențiali în sezonul nunților sau a evenimentelor. A urmat extinderea gamei de produse precum pantofi basic și office, cizme dama lungi si scurte, sandale si bocanci. Trendul caracteristic țării noastre este unul conservator, cele mai căutate culori fiind negru sau nude. Toate produsele sunt făcute din piele naturală, realizate exclusiv pe comandă, iar proiectul Mamzelle se poate mândri că se îndepărtează de industria fast fashion, găsindu-și o clientelă aparte.

Din acest motiv motiv firma a reușit în acest an să acceseze fonduri nerambursabile prin programul Femeia Antreprenor, finanțat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel și-a extins activitatea și pe codul CAEN 1413. Acest proiect a fost depus în 2022 și a reușit sa fie aprobat la începutul acestui an. Suma accesată este de aproximativ 330000 de lei având ca principal scop extinderea producției de nișă. În plus acest lucru a însemnat angajarea mai multor oameni care s-au adăugat echipei mamzelle.ro, contractarea și cumpărarea de utilaje noi precum: a unui laser ce poate grava și perfora, a unei mașini de aplicat cristale, perle, pietre, precum și a unei mașini folio. Toate aceste investiții au ca scop final extinderea firmei pe piețele din țările vecine.

Implementare proiect Femeia Antreprenor finanțat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

S.C. STAR RAL S.R.L. anunță lansarea proiectului nr. RUE FM 966 din 29.09.2022 înscris în cadrul Programului Femeia Antreprenor ediția 2022.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, cu implementarea lui în maxim 12 luni începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv 27.01.2023.

Obiectivul proiectului îl reprezintă extinderea producției de nișă conform Codului CAEN 1413.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Angajarea a doi șomeri pentru o perioadă minimă de 24 luni.

Achiziționarea utilajelor necesare desfășurării activității precum: laser pentru gravură și perforare, mașina de aplicat cristale, mașină de aplicat perle, mașină de aplicat folio.

Valoarea proiectului este de 322575 lei(valoare totală) din care 122578.50 lei cofinanțare și 199996.50 lei valoare AFN.

Despre S.C. STAR RAL S.R.L.

Firma STAR RAL S.R.L înființată în anul 2000 confecționează articole de îmbrăcăminte din diferite materiale. Cifră de afaceri în anul 2022 de 1284045 lei. În februarie 2023 a participat la FASHION WEEK MILANO, unde s-au încheiat colaborări de durantă. În viitor se dorește extinderea producției de nișă și în altre țări vecine.