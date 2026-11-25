Deficitul bugetar apare când statul cheltuiește mai mult decât încasează într-o perioadă. El nu îți schimbă automat taxele, salariul sau pensia: statul poate împrumuta bani ca să acopere diferența, iar efectul asupra familiei depinde de măsurile adoptate.

Imaginează-ți că valoarea a tot ce s-a produs în economia României în 2025 ar fi fost 100 de lei. Veniturile publice ar fi fost 35,6 lei, iar cheltuielile 43,4 lei, dacă păstrăm proporțiile din datele Eurostat pentru 2025. Minusul ar fi fost 7,8 lei; la scara țării, deficitul a fost de 149.731 milioane lei.

Ce înseamnă deficitul de 7,8% din PIB

PIB-ul este valoarea bunurilor și serviciilor produse în economie într-un an. Deficitul de 7,8% din PIB înseamnă că minusul a reprezentat 7,8% din această valoare, nu că statul a cheltuit cu 7,8% mai mult decât a încasat. În exemplul de mai sus, 7,8 lei raportați la veniturile de 35,6 lei înseamnă aproximativ 21,9%.

Eurostat calculează deficitul pentru întreaga administrație publică, nu doar pentru bugetul de stat. Cifra sa nu se compară direct cu deficitul publicat lunar de Ministerul Finanțelor: calculul european și cel bazat pe încasările și plățile lunare folosesc reguli diferite.

De ce minusul unui an nu este toată datoria

Deficitul arată cât a lipsit într-o perioadă. Datoria publică arată cât mai are statul de rambursat la un anumit moment. La sfârșitul lui 2025, datoria guvernamentală a României era de 1.137.587 milioane lei, adică 58,9% din PIB, potrivit datelor Eurostat publicate la 21 octombrie 2026.

Statul poate acoperi deficitul prin titluri de stat și alte împrumuturi din țară sau din străinătate. Primește bani acum și plătește dobânzi, apoi rambursează suma împrumutată. Pot exista comisioane și costuri legate de schimbarea cursului valutar. Strategia Ministerului Finanțelor pentru 2024-2026 urmărește obținerea banilor necesari cu costuri și riscuri cât mai mici.

Statul poate lua un împrumut nou și pentru a-l rambursa pe unul vechi ajuns la scadență. Dobânzile și rambursările sunt plătite din bugetele viitoare; cetățenii nu primesc o factură individuală pentru deficit.

Când se pot schimba banii familiei

Un guvern poate încerca să reducă deficitul prin încasări mai mari din taxe, colectarea taxelor deja datorate sau limitarea cheltuielilor. Poate și să amâne investiții. Fiecare alegere are urmări diferite; existența deficitului nu micșorează singură un salariu sau o pensie.

Salariatul: dacă se schimbă impozitul aplicat salariului, suma primită în cont poate fi alta. Cât anume depinde de regula adoptată, salariul din contract, contribuții și eventualele deduceri. Deficitul, luat singur, nu oferă această sumă.

dacă se schimbă impozitul aplicat salariului, suma primită în cont poate fi alta. Cât anume depinde de regula adoptată, salariul din contract, contribuții și eventualele deduceri. Deficitul, luat singur, nu oferă această sumă. Pensionarul: dacă pensia rămâne la aceeași sumă în lei, banii încasați nu scad din acest motiv. Dacă prețurile cresc între timp, cu aceeași pensie se pot cumpăra mai puține lucruri.

dacă pensia rămâne la aceeași sumă în lei, banii încasați nu scad din acest motiv. Dacă prețurile cresc între timp, cu aceeași pensie se pot cumpăra mai puține lucruri. Cumpărătorul: o cotă de TVA mai mare poate ridica prețul final al unui produs, dacă prețul înainte de TVA rămâne neschimbat. Cota aplicabilă depinde însă de produs: nu toate cumpărăturile au același TVA.

O schimbare deja aplicată privește TVA. De la 1 august 2025, cota standard este de 21%, față de 19% înainte, iar cota redusă este de 11% pentru bunurile și serviciile prevăzute de lege. Există și operațiuni scutite.

La un produs cu prețul înainte de TVA de 2.000 de lei, de exemplu, cota veche de 19% însemna 380 de lei TVA și un preț final de 2.380 de lei. La 21%, TVA este 420 de lei, iar prețul final ajunge la 2.420 de lei. Diferența este de 40 de lei numai dacă prețul înainte de TVA rămâne același.

Comisia Europeană a estimat la 17 noiembrie 2026 că deficitul României va fi de 6,0% din PIB în 2026, iar datoria publică de 60,7% din PIB. Acestea sunt prognoze, nu rezultatele finale ale anului. Comisia leagă reducerea estimată a deficitului de măsuri fiscale adoptate în 2024 și 2025 și de păstrarea la aceeași sumă în lei a pensiilor și salariilor din sectorul public. Aceasta nu este o regulă pentru toate salariile.

Cum verifici dacă o măsură ți se aplică

O recomandare europeană, un proiect sau o declarație nu schimbă singure taxa unei familii. De exemplu, rectificarea bugetului de stat din 30 octombrie 2026 a mărit deficitul acelui buget cu 1.491,4 milioane lei. Actul a fost adoptat, dar suma nu este o taxă împărțită între familii.

Caută pe Portalul Legislativ actul care stabilește măsura și verifică numărul lui. Verifică dacă a fost publicat în Monitorul Oficial și citește data de la care se aplică. Citește cine este vizat, ce excepții există și forma actualizată a actului, dacă a fost schimbat între timp.

Întrebări frecvente

Dacă plătesc taxe mai mari, de ce mai există deficit?

Veniturile pot crește fără să ajungă din urmă cheltuielile. În 2025, veniturile publice ale României au fost de 35,6% din PIB, iar cheltuielile de 43,4% din PIB, potrivit Eurostat.

Dacă deficitul scade, scade și datoria?

Nu neapărat. Cât timp statul rămâne pe minus, are în continuare nevoie de finanțare. Eurostat arată că vânzarea sau cumpărarea de active financiare și alte ajustări pot schimba datoria fără ca ea să urmeze leu cu leu deficitul.

Pragul european de 3% aduce automat o taxă nouă?

Nu. În regulile europene, 3% din PIB este valoarea de referință pentru deficit, iar 60% din PIB este cea pentru datorie. Consiliul UE a recomandat României, la 8 iulie 2025, să închidă procedura de deficit excesiv până în 2030; recomandarea nu stabilește impozitul unei familii.

Toate alimentele au TVA redus?

Nu. ANAF include alimentele între categoriile pentru care se poate aplica TVA de 11%, dar arată și excepții, inclusiv anumite băuturi nealcoolice. Cota trebuie verificată pentru produsul cumpărat.

Pot afla din deficit cât impozit voi plăti pe salariu în 2027?

Nu. Procentul deficitului nu este o cotă de impozit pe salariu. Suma ar depinde de regula fiscală aplicabilă atunci și de datele salariului.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Eurostat, glosarul deficitului bugetar, datele pentru România din 2025, regulile europene privind deficitul și explicația legăturii dintre deficit și datorie; Ministerul Finanțelor, Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2024-2026; ANAF, materialul privind cotele de TVA; Comisia Europeană, prognoza pentru România din noiembrie 2026; Consiliul Uniunii Europene, recomandarea pentru România din iulie 2025; OUG nr. 41/2026 privind rectificarea bugetului de stat.