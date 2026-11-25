Actualizare, 25 noiembrie 2026, ora 13:16. Tribunalul Bacău a aprobat la 24 noiembrie 2026 deschiderea procedurii de concordat preventiv pentru Chimcomplex, în dosarul 4216/110/2026, potrivit comunicării transmise de companie Bursei de Valori București și publicate la 25 noiembrie. Cererea despre care compania anunțase anterior că a fost depusă are acum o decizie a instanței.

Chimcomplex a anunțat în comunicarea publicată la 25 noiembrie că a semnat cu sindicatele un acord privind plata în rate a aproximativ 10.000 de lei pentru fiecare salariat. Comunicarea nu arată câți salariați sunt acoperiți, suma exactă pentru fiecare, datele ratelor sau ce se întâmplă dacă o rată întârzie.

În aceeași comunicare, Chimcomplex afirmă că are 122 de milioane de lei în numerar și linii de credit intragrup de încă 250 de milioane de lei. Separat, rezultatele financiare ale companiei indicau credite bancare de 620 de milioane de lei la 30 septembrie 2026.

Potrivit legii, deschiderea concordatului suspendă executările silite pentru cel mult patru luni, dar nu suspendă automat executarea creanțelor salariale. Administratorul concordatar are 30 de zile de la numire pentru a pregăti lista creditorilor și oferta de concordat. Creditorii votează în cel mult 60 de zile de la primirea ofertei; data votului nu este încă stabilită din informațiile publice.

Știrea inițială, publicată pe 25 noiembrie 2026, la ora 12:53:

Chimcomplex, producătorul chimic controlat de CRC Alchemy Holding BV și condus de Ștefan Vuza, a cerut instanței deschiderea unei proceduri prin care să își reorganizeze datoriile, după ce a pierdut 147,85 milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Angajații și investitorii așteaptă decizia instanței, în timp ce compania pregătește schimbări în fabrici și în celelalte activități.

Chimcomplex a anunțat la 24 noiembrie că a depus cererea de concordat preventiv. Depunerea ei nu înseamnă intrarea în insolvență și nici aprobarea unui plan de reorganizare. Separat, compania a anunțat că fiecare salariat ar urma să primească aproximativ 10.000 de lei, în rate, fără să precizeze când încep plățile.

Ce se schimbă pentru angajați

Conducerea spune că noua etapă de reorganizare nu prevede alte concedieri și estimează aproximativ 550 de angajări odată cu extinderea serviciilor de transport și întreținere. Angajările sunt un plan, nu posturi deja ocupate. Nici suma anunțată pentru salariați nu are, deocamdată, un calendar de plată.

La începutul lui 2026, conducerea vorbea despre un plan care viza cel puțin 1.200 de disponibilizări. În aprilie, Ministerul Muncii indica 330 de salariați vizați de concedierea colectivă, dintr-un total de 1.180. Cele două cifre descriu planuri anunțate la momente diferite, nu numărul oamenilor care au plecat efectiv.

Media salariaților în primele nouă luni din 2026 a fost de 1.075, față de 1.435 în aceeași perioadă din 2025. Diferența dintre aceste medii nu poate fi tratată drept număr de concedieri. Reorganizarea anterioară a inclus oprirea unei linii de producție la Borzești și a două la Râmnicu Vâlcea.

În aprilie, contractul colectiv prevedea trei salarii compensatorii, estimate atunci la aproximativ 12.500 de lei net, iar pentru plecările voluntare era prezentată o ofertă de cinci salarii. Aceste plăți legate de plecarea din firmă sunt diferite de suma în rate anunțată acum pentru fiecare salariat.

Cu cât au crescut pierderile și datoriile

Raportul financiar al Chimcomplex pentru primele nouă luni din 2026 arată o pierdere de 147,85 milioane de lei, față de 87,81 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Firma a vândut produse și servicii de 812,59 milioane de lei, față de 847,33 milioane de lei cu un an înainte. Pierderea a crescut, deși prețurile medii de vânzare au fost cu 31% mai mari: cantitatea vândută din principalele produse finite a scăzut cu 27%, adică aproximativ 39.400 de tone.

La 30 septembrie 2026, datoriile totale erau de 1,04 miliarde de lei, față de 1,03 miliarde de lei la sfârșitul lui 2025. Banii disponibili la sfârșitul perioadei erau de 18,17 milioane de lei, față de 19,19 milioane de lei la 30 septembrie 2025. Comparațiile au date de plecare diferite: raportul pune datoriile lângă valoarea de la sfârșitul anului trecut, iar banii disponibili lângă valoarea din aceeași lună a anului trecut.

Cum vrea compania să își împartă activitatea

Chimcomplex vrea să separe activitatea în patru părți: produse chimice pe bază de clor și sodă, polioli, energie și parc industrial. Compania intenționează să extindă transportul și întreținerea instalațiilor, iar fabricile moderne ar urma să fie despărțite de instalațiile mari consumatoare de energie destinate închiderii. Conducerea estimează că această schimbare va dura aproximativ doi ani și urmărește revenirea pe profit în 2027.

O parte a schimbărilor a început deja. Prin contractele semnate la 19 noiembrie cu Uzuc și Caromet, Chimcomplex preia bunuri, datorii și salariați transferați odată cu activitățile. Prețurile sunt de 16 milioane de euro și, respectiv, 34 de milioane de euro, de plătit în 40 de rate trimestriale pe zece ani, fără dobândă. Cele 50 de milioane de euro reprezintă prețul total de achiziție, nu bani încasați de Chimcomplex.

În structura acționariatului raportată la 30 septembrie 2026, CRC Alchemy Holding BV deținea 84,5041% din Chimcomplex, iar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului avea 8,9552%. Compania estimează că operațiunile din grup i-ar putea crește cu peste 50 de milioane de euro valoarea bunurilor rămasă după scăderea datoriilor; cifra este o estimare, nu profit realizat.

Ce urmează la instanță

Cererea de concordat preventiv figurează în dosarul 4216/110/2026, înregistrat la Tribunalul Bacău la 20 noiembrie 2026. La verificarea dosarului nu era înregistrată o ședință. Chimcomplex a anunțat că va informa investitorii după pronunțarea instanței.