Shein, comerciantul online condus de Yangtian Xu, spune că a mărit prețurile în Europa pentru a acoperi costurile noi ale coletelor aduse din afara Uniunii Europene. Pentru cumpărătorii din România, aceasta poate însemna produse mai scumpe, însă Shein spune că suma afișată la finalizarea comenzii include toate costurile aplicabile.

Din iulie 2026, UE aplică o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet mic importat. Din noiembrie se adaugă un cost de procesare de 2 euro pe colet. Aceste sume nu înseamnă că un client Shein trebuie să plătească încă 5 euro când primește pachetul.

Cât se calculează pentru un colet adus din afara UE

Taxa vamală de 3 euro se aplică din 1 iulie 2026 până la 1 iulie 2028 coletelor cu valoare de cel mult 150 de euro care intră în UE în condițiile regulamentului european. Înainte de această schimbare, coletele sub pragul de 150 de euro erau scutite de taxă vamală. Cei 3 euro se calculează pentru fiecare categorie de produse, nu o singură dată pentru întregul colet, precizează Consiliul UE.

Astfel, două categorii de produse într-un colet înseamnă 6 euro taxă vamală. Separat, costul de procesare de 2 euro pe colet se aplică din 1 noiembrie 2026, potrivit Comisiei Europene. În acest exemplu, cele două costuri însumează 8 euro, dar asta nu înseamnă că prețul afișat fiecărui cumpărător crește exact cu 8 euro.

Consiliul UE arată că platformele de comerț online din afara Uniunii se ocupă de formalitățile vamale și de plata taxelor, nu cumpărătorul final. O platformă poate însă să acopere aceste costuri prin prețurile cerute clienților, așa cum Shein spune că a făcut.

Ce sumă plătește cumpărătorul Shein

Shein spune că totalul afișat înainte de plasarea comenzii cuprinde, când se aplică, taxele de import, taxele vamale, livrarea și celelalte costuri. Compania spune și că nu cere o plată suplimentară la livrarea coletului. Pentru cumpărător, suma de urmărit este, așadar, totalul de la finalizarea comenzii, nu doar prețul unui produs din listă.

Produsele trimise dintr-un depozit aflat deja în UE sunt marcate de Shein cu eticheta „EU Warehouse”. Expedierea lor către România nu reprezintă o nouă intrare a mărfii în UE și nu declanșează din nou taxele de import. Eticheta nu arată, singură, că un produs va costa mai puțin decât unul trimis din afara Uniunii.

Ce arată vânzările Shein după scumpiri

În raportul publicat la 25 noiembrie 2026, Shein spune că a ridicat prețurile pentru a acoperi costurile suplimentare și că cererea din Europa a slăbit. Compania nu indică un procent de scumpire valabil pentru toate produsele. Raportul arată că ajustările de preț începuseră în al doilea trimestru, înainte de aplicarea taxei vamale din iulie.

Veniturile Shein din Europa au coborât de la 4,113 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025 la 2,977 miliarde de dolari în același trimestru din 2026, o scădere de 27,6%. Acesta a fost primul trimestru întreg după introducerea taxei vamale de 3 euro. Costul de procesare de 2 euro a început să se aplice abia după încheierea trimestrului, deci nu intră în această comparație.

Shein estimează că vânzările europene s-ar putea redresa abia în a doua jumătate a anului 2027. Compania spune că livrările prin modelul său local acoperă deja peste 40% dintre comenzile clienților europeni, estimează aproximativ 50% până la sfârșitul lui 2026 și urmărește ca majoritatea livrărilor să fie făcute astfel în a doua jumătate a anului 2027.