Indemnizația de hrană intră în salariul net folosit pentru a stabili cine primește vouchere de vacanță în învățământul de stat, a precizat Ministerul Educației într-un răspuns publicat de Edupedu.ro. În 2026, un angajat care depășește astfel plafonul de 6.000 de lei net nu primește voucherul, chiar dacă salariul calculat fără indemnizația de hrană este sub plafon.

Voucherul este de 800 de lei pentru un salariat pe an, dar suma poate fi mai mică atunci când acesta nu a lucrat întreaga perioadă sau are contract cu timp parțial. Plafonul se verifică după banii cuveniți pentru funcția de bază, după reținerea taxelor, în luna în care se acordă voucherul.

Când indemnizația de hrană trece salariul peste plafon

Ministerul Educației a lămurit calculul după ce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a cerut să știe dacă indemnizația de hrană intră în cei 6.000 de lei. Răspunsul este da: indemnizația face parte din veniturile salariale luate în calcul pentru acest drept.

Legea salarizării prevede o indemnizație de hrană de 347 de lei pe lună pentru personalul care îndeplinește condiția privind salariul net. Aceasta nu înseamnă că se adaugă automat 347 de lei la suma netă folosită pentru verificarea voucherului: calculul se face după reținerea taxelor. Aceeași lege include în salariul lunar indemnizațiile și celelalte drepturi salariale, nu doar salariul de bază.

Un salariu net de exact 6.000 de lei, calculat cu indemnizația de hrană inclusă, se încadrează în plafon. Dacă suma astfel calculată îl depășește, angajatul nu se încadrează, chiar dacă fără indemnizație ar fi rămas sub limită. Contează suma din luna acordării voucherului, nu cea din luna în care salariatul a cerut acest drept.

Cine poate primi mai puțin de 800 de lei

Potrivit Regulamentului pentru învățământul de stat din 2026, primesc vouchere salariații care, atunci când se dau voucherele, lucrează efectiv în unitățile și instituțiile la care se referă regulamentul. Valoarea voucherelor se schimbă în aceeași proporție cu timpul lucrat, fără a depăși bugetul alocat.

Pentru un contract cu timp parțial, suma se stabilește proporțional cu durata muncii, pornind de la valoarea maximă de 800 de lei. În cazul salariaților care au lucrat succesiv la mai mulți angajatori, voucherul se acordă o singură dată, de angajatorul la care lucrează în momentul acordării, luându-se în calcul și activitatea anterioară, potrivit regulamentului.

Ce poate face angajatul care nu a primit voucherul

Ordinul a fost publicat la 24 septembrie 2026. Salariații care au solicitat voucherele trebuiau să depună o declarație la angajator în termen de 30 de zile, până la 24 octombrie 2026. Răspunsul Ministerului privind indemnizația de hrană a fost publicat după acest termen; el lămurește calculul plafonului, nu deschide un nou termen pentru declarație.

Un angajat care a depus declarația, dar nu a primit voucherul, poate cere în scris angajatorului calculul salariului net pentru funcția de bază din luna acordării și motivul neacordării. Regulamentul nu stabilește o procedură separată de contestație pentru acest calcul. Fluturașul de salariu și răspunsul scris al angajatorului arată ce sume au fost folosite la verificarea plafonului.