Un proiect depus la Senat de Marian Neacșu, deputat PSD, ar permite statului să preia bunuri ale unor firme considerate strategice în contul datoriilor acestora către instituții publice. Regula ar putea privi și firme aflate în insolvență, dar nu este în vigoare.

Proiectul L598/2026 se află la comisiile Senatului. Pentru proprietari și creditori, întrebarea este ce bunuri ar putea trece la stat, cine trebuie să își dea acordul și cât din datorie s-ar stinge.

Ce bunuri ale firmei ar putea trece la stat

Textul propus vizează bunuri care pot fi separate de firmă și pot funcționa independent. Firma sau bunul trebuie să îndeplinească cerințele pentru a fi declarate de interes strategic și cel puțin unul dintre pragurile economice din proiect. Simplul fapt că o firmă are datorii nu este suficient.

Domeniile vizate includ extracția și prelucrarea materiilor prime, apărarea, tehnologia informației și comunicațiile, transportul maritim și aerian, energia, medicamentele, transportul de interes național, industria alimentară și alimentarea cu apă.

Un prag cere să asigure minimum 10% din cât se produce, se prelucrează ori se furnizează într-un an în țară din produsul sau serviciul principal. Proiectul prevede separat praguri de 10% pentru capacitatea națională instalată din energie și combustibili și pentru producția națională a unei materii prime critice.

Mai sunt și alte criterii: media pe an să fie de minimum 1.000 de angajați în industriile extractivă, prelucrătoare, maritimă, aeronautică ori alimentară sau de minimum 500 în celelalte domenii din listă. Poate intra în această categorie și un furnizor dacă oprirea lui ar avea efect asupra a minimum 200.000 de utilizatori, singurul producător ori furnizor din țară pentru apărare sau un bun evaluat la mai mult decât echivalentul în lei a 100 de milioane de euro.

Cât din datorie s-ar stinge

Preluarea ar necesita o hotărâre a Guvernului, acordul instituțiilor creditoare și semnarea unui proces-verbal de predare-primire de către firmă și creditori. Proiectul nu cere acordul expres al proprietarului pentru acest transfer. Dacă alți creditori au garanții sau alte drepturi asupra bunului, transferul ar necesita și acordul lor scris.

Un evaluator autorizat ar stabili prețul de piață al bunului, după o verificare a interesului financiar al creditorului. Dacă bunul ar valora mai mult decât datoriile vizate, statul ar plăti firmei diferența în 90 de zile. Dacă ar valora mai puțin, datoriile s-ar stinge numai până la valoarea bunului, iar restul ar rămâne de recuperat. Creditorii și-ar păstra dreptul de a recupera partea de creanță rămasă neplătită.

Bunul preluat ar putea fi administrat de o societate la care statul deține întregul capital sau controlul, direct ori indirect. Guvernul ar desemna această societate prin hotărâre.

Ce s-ar întâmpla dacă firma este în insolvență

Proiectul cuprinde și vânzările de bunuri din insolvență, reorganizare ori faliment. Persoana care conduce procedura, precum administratorul judiciar, lichidatorul, administratorul concordatar sau executorul, ar trebui să anunțe ministerul cu cel puțin 30 de zile înainte de vânzare și să îi comunice rezultatul în 3 zile lucrătoare.

La o asemenea vânzare, statul ar avea întâietate dacă oferă același preț ca oferta valabilă cea mai bună. Ar avea 20 de zile lucrătoare să își exercite acest drept. Aceasta este o cale de cumpărare distinctă de preluarea unui bun în contul datoriilor; niciuna nu funcționează încă potrivit proiectului.

Ce prevede acum legea și ce urmează

În prezent, Codul de procedură fiscală permite stingerea unor datorii fiscale prin trecerea la stat a anumitor terenuri și construcții, la cererea celui care datorează banii și cu acordul creditorului fiscal. Proiectul ar introduce o regulă diferită pentru bunurile declarate strategice.

Consiliul Fiscal a arătat, în opinia din 13 octombrie 2026, că proiectul nu este însoțit de documentele financiar-bugetare cerute, deși cumpărarea, păstrarea și folosirea bunurilor pot costa statul. Consiliul Legislativ l-a avizat favorabil, dar a semnalat posibile probleme privind libertatea economică și justificarea restrângerii unor drepturi. Agenția Națională pentru Achiziții Publice nu a avut observații în domeniul său.

Proiectul urmează să fie dezbătut în comisiile Senatului și apoi în plen. Termenul de adoptare tacită indicat de Senat este 12 decembrie 2026; textul poate fi schimbat în cursul dezbaterilor.