Europa se pregătește să înceapă sezonul de umplere a stocurilor de gaze cu depozitele aproape goale, într-un context tensionat de conflictul din Orientul Mijlociu care perturbă fluxurile energetice. Prețurile contractelor futures de referință au crescut deja cu peste 55% de la începutul războiului, iar continentul va trebui să intre într-o competiție și mai acerbă cu cumpărătorii din Asia pentru a-și asigura aprovizionarea.

Niveluri critice în statele cheie

Situația este de-a dreptul îngrijorătoare în anumite țări. Instalaţiile din Ţările de Jos, de exemplu, sunt în prezent umplute în proporţie de doar aproximativ 6%. Acesta este cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de când există date disponibile, adică de la finalul lui 2010. Lucrurile nu stau mai bine nici în Germania, care găzduieşte cele mai mari facilităţi de stocare din regiune. Acolo, rezervele sunt mult sub nivelul obişnuit, situându-se la circa 22%.

Nivelul stocurilor este monitorizat atent, mai ales că războiul din Iran a restrâns deja oferta globală și a dus la creșterea prețurilor.

Competiție acerbă cu Asia pentru LNG

Conflictul a izbucnit într-un moment extrem de delicat. Europa iese din sezonul rece cu depozitele epuizate, ceea ce sporeşte probabilitatea ca statele europene să fie nevoite să cumpere mai multe transporturi de gaze naturale lichefiate (LNG) în această vară pentru a le reumple. Numai că aici intervine o altă problemă: concurența directă cu Asia pentru volume care sunt tot mai limitate. V-ați întrebat cum va afecta asta direct factura de la iarnă?

Avertismentul de la Bruxelles

Pe fondul acestor riscuri, Comisia Europeană a tras un semnal de alarmă. Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, le-a transmis statelor membre să înceapă mai devreme umplerea depozitelor pentru a evita o competiţie acerbă pe aprovizionare, care ar putea împinge preţurile şi mai sus pe timpul verii. Mai mult, într-o scrisoare oficială, acesta a sugerat că „guvernele ar trebui să reducă ţintele de umplere a depozitelor la 80% şi să profite de flexibilităţile oferite de legislaţia UE”.

Dinamica prețurilor și factorul Qatar

Până acum, diferenţele sezoniere de preţ la gaze au făcut nerentabilă umplerea depozitelor, însă situaţia începe să se schimbe. Informaţiile privind amploarea pagubelor produse instalaţiilor din Qatar au dus săptămâna trecută la creşterea preţurilor contractelor de gaze pe termen lung în Europa. Iar această majorare a îmbunătățit diferențele sezoniere, esențiale pentru a stimula stocarea pe timpul verii.

Cifrele sunt clare.

În prezent, depozitele totale de gaze ale Europei sunt umplute în proporţie de aproximativ 28%, cel mai redus nivel pentru această perioadă a anului din 2022.