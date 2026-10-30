Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat de Institutul Național de Statistică la 517.100 în septembrie 2026, față de 523.400 în august și 490.900 în septembrie 2025. Sunt cu 6.300 de persoane mai puține decât în luna precedentă, dar cu 26.200 mai multe decât cu un an înainte. Potrivit TVR Info, scăderea de la 523.400 în august 2026 la 517.100 în septembrie 2026 este de aproximativ 1,2%, iar creșterea de la 490.900 în septembrie 2025 la 517.100 este de aproximativ 5,3%; procentele sunt calculate din cifrele publicate.

Pentru tinerii de 15-24 de ani, INS a indicat o rată a șomajului de 30,8%. Această cifră privește însă perioada aprilie-iunie 2026, nu luna septembrie. Ea nu se poate compara direct cu numărul total de șomeri din septembrie. TVR Info precizează că perioada aprilie–iunie 2026 este trimestrul al doilea și că rata privește grupa de 15–24 de ani, nu toate persoanele de 15–29 de ani.

Ce înseamnă procentul tinerilor

Rata de 30,8% nu înseamnă că aproape o treime dintre toți tinerii nu au serviciu. Procentul se calculează numai dintre tinerii care lucrează sau caută activ un loc de muncă. Potrivit definiției folosite de Eurostat, o persoană este considerată șomeră dacă nu lucrează, a căutat activ un loc de muncă în ultimele patru săptămâni și poate începe lucrul în următoarele două săptămâni.

Există și o altă cifră pentru septembrie: ANOFM a raportat 256.480 de șomeri înregistrați și o rată de 3,20% la sfârșitul lunii. Agenția numără persoanele aflate în evidențele sale, în timp ce INS estimează șomajul prin cercetarea populației. Cele două numere nu se adună. Potrivit documentului ANOFM despre rata șomajului înregistrat în septembrie 2026, această rată este un indicator distinct de estimarea INS bazată pe metodologia BIM.

Ce poate face o persoană fără loc de muncă

Persoana care caută de lucru se poate adresa agenției pentru ocuparea forței de muncă din județul său sau agenției din București. Pașii sunt:

Solicită înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Cere sprijin pentru găsirea unui post și consiliere.

Solicită verificarea dreptului la indemnizația de șomaj, dacă îndeplinește condițiile legale.