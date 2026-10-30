ANAF a publicat lista firmelor fără restanțe fiscale pentru iulie-septembrie 2026. O firmă care vrea să lucreze cu un nou partener îl poate căuta după nume. Lista are ca dată de referință 30 septembrie 2026. Pe portalul ANAF, lista albă pentru T3 2026 este datată 30.09.2026.

Prezența pe listă arată că firma a îndeplinit condițiile fiscale cerute pentru publicare. Nu arată dacă are profit sau bani pentru a plăti un contract. Nici absența de pe listă nu dovedește, singură, că firma are datorii.

Cine apare pe listă

Potrivit Catalogului serviciilor ANAF din 2025, firma trebuie să fi depus declarațiile fiscale care i se cer, să fi plătit la termen taxele și sumele adăugate acestora pentru trimestrul analizat și să nu aibă restanțe la întocmirea listei. Toate condițiile trebuie îndeplinite. Firmele declarate inactive sau cu activitatea suspendată și înscrisă astfel la registrul comerțului nu sunt publicate.

Dacă firma are sedii secundare înregistrate fiscal, ANAF le verifică și pe acestea. Pe listă apare însă firma, nu fiecare sediu. Lista se publică trimestrial, potrivit Codului de procedură fiscală; nu este o verificare făcută o singură dată.

Ce arată lista firmelor cu datorii

ANAF a publicat și lista firmelor cu restanțe fiscale la sfârșitul lunii septembrie 2026. Pe portalul ANAF, lista datornicilor pentru T3 2026 privește restanțele la 30.09.2026. Acolo intră datoriile notificate, existente la încheierea trimestrului și rămase neachitate până la publicare. Nu sunt afișate sumele sub 500.000 de lei pentru marii contribuabili, sub 250.000 de lei pentru cei mijlocii și sub 100.000 de lei pentru celelalte firme. Potrivit ANAF, pragurile de publicare pentru persoane juridice sunt 500.000 lei, 250.000 lei și 100.000 lei, în funcție de categoria contribuabilului.

Aceste praguri se aplică numai listei cu datorii. O firmă care lipsește de pe ambele liste nu primește astfel o confirmare că nu are restanțe. După plata integrală a datoriilor, organul fiscal trebuie să modifice lista datornicilor în termen de 15 zile, potrivit Codului de procedură fiscală.

Cum se caută o firmă

Se deschide pagina ANAF pentru firmele fără restanțe.

Se introduce denumirea firmei și codul de validare afișat pe pagină, apoi se apasă „Afișează lista”.

În rezultat se verifică denumirea și codul de identificare fiscală al firmei.

Căutarea este gratuită și nu cere formulare sau acte justificative. Rezultatul privește lista pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026, nu plățile făcute de firmă după întocmirea ei.