Statele Unite au început luni blocarea navelor care intră sau ies din Strâmtoarea Hormuz, o mișcare menită să intensifice presiunea asupra Iranului după eșecul negocierilor de pace. Măsura, care a intrat în vigoare la ora 10:00 (ora Estului SUA), a agitat imediat piețele financiare globale.

Tensiuni maxime în Golf

Anunțul a fost făcut chiar de președintele Donald Trump, duminică, pe rețeaua sa socială Truth Social. Acesta a criticat dur Teheranul pentru refuzul de a renunța la ambițiile sale nucleare, acuzând regimul de „șantaj mondial” prin restricționarea traficului maritim. Potrivit declarației inițiale, blocada americană se aplică „tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”.

Reacția piețelor și a aliaților

Iar efectele nu au întârziat să apară. Piețele financiare au reacționat imediat, bursele americane înregistrând scăderi, în timp ce prețul petrolului a crescut chiar înainte de aplicarea măsurii. Deși Trump a afirmat că și alte țări vor „fi implicate” în blocadă, lucrurile stau puțin diferit pe frontul diplomatic. Unii aliați importanți ai SUA, inclusiv state NATO precum Marea Britanie și Franța, au refuzat deja să participe la operațiune. V-ați fi așteptat la o poziție unitară a Occidentului?

Avertismentul dur al Teheranului

Răspunsul oficialilor iranieni a fost unul sfidător. Aceștia au avertizat că blocada americană nu va face decât să împingă și mai sus prețurile globale ale energiei. Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului de la Teheran, a transmis un mesaj direct pe platforma X, care nu lasă loc de interpretări.

„Bucuraţi-vă de preţurile actuale la pompă. Cu aşa-numita „blocadă”, în curând veţi tânji după benzină la 4-5 dolari”.

Un mesaj cât se poate de clar.

Clarificări de la Pentagon

Numai că, dincolo de declarațiile politice, armata americană a venit cu o nuanțare. E drept că anunțul inițial a fost destul de general. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat ulterior că forțele americane „nu vor împiedica libertatea de navigaţie pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către şi dinspre porturi care nu aparţin Iranului”. se pare că ținta este exclusiv Iranul, nu și vecinii săi din Golf, o distincție extrem de importantă pentru stabilitatea prețului petrolului pe termen lung.