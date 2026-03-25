Larry Fink, co-fondator și CEO al gigantului financiar BlackRock, vine cu un avertisment neașteptat pentru tineri și părinți. În era inteligenței artificiale, o carieră de instalator sau electrician poate fi la fel de solidă ca una în avocatură sau banking, susține omul care gestionează active de 14 trilioane de dolari. Ba chiar, boom-ul AI va crește enorm cererea pentru astfel de meserii calificate.

Am exagerat cu facultatea

Societatea ar trebui să acorde mai mult respect meseriilor precum instalatorii, electricienii și sudorii, pe măsură ce inteligența artificială (AI) începe să înlocuiască anumite joburi tradiționale de birou. Larry Fink a atras atenția că, nu de puține ori, acești profesioniști sunt portretizați în media prin stereotipuri negative. V-ați gândit vreodată de ce bancherii de investiții sunt idolatrizați în seriale dramatice precum „Industry”, în timp ce un instalator este rareori un erou?

Până la urmă, în special în SUA, s-a promovat excesiv ideea că toți tinerii trebuie să urmeze o universitate și să viseze la cariere în domeniul bancar sau financiar, în timp ce meseriile calificate au fost subevaluate. Iar această abordare a fost una greșită, crede Fink, pentru că multe persoane potrivite pentru munci practice au fost împinse spre domenii care nu li se potriveau.

„Cred că aici am greșit. Am judecat prea mult multe meserii și mulți oameni care probabil nu ar fi trebuit să meargă în banking, media sau drept, ci ar fi trebuit să fie muncitori foarte buni cu mâinile lor, iar acum trebuie să reechilibrăm această abordare. O carieră poate fi la fel de solidă și în aceste domenii precum instalațiile sanitare și electricitatea. (În SUA, după al Doilea Război Mondial – n.red.) am construit fundația educației și le-am spus tuturor tinerilor: mergeți la facultate, mergeți la facultate, mergeți la facultate. Și probabil că am exagerat. Trebuie să echilibrăm acest lucru și trebuie să fim mândri că… o carieră poate fi la fel de solidă și în aceste domenii precum instalațiile sanitare și electricitatea”, a afirmat Larry Fink.

Petrolul de 150 de dolari, spectrul recesiunii

Dincolo de piața muncii, șeful BlackRock a avertizat că o creștere a prețului petrolului la 150 de dolari pe baril ar putea declanșa o recesiune globală semnificativă. El vede două scenarii posibile în contextul tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran. Numai că lucrurile nu sunt deloc simple.

Într-un prim scenariu, dacă conflictul se aplanează și Iranul reintră în comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea. În al doilea scenariu, mult mai sumbru, dacă tensiunile persistă, prețul ar putea rămâne peste 100 de dolari pentru mai mulți ani, cu potențialul de a atinge pragul de 150 de dolari. Asta ar provoca o recesiune abruptă.

Creșterea prețurilor la energie, explică el, acționează ca o „taxă regresivă”. Cum vine asta? Simplu: îi afectează mult mai tare pe cei cu venituri mici decât pe cei bogați. Soluția propusă este una pragmatică: țările trebuie să își folosească toate sursele de energie disponibile, dar să investească agresiv și în alternative precum energia solară și eoliană. „Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar în același timp avansați agresiv și către surse alternative”, afirmă Larry Fink.

Nicio asemănare cu criza din 2008

Cât despre comparațiile cu marea criză financiară globală din 2007-2008, Fink este tranșant.

„Nu văd nicio asemănare. Zero”, a spus el.

Liderul BlackRock a explicat că instituțiile financiare sunt mult mai sigure în prezent. Problemele care afectează anumite fonduri reprezintă doar o mică parte a pieței totale (spre deosebire de riscul sistemic de atunci), iar investițiile instituționale rămân puternice. asa ca, riscul ca instituții importante să falimenteze sau să necesite salvări de la stat, așa cum s-a întâmplat acum 15 ani, este extrem de redus. Piața actuală se confruntă cu provocări specifice, precum prețurile la energie și impactul AI, dar structura globală a piețelor financiare oferă un cadru mult mai stabil.