PPC Energie a anunțat modificări importante în programul punctelor de lucru din București, Giurgiu și Ilfov, în contextul sărbătorilor legale. În perioada 10-13 aprilie, majoritatea magazinelor vor fi închise, compania încurajând clienții să folosească soluțiile digitale pentru gestionarea contractelor de curent și gaze.

Program special de sărbători

Magazinele PPC Energie din municipiul București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise de vineri, 10 aprilie, până luni, 13 aprilie. E drept că există o singură excepție de la această regulă.

Este vorba despre magazinul situat în Galeriile Titan din Capitală. Acesta va funcționa după un program special: va fi deschis vineri, 10 aprilie, între orele 09:00 și 20:00. Ulterior, în intervalul 11 – 13 aprilie, va fi închis, la fel ca restul punctelor de lucru. Și serviciul de call-center va fi disponibil în această perioadă doar pentru informații în sistem automat, cum ar fi transmiterea indexului sau detalii despre factură și sold.

Cum transmiți indexul fără să mergi la ghișeu

Iar pentru transmiterea indexului, clienții nu trebuie să-și facă griji. Cea mai simplă metodă este online, direct din secțiunea Index a aplicației myPPC sau de pe pagina web myppc.ppcenergy.ro. V-ați întrebat însă ce se întâmplă dacă preferați telefonul?

Ei bine, compania pune la dispoziție mai multe numere, care pot fi apelate în perioada de telecitire specificată pe factură:

0800 07 07 01 – număr gratuit pentru clienții cu contracte pe piața concurențială.

– număr gratuit pentru clienții cu contracte pe piața concurențială. 0800.07.08.09 – număr gratuit pentru clienții cu contracte în regim reglementat.

– număr gratuit pentru clienții cu contracte în regim reglementat. 021.9977 – număr cu tarif normal.

Pentru a intra în contact cu un consultant uman, clienții pot apela numărul 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și străinătate) în timpul programului standard, adică de luni până vineri, între 8:00 și 20:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Opțiuni de plată a facturilor

Plățile se pot efectua foarte ușor online, prin debit direct, transfer bancar sau direct din aplicația myPPC. Pentru clienții care preferă plata în numerar, lucrurile stau puțin diferit, dar există soluții.

Sunt disponibile automate de plată de tip self-pay, amplasate atât în magazinele PPC Energie din București și din județele Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea, cât și în rețelele de magazine partenere precum Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour sau Kaufland.

Plata cu cardul este și ea o opțiune.

Numai că această facilitate (plata prin POS) este implementată în majoritatea, dar nu în toate magazinele PPC Energie. Detaliile complete despre partenerii bancari și comerciali se găsesc pe fiecare factură de energie.

Totul în aplicația myPPC

Compania insistă pe utilizarea aplicației myPPC, o soluție digitală completă. Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul ei, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau pot verifica oricând balanța de plată.

Mai mult, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale actuale. Asta înseamnă că oricine (atât clienții existenți, cât și cei potențiali) are posibilitatea de a transmite online solicitări pentru încheierea unui nou contract de furnizare, fie pentru energie electrică, fie pentru gaze naturale.