Piața de eCommerce din România va depăși 8,5 miliarde de euro în 2026 dar creșterea încetinește

Piața de eCommerce din România a atins pragul de 8,1 miliarde de euro în 2025, iar estimările pentru 2026 indică o depășire a valorii de 8,5 miliarde de euro. Numai ca, dincolo de cifre, ritmul de creștere încetinește vizibil de la 6% anul trecut la doar 5% anul acesta. Principalele motive sunt inflația, presiunea tot mai mare a marketplace-urilor internaționale și impactul inteligenței artificiale, care rescriu complet regulile jocului în comerțul online local.

Creștere susținută de inflație în 2025

Anul trecut, piața a crescut, e drept, dar avansul a fost susținut mai degrabă de inflație decât de o creștere reală a volumelor. Hai să vedem cifrele concrete. O analiză MerchantPro Compass, realizată pe baza datelor de pe platformă, arată o creștere medie valorică a comenzilor de 6,3% în 2025. Asta în timp ce numărul tranzacțiilor a avansat cu doar 0,8%, ceea ce sugerează că românii nu au comandat neapărat mai mult, ci au plătit mai mult pentru produse.

Dinamica a fost și ea interesantă. În prima jumătate a anului 2025, volumul tranzacțiilor a scăzut cu 0,29%, pentru ca în semestrul al doilea să înregistreze o creștere modestă de 1,66%.

Cifrele arată o piață cu două viteze.

Anumite segmente au explodat, precum electro & IT (+21%) sau pharma (+65%). În schimb, alte categorii au avut de suferit, resimțind din plin competiția externă și schimbările de comportament ale consumatorilor. Aici intră zona de fashion, cu o scădere de 10,3%, și cea de articole pentru copii, care a înregistrat un minus de 12%.

Competiție, AI și loialitate

Iar în 2026, consumul a devenit mai prudent, iar încrederea este la un nivel scăzut. Creșterea pieței ar putea fi susținută de adopția tot mai largă a cumpărăturilor online și de maturizarea experienței oferite de comercianți, care investesc în tehnologie și personalizare. Pe de altă parte, riscurile rămân semnificative: presiunea pe bugetele românilor, incertitudinea socio-economică și cota tot mai mare a platformelor externe pot frâna dezvoltarea.

Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro, surprinde exact noua realitate a pieței. „Miza reală se mută de la creșterea brută la controlul valorii și la capacitatea jucătorilor locali de a rămâne competitivi într-un ecosistem dominat tot mai mult de marketplace-uri și AI. În 2026, diferența o vor face eficiența operațională, datele și capacitatea de a construi loialitate”, precizează acesta.

Giganții externi domină traficul

Dar cine vinde, pe bune, cel mai bine online? V-ați gândit vreodată la amploarea pe care au luat-o platformele asiatice? Marketplace-urile generaliste domină detașat topurile de trafic, cu eMAG, Trendyol și Temu în fruntea platformelor care atrag majoritatea vizitelor.

Expansiunea acestor giganți este vizibilă la nivel european. Potrivit datelor citate în raportul MerchantPro Insights, în prima jumătate a anului 2025, aproximativ 25% dintre consumatorii din Uniunea Europeană au făcut cel puțin o achiziție pe Temu. În România, platforma a atins un nivel incredibil de aproximativ 4,7 milioane de utilizatori activi lunar. Nici Trendyol nu stă rău, depășind pragul de 1,3 milioane de cumpărători și consolidându-și poziția a doua în topul celor mai accesate magazine online din țară.

„Aceste evoluții reflectă o schimbare structurală a ecosistemului digital, în care marketplace-urile devin principalele puncte de intrare în procesul de descoperire a produselor. Marketplace-urile funcționează astăzi ca hub-uri de trafic pentru comerțul online. Pentru comercianți, acest lucru schimbă modul în care trebuie gândite strategiile de distribuție și marketing digital. Integrarea tehnologiilor bazate pe date și optimizarea experienței clientului rămân printre factorii cei mai importanți pentru performanța magazinelor online”, adaugă Arthur Rădulescu.

Inteligența artificială schimbă jocul

Inteligența artificială nu mai este un concept SF, ci un instrument care joacă un rol tot mai important în deciziile de cumpărare. Datele la nivel global arată că 65% dintre utilizatori declară că AI le influențează alegerile, pe măsură ce tehnologia este integrată în motoarele de căutare, în recomandările de produse sau în asistenții virtuali.

Impactul se vede deja în cifre. Personalizarea experienței cu soluții AI integrate (cum ar fi cele testate pe magazine din platforma MerchantPro) poate genera o rată de conversie chiar și de peste 4 ori mai mare. Practic, AI-ul învață ce vrea clientul și îi oferă exact produsele potrivite, la momentul potrivit.

Un factor care ar putea, totuși, să echilibreze balanța este introducerea taxelor pentru platformele non-UE, atât la nivel local, cât și european. Această măsură ar putea reduce o parte din avantajul competitiv de cost pe care îl au în prezent giganții asiatici.