Alocațiile de stat pentru noiembrie 2026 sunt estimate să intre în conturi marți, 8 decembrie, iar distribuirea prin poștă ar urma să înceapă după 10 decembrie. Acestea sunt repere bazate pe plățile anterioare, nu date confirmate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) pentru luna decembrie.

Copiii primesc 719 lei sau 292 de lei pe lună, în funcție de vârstă și, în unele cazuri, de dizabilitate. Sumele au rămas în 2026 la nivelul celor cuvenite pentru decembrie 2025.

Când sunt așteptate plățile în cont și prin poștă

ANPIS a anunțat că alocațiile aferente lunii august 2026 au fost virate în conturi începând cu 8 septembrie. Pentru beneficiarii plătiți prin mandat poștal, distribuirea a început atunci pe 10 septembrie. Acest calendar explică estimarea pentru decembrie, dar nu confirmă că plățile se vor face în aceleași zile.

Data de 8 decembrie cade marți. Chiar dacă alocațiile vor fi virate în acea zi, banii nu trebuie să apară la aceeași oră în toate conturile: momentul depinde și de procesarea transferului de către bancă. Prin poștă, livrarea se face pe rând, astfel că beneficiarii nu primesc toți banii în prima zi de distribuire.

Cine primește 719 de lei și cine primește 292 de lei

Alocația de 719 lei se acordă copiilor până la împlinirea vârstei de 2 ani și copiilor cu dizabilități până la 18 ani. Pentru un copil fără dizabilități, suma devine 292 de lei după împlinirea vârstei de 2 ani și se acordă până la 18 ani.

Dreptul nu se oprește neapărat la majorat. Tinerii care continuă liceul sau învățământul profesional pot primi în continuare 292 de lei, până la terminarea studiilor. Tinerii cu dizabilități care urmează o formă de învățământ preuniversitar pot primi alocația după 18 ani, dar cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Un tânăr care repetă anul școlar pierde acest drept, cu excepția cazului în care repetarea are motive de sănătate dovedite prin certificat medical. Venitul părinților nu schimbă suma alocației copilului.

Legea nr. 141/2025 a păstrat alocațiile din 2026 la nivelul acordat sau cuvenit pentru decembrie 2025. Prin urmare, trecerea în noul an nu a adus o majorare a celor două sume.

Ce se poate face dacă alocația nu ajunge

După data de plată pe care ANPIS o va comunica pentru decembrie, verificarea depinde de felul în care beneficiarul primește banii:

Pentru plata în cont, beneficiarul verifică soldul și cere băncii lămuriri dacă transferul nu apare.

Pentru plata prin poștă, beneficiarul ține seama de zilele diferite de distribuire în localitatea sa.

Dacă plata lipsește în continuare, reprezentantul copilului cere lămuriri agenției județene pentru plăți și inspecție socială.

Legea prevede o situație aparte pentru mandatul poștal: dacă reprezentantul copilului nu încasează alocația timp de trei luni, plata se suspendă. Reluarea plății și acordarea sumelor restante se cer în scris la agenția teritorială. Agenția din Hunedoara are un formular care include aceste cereri, precum și schimbarea plății din mandat poștal în cont bancar sau invers.

Dacă problema privește suma stabilită ori modul în care a fost plătită alocația, decizia poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Pentru plata din decembrie, următorul reper este calendarul pe care ANPIS îl va anunța pentru conturi și mandate poștale.