PPC Renewables finalizeaza instalarea turbinelor la parcul eolian Deleni de 140 MW

Grupul elen PPC, prin divizia sa de energie verde, a finalizat instalarea tuturor unitatilor de generare la parcul eolian Deleni din judetul Vaslui. Proiectul atinge o capacitate de 140 MW in prima sa faza si reprezinta cea mai mare investitie de acest tip din regiunea Moldovei, apropiindu-se de momentul integrarii in sistemul energetic national.

Detalii tehnice si etapele urmatoare de dezvoltare

Conform anuntului oficial, faza de constructie fizica a echipamentelor s-a incheiat pe santierul din estul tarii. „Etapa de construcție a turbinelor la Deleni este oficial încheiată! Acest proiect marchează un pas important în tranziția către energie curată în România. Parcul eolian de la Deleni, cel mai mare din Moldova, începe să prindă contur, odată cu montarea tuturor turbinelor, un moment esențial, dar nu final. Urmează etape tehnice importante, precum finalizarea stației Banca și procesul de energizare, necesare pentru integrarea energiei în rețeaua națională. Cu fiecare pas, ne apropiem de momentul în care vântul de la Deleni va deveni o sursă activă de energie pentru viitor”, au transmis reprezentantii companiei.

Iar detaliile tehnice arata anvergura investitiei. Parcul este echipat cu 23 de turbine furnizate de General Electric (GE), fiecare avand o putere unitara de 6,1 MW.

Impactul in retea si productia estimata

Ce inseamna concret aceasta capacitate de productie pentru echilibrul energetic local si pentru afacerile dvs. Din regiune?

Odata pus in functiune la jumatatea acestui an, complexul va genera anual aproximativ 370 GWh de energie electrica. Intr-o relatare publicata recent de Economica, se precizeaza ca aceasta cantitate asigura suficienta energie pentru a alimenta echivalentul a 100.000 de gospodarii, practic un oras de dimensiunea municipiului Vaslui si a localitatilor componente.

Cifrele de mediu sustin direct obiectivele de decarbonizare.

Mai exact, productia verde de la Deleni va evita emisii de CO2 de circa 215.000 de tone anual.

Extinderea portofoliului si faza a doua a proiectului

Insa ambitiile investitorului nu se opresc la faza initiala. Compania a demarat inca de anul trecut procedurile pentru extinderea capacitatii (un proces standard pentru dezvoltatorii mari care cauta optimizarea costurilor de racordare si operare in aceeasi zona geografica).

„PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din judeţul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcţie, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare. Turbinele vor fi amplasate în proximitatea localităţii Bogdăniţa şi vor ridica puterea totală instalată a proiectului la peste 225 MW”, a comunicat anterior compania.

La nivel consolidat, grupul PPC isi extinde operatiunile in Grecia, Romania, Italia si Bulgaria, avand o tinta stricta de 12,7 GW capacitate instalata pana in 2028. Pe plan local, portofoliul operational numara in prezent aproximativ 1,6 GW, consolidand pozitia corporatiei de cel mai mare investitor in segmentul energiei regenerabile din Romania.