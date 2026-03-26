Românii au o înclinație tot mai mare spre economisire și una mai mică spre consum, însă capacitatea lor de a pune bani deoparte este, paradoxal, în scădere. Aceasta este realitatea pieței descrisă de Mihail Ion, vicepreședintele pe zona de retail la Raiffeisen Bank, care subliniază un comportament financiar dictat de incertitudinea față de viitor.

Bani pentru zile negre

Temperarea consumului s-a văzut clar încă din a doua parte a anului trecut. Dar cum vine asta, să vrei să economisești mai mult, dar să poți mai puțin? Explicația ține de psihologie și de contextul economic actual.

Mihail Ion detaliază fenomenul. „Cumva, din a doua parte a anului trecut şi mai accentuat către final se vedea o temperare a consumului şi chiar o dinamică uşor negativă. Dacă ne uităm la asta, se vedea şi din cifrele macro, de pildă, şi se observau chiar şi primele două luni din anul acesta şi în zona de economisire. Putem să zicem că sunt două consecinţe aici. Pe de o parte, încrederea vizavi de viitor vine puţin mai jos sau creşte puţin nivelul de incertitudine vizavi de viitor. Psihologic vorbind, se generează o înclinaţie mai mare către economisire şi mai mică spre consum”, afirmă vicepreședintele Raiffeisen Bank.

Și, ca un ecou al înțelepciunii populare, acesta adaugă: „Şi acest lucru poate să ne aducă aminte de vorba aceea populară că oamenii se gândesc să pună deoparte bani pentru zile negre. Deci atunci când ai un optimism mai redus către viitor, te gândeşti că e bine să şi economiseşti un pic mai mult. În acelaşi timp, capacitatea de economisire e un pic mai redusă din cauza contextului”.

Conturi flexibile și pachete pe venituri

Băncile se adaptează rapid la acest nou comportament. Clienții caută acum produse de economisire care să nu le blocheze banii. vor flexibilitate.

E drept că mulți preferă conturile flexibile, cu dobândă acumulată, dar fără a pierde nimic la retrageri. Raiffeisen Bank a mizat pe conturi de economii care se alimentează automat la fiecare plată, o mișcare ce a dus, conform băncii, la o creștere semnificativă în adoptarea acestor produse.

Iar pentru a segmenta oferta, banca a structurat trei niveluri de pachete pentru clienți, în funcție de veniturile lunare încasate (condiția de bază pentru beneficii):

Pachetul tranzacțional gratuit, pentru venituri de 1.000 de lei pe lună.

Pachetul Gold, destinat celor cu venituri de 2.000 de lei pe lună.

Pachetul Platinum, pentru clienții cu încasări de 10.000 de lei lunar.

Fiecare pachet vine cu beneficii progresive, atât pentru economisire și creditare, cât și pentru servicii exclusive.

Optimism pe piețele financiare

Dincolo de comportamentul de consum al populației, piețele financiare par să fi depășit o perioadă de stres.

Numai că lucrurile stau puțin diferit aici. „Pieţele financiare au avut o evoluţie pozitivă, care a fost destul de evidentă în a doua parte a anului trecut şi începutul anului curent. Şi acest lucru e valabil şi pentru investiţiile în acţiuni şi pentru investiţiile în obligaţiuni”, explică Mihail Ion. Acesta leagă revenirea de calmarea scenei politice locale.

„Cel puţin dacă ne referim la universul investiţional local, după stresul care a fost pe piaţă în perioada de dinainte de alegeri, şi care a durat două trimestre, trei, între alegerile generale şi alegerile prezidenţiale. Deja, din a doua jumătate a anului trecut, să zicem, corelarea pieţei s-a diminuat destul de mult, oamenii au devenit mai pozitivi, şi investitorii străini şi cei locali, vizavi de universul investiţional românesc”, a completat reprezentantul băncii.

Imaginea pare, la prima vedere, optimistă.

Și totuși, datele arată o altă realitate. Investitorii străini și-au redus expunerea pe titlurile de stat românești, plasamentele lor scăzând până la 19% din datoria publică în decembrie 2025. Asta după ce în prima parte a lui 2024 ponderea deținerilor urcase spre 25%, iar în 2023 chiar depășise 26%.