Radierea unei mașini din circulație este gratuită în 2026. Dacă vinzi mașina în România, declari vânzarea la primărie, fără să ceri radierea din circulație; dacă o casezi, obții certificatul de distrugere, ceri radierea și apoi o declari la primărie. Pentru o mașină vândută sau radiată în 2026, impozitul fostului proprietar încetează din 2027, după actualizarea evidenței fiscale.

Cât costă și care sunt cele două operațiuni

Radierea din circulație este gratuită, arată Ministerul Afacerilor Interne. Dacă vrei să păstrezi combinația numărului de înmatriculare, o ceri înainte de radiere și plătești 60 de lei, potrivit Prefecturii București. Transportul mașinii la casare și eventualele servicii ale operatorului sunt cheltuieli separate, fără un tarif național unic în actele folosite pentru acest ghid.

Scoaterea din evidența fiscală se face la primărie și privește impozitul. Radierea din circulație se face la serviciul de înmatriculări și înseamnă că mașina nu mai poate circula pe drumurile publice. Gratuitatea acestei radieri nu șterge impozitul sau alte datorii locale: pentru radierea la cerere trebuie achitate obligațiile datorate bugetului local.

Ce faci dacă vinzi mașina în România

Vânzarea către un nou proprietar român nu cere radierea din circulație, precizează Prefectura București. Vânzătorul declară înstrăinarea la primărie, iar cumpărătorul cere trecerea mașinii pe numele său la serviciul de înmatriculări.

Achită obligațiile locale necesare obținerii certificatului fiscal, inclusiv impozitul datorat pentru întregul an al vânzării. Din 2026, și cumpărătorul trebuie să prezinte un certificat fiscal privind obligațiile sale locale. Certificatele pot fi înlocuite prin verificare electronică. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, actul de înstrăinare este nul. Încheie actul de înstrăinare. Pentru scoaterea mașinii din evidența fiscală, Primăria Cluj-Napoca indică declarația fiscală, actul de identitate și actul de înstrăinare, de exemplu contractul sau factura. Contractul de înstrăinare-dobândire poartă denumirea ITL-054. Declară vânzarea la organul fiscal local în 30 de zile de la înstrăinare și păstrează dovada depunerii. Cumpărătorul declară dobândirea la organul său fiscal local tot în 30 de zile. Cumpărătorul cere trecerea mașinii pe numele său la serviciul de înmatriculări în 90 de zile de la dobândire. Dacă nu face acest pas, înmatricularea poate fi suspendată; mașina nu este radiată automat în ziua vânzării.

Primăria Cluj-Napoca indică un termen de cel mult două zile lucrătoare pentru emiterea certificatului fiscal și o valabilitate de 30 de zile. Formularele și posibilitatea depunerii online la taxe locale se verifică la primăria unde este înregistrată mașina, deoarece pot diferi între localități.

Ce faci dacă o casezi

La casare sunt necesare ambele operațiuni: radierea din circulație la serviciul de înmatriculări și declarația de radiere la primărie. Certificatul de distrugere emis de operatorul autorizat dovedește casarea.

Predă mașina unui operator autorizat și obține certificatul de distrugere. Achită obligațiile către bugetul local și obține certificatul fiscal cerut pentru radierea la cerere. Prefecturile Harghita și Timiș au precizat aplicarea acestei cerințe în 2026. Cere radierea din circulație în 30 de zile de la casare. Pregătește actul de identitate, certificatul de înmatriculare, plăcuțele și certificatul de distrugere. Dacă plăcuțele lipsesc, procedura acceptă declarația de pierdere sau dovada furtului ori a reținerii. După radierea din circulație, depune declarația de radiere la organul fiscal local în 30 de zile și păstrează dovada. Primăria Cluj-Napoca indică și certificatul de distrugere între actele pentru scoaterea din evidența fiscală.

Ce acte îți trebuie pentru alte motive de radiere

Actele de bază la serviciul de înmatriculări sunt actul de identitate, certificatul de înmatriculare, plăcuțele sau dovada ori declarația cerută când lipsesc și documentul care arată motivul radierii. Pentru o mașină cu o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, titularul sau moștenitorii pot folosi o declarație pe propria răspundere că a fost dezmembrată ori retrasă definitiv și nu mai circulă, potrivit Prefecturii București.

Pentru export definitiv, ceri radierea în 30 de zile de la scoaterea mașinii din România și aduci documentul care dovedește motivul radierii.

Pentru furt, ceri radierea în 30 de zile de la declararea furtului și aduci dovada acestuia, nu un certificat de distrugere.

Pentru retragerea voluntară din circulație, dovedești că mașina va fi ținută într-un spațiu adecvat și ceri radierea. După radiere, depui declarația fiscală în 30 de zile.

Ce contează pentru impozitul din 2027

Dacă erai proprietar la 31 decembrie 2025, datorezi impozitul pentru întregul an 2026 chiar dacă vinzi sau radiezi mașina în cursul anului. După radierea din circulație, impozitul încetează de la 1 ianuarie al anului următor, conform OUG nr. 7/2026. Dacă vinzi mașina în 2026 și declari înstrăinarea, nu mai datorezi impozit pentru ea în 2027.

Nu există un termen unic de 31 decembrie pentru toate actele. Dacă vânzarea sau radierea are loc spre sfârșitul lui 2026, cele 30 de zile pentru declarația fiscală pot ajunge în ianuarie 2027. Data vânzării sau a radierii stabilește anul din care se schimbă impozitul; declarația trebuie depusă în termenul calculat de la acea dată.

De exemplu, pentru un autoturism de 1.600 cmc cu norma Euro 6, Legea nr. 239/2025 stabilește în 2026 un tarif de bază de 16,5 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Împarți 1.600 la 200 și obții 8 grupe; înmulțești 8 cu 16,5 lei și obții 132 de lei pe an, înaintea unei eventuale cote stabilite local. Dacă dețineai mașina la 31 decembrie 2025 și o vinzi în 2026, nu plătești doar lunile până la vânzare. Suma efectivă depinde de hotărârea locală.

Există o regulă specială pentru mașina cumpărată, înmatriculată și vândută în același an: impozitul acelui an are ca termen de plată data înstrăinării. Dacă un vehicul radiat la cerere este reînmatriculat în anul următor, se datorează impozit pentru întregul an al reînmatriculării.

Cât durează și ce poți face online

Ministerul Afacerilor Interne afișează cinci minute ca timp de procesare a radierii la ghișeu. Acesta nu include programarea sau așteptarea, iar termenul legal maxim pentru soluționarea cererii de radiere este de 20 de zile lucrătoare. Cele două durate nu sunt același lucru.

Unele radieri pot fi cerute online. În județul Timiș sunt enumerate radierea pentru export și cea pentru dezmembrare, dar opțiunile diferă între județe. Pentru contul DGPCI ai nevoie de o adresă de e-mail și de validarea identității o singură dată la ghișeu; programul și serviciile disponibile se verifică la prefectura județului competent.

Întrebări frecvente

Mai poți radia mașina dacă ai pierdut talonul?

Da, dar serviciul de înmatriculări îți va cere documentele ori declarațiile prevăzute pentru lipsa certificatului de înmatriculare. Dacă lipsesc plăcuțele, procedura acceptă declarația de pierdere sau dovada furtului ori a reținerii.

În programul Rabla trebuie să ceri personal radierea?

Radierea poate fi făcută din oficiu când operatorul autorizat transmite electronic certificatul de distrugere, potrivit Prefecturii București. Verifică dacă radierea a fost făcută, apoi depune declarația fiscală în termenul de 30 de zile.

Ce faci dacă primești în continuare impozit pentru mașină?

Prezintă organului fiscal dovada vânzării sau a radierii și dovada declarației depuse. Dacă primești un act fiscal greșit, poți depune contestație la organul care l-a emis în 45 de zile de la comunicare.

Ce faci dacă ai o problemă la serviciul de înmatriculări?

Poți depune o petiție și păstra dovada înregistrării. Termenul obișnuit de răspuns este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile dacă verificarea este complexă.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: OUG nr. 7/2026; Legea nr. 239/2025; Ordinul MAI nr. 181/2024; OUG nr. 195/2002; Ministerul Afacerilor Interne și DGPCI; prefecturile București, Harghita și Timiș; Primăria Cluj-Napoca; Codul de procedură fiscală publicat de ANAF; OG nr. 27/2002.