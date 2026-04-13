După succesul răsunător al UiPath, singurul unicorn tech confirmat din România, o nouă generație de companii cu ADN românesc se pregătește să cucerească piața internațională. Șase proiecte tech – DRUID AI, FintechOS, FlowX.AI, Digitail, Dexory și Bible Chat – au atras deja finanțări cumulate de peste 500 de milioane de dolari și țintesc evaluări de miliarde. Acestea sunt așa-numiții „soonicorns“ ai ecosistemului local, care promit să redefinească prezența României pe harta globală a inovației.

Un ecosistem cu două viteze

De la listarea UiPath pe bursa din New York în aprilie 2021, la o evaluare de aproape 30 de miliarde de dolari, piața locală așteaptă cu sufletul la gură următorul succes de acest calibru. Numai că, dincolo de aceste povești de succes, realitatea ecosistemului local este mai puțin roz. Start-upurile din România au atras finanțări de 103,2 milioane de euro în 2025, în scădere cu circa 20% față de cele 129 de milioane de euro din 2024. Cifrele ne plasează pe locul 11 la nivel regional, în timp ce Bulgaria, de pildă, a atras de trei ori mai mult capital în același an.

În aceste condiții, performanța celor șase companii este cu atât mai remarcabilă. Au reușit să atragă atenția investitorilor globali dezvoltând tehnologii de nișă cu aplicabilitate mondială.

DRUID AI, în pole position

Cel mai avansat candidat la statutul de unicorn pare a fi DRUID AI, platforma de inteligență artificială conversațională fondată de regretatul Liviu Drăgan. Compania dezvoltă asistenți virtuali pentru giganți precum AXA, Carrefour, NHS și Orange, depășind deja un miliard de conversații procesate. E drept că recunoașterea nu a întârziat să apară, Gartner incluzând DRUID AI în Magic Quadrant pe poziția de „Challenger”.

Iar finanțările confirmă traiectoria. În 2025, firma a atras o rundă de tip Serie C de 31 de milioane de dolari, ridicând finanțările totale la peste 80 de milioane de dolari. Asta în timp ce veniturile recurente anuale au crescut de 2,7 ori în 2024. Conducerea a fost preluată de cofondatoarea Andreea Pleșea, ulterior fiind recrutat ca CEO Joseph Kim, un fost executiv la compania americană Sumo Logic.

Revoluție în sectorul bancar

Dacă DRUID AI se ocupă de conversații, FintechOS și FlowX.AI modernizează ce se întâmplă în spatele ghișeului bancar. FintechOS, fondată de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, oferă infrastructura software care permite băncilor și asiguratorilor să lanseze rapid produse digitale. Compania a atras 60 de milioane de dolari într-o rundă de serie B în 2022 și se extinde accelerat în România, Moldova, Grecia, Bulgaria și Serbia.

Pe o nișă complementară, FlowX.AI, fondată de Ioan Iacob, ajută băncile să-și modernizeze sistemele IT vechi cu agenți AI. Cu finanțări totale de 44 de milioane de dolari, compania lucrează deja cu nume mari ca Banca Transilvania, OTP, Alpha Bank și BNP Paribas. Viziunea lui Iacob este însă diferită de discursul dominant din industrie. „Nu credem în agenţi autonomi. Credem în «human in control»”, declara acesta anterior, subliniind importanța controlului uman.

De la clinici veterinare la texte religioase

Dar cine a zis că tehnologia românească se oprește la finanțe? Digitail digitalizează clinicile veterinare, de la programări la dosare medicale, deservind peste 10.000 de veterinari și 3 milioane de proprietari de animale din peste 40 de țări, cu focus pe SUA și Canada. O rundă de 23 de milioane de dolari obținută în noiembrie 2025 a dus finanțările totale la 37 de milioane de dolari.

Poate cea mai neașteptată poveste este cea a Bible Chat. Fondată de Laurențiu Bălașa și Marius Iordache, aplicația folosește AI pentru a face textele religioase mai accesibile. Rezultatul? Peste 10 milioane de utilizatori globali și venituri anualizate de peste 33 de milioane de dolari la final de 2025. Compania a atras o rundă de 14 milioane de dolari în februarie 2025, condusă de un fond din Silicon Valley.

Cifrele sunt spectaculoase.

Modele de business diferite

Nu există o singură cale spre succes. Dexory, de exemplu, are sediul la Londra, deși are rădăcini românești. Compania a dezvoltat cel mai înalt robot autonom din lume (16 metri) pentru gestionarea stocurilor și lucrează deja pentru Maersk, DHL și Stellantis. O rundă de 165 de milioane de dolari anunțată în octombrie 2025 a dus finanțările totale la circa 285 de milioane de dolari, cea mai mare sumă atrasă de o firmă cu ADN românesc după UiPath.

Și mai departe de ecosistemul local se află Cyberhaven, care operează integral din Silicon Valley. Compania de securitate cibernetică, fondată de trei români, a atins deja evaluarea de 1 miliard de dolari, devenind practic al doilea unicorn cu ADN românesc. Până la urmă, conexiunea cu România este una de identitate, nu una operațională.

Următorul val de inovatori

Pe lângă acești giganți în devenire, apar și alte nume promițătoare. The Brief (cunoscută anterior drept Creatopy), o platformă de automatizare pentru publicitate fondată de Gabriel Ciordaș, a crescut organic și estimează că va atinge profitabilitatea în prima jumătate a anului 2026. La polul opus se află Genezio, startup-ul lui Andrei Pitiș (creatorul Vector Watch, ceasul inteligent achiziționat de Fitbit/Google), care a dezvoltat un fel de SEO pentru era inteligenței artificiale.

Platforma sa ajută companiile să-și crească vizibilitatea în răspunsurile oferite de ChatGPT. „ChatGPT a devenit un interlocutor, un fel de influencer. Contează într-o discuţie să fii vizibil şi ce spune despre tine”, a explicat Pitiș. Cu o finanțare de 2,5 milioane de euro, Genezio vizează o nouă rundă de circa 10 milioane de euro în 2026, la o evaluare de 35-50 de milioane de euro, având ambiția de a ajunge în top cinci jucători globali din domeniu.