Factura la gaze va putea fi redusă cu valoarea curentului produs în plus de persoanele fizice care au instalații de cel mult 27 de kilowați la fiecare loc de consum, dacă au contractele de electricitate și gaze la același furnizor. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat regulile pe 10 noiembrie 2026. Ordinul se va aplica de la publicarea în Monitorul Oficial; la 11 noiembrie, data aplicării nu era confirmată.

Schimbarea privește banii rămași după ce energia trimisă în rețea este scăzută din energia consumată la adresa unde se află instalația. Legea nr. 160/2026 a intrat în vigoare pe 26 iulie, dar aplicarea acestei facilități aștepta regulile ANRE și pregătirea furnizorilor, potrivit informării publicate de Electrica Furnizare în august. Noua metodologie va înlocui regulile din Ordinul ANRE nr. 15/2022.

Cine poate folosi surplusul pentru factura la gaze

Regula aprobată de ANRE se adresează persoanelor fizice cu instalații de producere a curentului de cel mult 27 de kilowați pentru fiecare loc de consum. Contractul pentru curent și cel pentru gaze trebuie să fie la același furnizor. Prosumatorul, adică persoana care produce curent și trimite în rețea ce nu consumă, poate alege ca valoarea rămasă să acopere facturi de electricitate sau de gaze. Alegerea se face pentru cel puțin 12 luni, potrivit ANRE.

Factura la gaze nu scade cu valoarea întregii energii produse de panouri. Mai întâi se face compensarea cu energia luată din rețea la adresa unde sunt instalate. Pentru energia livrată în plus se calculează o valoare în lei, iar aceasta poate fi folosită la facturi, în condițiile alese de client.

E.ON explică pentru propriii clienți că suma rămasă apare cu minus pe factura de consum și că destinația ei poate fi aleasă în aplicația companiei. Aceasta este o modalitate oferită de E.ON, nu o procedură anunțată pentru toți furnizorii.

Calculul lunar se aplică și contractelor existente

Pentru energia trimisă în rețea începând cu 26 iulie 2026, furnizorul va face compensarea în fiecare lună, inclusiv pentru contractele deja încheiate, arată ANRE. El compară energia livrată în rețea cu energia consumată din rețea la aceeași adresă și scade cantitatea mai mică. Ce rămâne din energia livrată este surplusul care poate fi valorificat; calculul lunar nu înseamnă o plată lunară în cont.

Valoarea rămasă poate reduce și factura de electricitate de la o altă adresă a aceluiași prosumator, dacă locurile de consum sunt la același furnizor și pe numele aceleiași persoane. Astfel, curentul produs la o adresă poate ajuta la plata facturii de la cealaltă, după compensarea făcută la locul de producere.

Regula generală pentru instalațiile de până la 200 de kilowați rămâne compensarea energiei livrate cu cea consumată. Legea prevede acest mecanism până la 31 decembrie 2030. Pragul de 200 de kilowați pentru compensare nu schimbă limita de 27 de kilowați cerută persoanelor fizice pentru opțiunea de plată a gazelor.

Când primește clientul informațiile de la furnizor

După publicarea ordinului, furnizorii vor avea șapte zile lucrătoare să le explice prosumatorilor opțiunile de folosire a valorii rămase pentru alte locuri de consum și pentru facturi cu plata programată. Tot atunci trebuie să pună la dispoziție actele adiționale necesare acestor opțiuni, potrivit ANRE. În zece zile lucrătoare de la publicare, trebuie să îi informeze pe titularii contractelor existente cărora li se aplică regulile de trecere la noul sistem că acele contracte continuă fără un act adițional pentru această schimbare.

Energia livrată până la 25 iulie 2026 și rămasă necompensată trebuie evidențiată separat de energia livrată după acea dată. Pentru cantitățile reportate, ANRE a stabilit un termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului pentru includerea lor în prima facturare. Acest termen privește facturarea și nu înseamnă că fiecare prosumator primește bani în cont după 40 de zile.

ANRE a stabilit 31 decembrie 2026 ca termen pentru adaptarea sistemelor și a activității furnizorilor și precizează că această dată nu amână drepturile prosumatorilor.