Numărul de colete din afara UE cu valoare declarată sub 150 de euro, livrate în România, a scăzut cu 72,3% între martie și august 2026: de la 2.506.739 la 694.937, potrivit datelor ANAF transmise presei și citate de Spotmedia.ro. Pentru cumpărătorii din România, costul poate reflecta taxa românească pe colet și taxa vamală europeană, la care se va adăuga o taxă de procesare din noiembrie.

În iunie 2026 fuseseră livrate 1.740.319 astfel de colete, sub nivelul din martie. Scăderea începuse, așadar, înainte de 1 iulie, când a intrat în vigoare taxa europeană de 3 euro; aceasta nu poate explica singură întregul declin. Datele măsoară coletele extracomunitare, nu numărul cumpărătorilor ori valoarea vânzărilor, și nu arată separat câte colete provin din comenzi pe Temu, Shein sau AliExpress.

Ce taxe intră în calculul comenzii

Din 1 ianuarie 2026, legea românească prevede 25 de lei pentru fiecare colet sub 150 de euro a cărui livrare începe în afara UE și care intră în România. Contează de unde pornește coletul, nu numele site-ului de pe care a fost comandat. Operatorul poștal colectează și virează taxa potrivit legii.

Din 1 iulie 2026, se aplică și taxa vamală de 3 euro pentru fiecare categorie diferită de bunuri dintr-un colet sub 150 de euro, potrivit Consiliului UE. Două produse din aceeași categorie nu înseamnă automat două taxe de 3 euro. În prezentarea despre coletele mici, Consiliul UE precizează că platformele de comerț online din afara UE răspund de formalitățile vamale și de plata taxelor vamale, nu clientul final.

Din 1 noiembrie 2026, taxa europeană de procesare de 2 euro se calculează pentru fiecare articol, nu pentru fiecare categorie. Astfel, pentru un colet cu un singur articol dintr-o singură categorie, sumele prevăzute de aceste reguli sunt 25 de lei, plus 3 euro, plus 2 euro. Pentru două articole din două categorii diferite sunt 25 de lei, plus 6 euro, plus 4 euro. Acestea nu sunt prețuri finale: TVA, eventualele tarife ale curierului și cursul folosit pentru sumele în euro pot schimba totalul afișat cumpărătorului. Taxele pot fi incluse în prețul comenzii sau al livrării; cifrele nu înseamnă că fiecare cumpărător va achita sumele separat, la primirea coletului.

Ce verifici dacă ți se cere o sumă neclară

Cere comerciantului sau curierului împărțirea costului în prețul produselor, TVA, taxele vamale, taxa de procesare, taxa românească și eventualele tarife de livrare.

Păstrează confirmarea comenzii, factura, dovada plății și notificarea de vămuire.

Pentru calculul vamal, cere lămuriri curierului și autorității vamale. Dacă prețul final nu a fost comunicat clar, poți sesiza ANPC.