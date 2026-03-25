Volkswagen a anunțat rechemarea a aproape 100.000 de vehicule electrice din cauza unor posibile defecte la baterii care pot duce la incendii. Separat de această problemă, gigantul german poartă negocieri avansate pentru a transforma o uzină auto pe cale de a fi închisă într-o unitate de producție pentru componente ale celebrului sistem antirachetă Iron Dome.

Aproape 100.000 de mașini cu risc de incendiu

Producătorul auto german a demarat o rechemare masivă ce vizează aproximativ 100.000 de vehicule electrice. Potrivit Autorității Federale pentru Transport Auto din Germania (KBA), sunt afectate circa 75.000 de vehicule din seria electrică ID. a Volkswagen, la care se adaugă în jur de 20.000 de modele Cupra Born. Acestea au fost fabricate între februarie 2022 și august 2024.

Problema e serioasă. Documentele oficiale arată că unele module ale bateriei de înaltă tensiune nu respectă specificațiile tehnice. Asta poate duce la o reducere a autonomiei, dar, mai grav, în anumite situații, la apariția unui risc de incendiu. Din totalul mașinilor afectate, aproximativ 28.000 se află pe piața germană.

Iar soluția implică o vizită la service. Constructorul auto a precizat că mașinile vor primi o actualizare software, iar bateriile vor fi inspectate amănunțit. Doar dacă se va constata necesitatea, modulele individuale defecte vor fi înlocuite pentru a elimina riscurile.

Salvarea uzinei din Osnabrück

În paralel cu problemele electrice, Volkswagen explorează o direcție complet neașteptată. Compania negociază cu firma israeliană de stat Rafael Advanced Defence Systems pentru conversia uzinei auto din Osnabrück. Unitatea, situată în landul Saxonia Inferioară, se află foarte aproape de închidere, însă acest parteneriat ar putea salva toate cele aproximativ 2.300 de locuri de muncă.

Pe bune, o reconversie spectaculoasă. Planurile prevăd ca uzina să producă elemente esențiale ale sistemului Iron Dome, cum ar fi camioane grele pentru transportul rachetelor, lansatoare și generatoare de energie. Rachetele propriu-zise ar urma să fie fabricate într-o altă facilitate specializată pe care Rafael intenționează să o construiască tot în Germania.

Demararea noii operațiuni este estimată într-un interval de un an, până la un an și jumătate. V-ați fi gândit vreodată la asta? E drept că investițiile necesare pentru adaptarea uzinei ar fi relativ reduse, iar obiectivul este menținerea tuturor angajaților și chiar extinderea producției pe termen mediu.

De la mașini la armament

Guvernul german ar sprijini activ o eventuală înțelegere între Volkswagen și Rafael. O astfel de mișcare este văzută ca o soluție pentru protejarea locurilor de muncă, dar și pentru consolidarea capacităților industriale ale Germaniei în domeniul apărării.

Numai că decizia nu vine din senin. Sectorul auto german traversează o perioadă extrem de dificilă, pierzând teren în fața producătorilor din China, mai ales pe segmentul vehiculelor electrice. La asta se adaugă creșterea costurilor energetice după izbucnirea războiului din Ucraina.

În acest context, Volkswagen a anunțat încă din 2024 intenția de a închide pentru prima dată uzine din Germania în cei 87 de ani de existență. Există deja un precedent de colaborare cu industria de apărare: parteneriatul dintre MAN (o filială a grupului Volkswagen) și concernul Rheinmetall, care produce camioane militare.

O schimbare simbolică majoră pentru companie.

Dar producția de armament ar marca o turnură istorică pentru Volkswagen, care nu a mai fabricat astfel de echipamente din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, când producea bombe și vehicule militare. Companiile mizează pe cererea tot mai mare de sisteme de apărare aeriană în Europa, pe fondul reînarmării accelerate. Serviciile de informații occidentale apreciază că Rusia ar putea fi pregătită pentru un conflict militar cu statele NATO în jurul anului 2029, ceea ce determină o grabă evidentă în investițiile de securitate.