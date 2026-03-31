Guvernul australian a redus acciza la carburanți, o măsură menită să aducă o gură de oxigen șoferilor, însă aceștia nu vor simți imediat o ușurare la pompă. Va fi nevoie de câteva săptămâni până când prețurile vor reflecta, în sfârșit, noua decizie fiscală.

O măsură cu efect întârziat

Deși decizia de a tăia acciza a fost luată și anunțată oficial, mecanismele pieței funcționează într-un ritm propriu. Numai că efectul nu este instantaneu, spre deosebire de scumpirile care, nu de puține ori, par să se propage peste noapte. Logistica din spatele aprovizionării cu combustibil impune o perioadă de tranziție până când stocurile vechi, mai scumpe, sunt epuizate și înlocuite cu cele noi, achiziționate la un cost redus.

De ce nu se văd ieftinirile imediat?

Explicația este, la prima vedere, destul de simplă și ține de lanțul de aprovizionare. Hai să vedem cum stau lucrurile, pe bune. Benzinăriile trebuie mai întâi să vândă combustibilul pe care îl au deja în rezervoare, stocuri care au fost cumpărate la prețul vechi, care includea acciza în valoarea ei integrală. Abia după ce acest stoc este epuizat, stațiile se pot aproviziona cu carburant nou, de la distribuitori, la un preț care reflectă reducerea de taxă.

Acest ciclu de rotație a stocurilor (care diferă de la o stație la alta, în funcție de volumul vânzărilor) este motivul principal pentru care șoferii vor continua să vadă prețurile vechi afișate la panou pentru o perioadă de câteva săptămâni.

Așteptare și frustrare la pompă

Iar această perioadă de așteptare poate genera, în mod firesc, confuzie și nemulțumire în rândul consumatorilor. Până la urmă, v-ați gândit cum e să auzi la știri că Guvernul a tăiat o taxă importantă, dar când ajungi la benzinărie să plătești fix la fel ca ieri?

Este o situație frustrantă.

Cert e că ușurarea financiară promisă va ajunge, în cele din urmă, în buzunarele șoferilor. Dar nu înainte de o perioadă de așteptare estimată la câteva săptămâni, timp în care răbdarea le va fi pusă la încercare de fiecare dată când vor alimenta.