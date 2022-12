RBC, deținută de antreprenorul Andrei Bojiță și ORESA, preia integral compania de software Fullscreen Digital

Romanian Business Consult (RBC), liderul pieței locale de soluții IT pentru retail modern si banking cumpără Fullscreen Digital, companie locală de dezvoltare software cu expertiză in proiecte de transformare digitală in industrii precum servicii financiare, retail modern, energie & utilități.

Prin această achiziție grupul RBC își consolidează expertiza de dezvoltare software si transformare digitală, lărgindu-și gama de servicii IT pe care o oferă clienților săi.

“Adăugarea Fullscreen Digital în portofoliul de companii al grupului RBC reprezintă cea de-a treia achiziție pe care o încheiem în ultimii doi ani, după Ropeco si SmartPay Software. Am încredere în talentul și eficiența dovedită a echipei Full Screen Digital, care sub coordonarea lui Vlad Bomboe, va aduce o contribuție semnificativă în urmărirea ambițiilor noastre în zona de dezvoltare software cu precădere orientată către transformarea digitală. În viitor, vom continua să ne executăm strategia noastră de creștere atât prin noi achiziții, cât și prin dezvoltarea organică a unui portofoliu de produse cât mai divers, care să răspundă nevoilor de business ale clienților noștri,” a declarat Andrei Bojiţă, Director General și acționar majoritar RBC.

Fullscreen Digital era deținută anterior tranzacției de un grup de antreprenori români. Compania va continua să opereze ca entitate separată, urmărind însă aceeași misiune și aceleași valori de business, păstrându-și structura de angajați și management, diversitatea soluțiilor IT și tipurile de servicii oferite.

“Am pornit această companie în 2014 prin contribuția unui investitor, partener și mentor care, de-a lungul anilor, a crezut în noi și ne-a ajutat să creștem de la o „boutique company” la un business matur și stabil bazat pe dezvoltare de software utilizând tehnologii moderne și o echipă ultraperformantă de specialiști care livrează excelență către clienți de top. Faptul că în 2022 am decis să ne unim forțele cu RBC reprezintă în primul rând încununarea acestui succes, și, de asemenea, un parteneriat strategic cu o entitate puternică, parteneriat care va duce la creșterea și diversificarea proiectelor livrate către clienții Fullscreen Digital și RBC, păstrând aceeași performanță, valori și calitate ale companiei, echipei si serviciilor livrate,” a precizat Vlad Bomboe, Fondator și Director General Fullscreen Digital.

RBC a fost asistată în această tranzacție de casa de avocatură Popovici Nițu Stoica & Asociații, iar Fullscreen Digital de casa de avocatură Filip&Co. Valoarea tranzacției este confidențială.

RBC, fondată în urmă cu peste 30 ani, este condusă de antreprenorul Andrei Bojiţă, care deține 51% din acțiuni și compania de investiții ORESA, care a achiziționat 49% din acțiuni în 2014. La nivel consolidat, RBC are circa 400 angajați și estimează vânzări de peste 60 milioane euro în 2022.

“Achiziția Fullscreen Digital este un pas natural în parcursul RBC de extindere către arii inovatoare de activitate. Suntem alături de Andrei și echipa RBC în această călătorie de creare a unui furnizor complet de soluții IT, împreună având ambiția să menținem ritmul alert de creștere al ultimilor 3 ani, inclusiv prin achiziții viitoare.”, a declarat Vlad Tabacu, Partener ORESA.

În urma achiziției, grupul RBC își consolidează echipa de specialiști în dezvoltare software și implementare de aplicații, extinzându-și gama consacrată de servicii IT & software cu specializarea Fullscreen Digital in transformare digitală, segment care atrage investiții tot mai mari din partea clienților tradiționali ai RBC, activi in sectoarele de retail modern si banking.

***

Despre Grupul Romanian Business Consult

Cu o experiență de peste 30 ani pe piața din România, GrupulRBC este principalul furnizor și integrator de soluții IT pentru retail modern, banking și alte domenii precum industria alimentară, logistică, distribuție și producție. Grupul RBC are cea mai puternică rețea de service cu 33 de centre de service la nivel național, cu peste 235 de tehnicieni și ingineri la nivel de grup, asigurând mentenanță în peste 5.600 de locații de retail și nu numai.

Grupul RBC lucrează cu peste 20 parteneri internaționali de tehnologie, printre care Diebold-Nixdorf, Bizerba, Fujitsu, Zebra, Datalogic, Microsoft, Motorola, PrestigeEnterprise, Glory, Ingenico, HSM, Honeywell, Cab, Wertheim, Konica Minolta etc.; are o prezență importantă între clienții de top din retail, banking și industrie.

Compania oferă un portofoliu complex de soluții IT cuprinzând: soluții de Retail Self-Service (Sisteme POS, Self-Checkout, Cash Management, Kiosk-uri interactive), soluții de Scan&Go, soluții de reciclare și protejare a mediului – RVM (automate de colectare), soluții Big Data, soluții de gestionare si procesare cash, soluții complete de trasabilitate WMS, roboti software, soluții de cântărire, etc. De asemenea, RBC oferă servicii de integrare, project management & consultanță IT, de dezvoltare software personalizată, de consultanță privind conformitatea fiscală, implementare, certificare, si altele.

Despre Fullscreen Digital

Având peste 8 ani de experiență în dezvoltarea de software, Fullscreen Digital a urmărit în mod constant inovația si excelenta, furnizând clienților săi soluții de consultanta, strategie si dezvoltare software având ca scop transformarea digitala end-to-end bazata pe tehnologii moderne, scalabile, performante si sigure.

Experiența, viziunea strategică și forta de implementare a Fullscreen Digital au dus la adopția serviciilor și produselor noastre de către clienți precum Allianz-Tiriac, Carrefour, ENEL, Tiriac Auto, NEPI Rockcastle, Orange și alții, clienți reprezentând vârfurile verticalelor în care aceștia activează și în care Fullscreen Digital si-a construit o experiență solidă: energie, retail și e-commerce, asigurări și servicii financiare, resurse umane, automotive, marketing etc.

Proiectele interesante si provocatoare, apetitul constant pentru tehnologii moderne dar, în același timp, stabile și oferind un grad înalt de securitate, scalabilitate, cultură internă a companiei care motivează colaborarea, evoluția și performanta, au ajutat Fullscreen Digital să creeze, să mențină și să crească constant echipa sa de peste 25 de specialiști entuziaști localizați în birourile companiei din București, centrul de dezvoltare din Tirana, Albania, și în alte regiuni precum Brazilia, Republica Moldova sau Ucraina.