Carrefour și Ella Icon au desemnat câștigătorul campaniei Ella Icon Leaf

Carrefour România, în parteneriat cu Ella Icon, a încheiat cu succes campania de vară Ella Icon Leaf, o inițiativă vibrantă și plină de culoare care a adus spiritul vacanței mai aproape de clienți. Desfășurată între 06 iunie și 31 august 2024 în toate magazinele Carrefour din țară, campania a oferit participanților șansa de a câștiga premii valoroase, printre care și un BMW i4, premiul cel mare.

Cu un design inovator și un stil premium, bagajele și trolerele Ella Icon Leaf au captat atenția consumatorilor, iar mecanismul de participare a fost unul simplu: clienții au trebuit să achiziționeze două produse Ella Icon Leaf, să scaneze codul Act for Good la casa de marcat și astfel să fie automat înscriși în concurs. Pentru fiecare două produse cumpărate, participanții au primit o nouă șansă de a câștiga unul dintre premiile puse în joc. Pe lângă marele premiu, BMW i4, au fost oferite și alte 9 premii atractive: 3 mașini de spălat, 3 frigidere Side by Side și 3 Smart TV-uri.

După trei luni de emoții și zeci de mii de participări, marele premiu a fost câștigat de Claudia Maria Gheorma, din Valcea. În cadrul evenimentului de premiere, Claudia a declarat:

Toamna , de vreo 3 ani incoace a venit plina de „bogatii” pentru mine … Acum 3 ani am primit a 2 a sansa la viata, acum un an, am dat nastere la o noua viata , al 3 lea copilas al nostru, iar acum am castigat acest premiu ,care presupun ca nu se intampla de prea multe ori in viata. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi s-a intamplat! Sunt, de asemenea, recunoscatoare campaniei organizate de Carrefour si Ella Icon Italia, pentru sansa oferita si consider ca , doar cine nu participa , nu are posibilitatea de a castiga.Mult succes pe viitor tuturor participanților , campaniile ce vor urma se anunță și mai promițătoare!

Campania Ella Icon Leaf a fost concepută pentru a aduce un plus de bucurie și relaxare în viața clienților, inspirându-i să își planifice vacanțe memorabile cu ajutorul bagajelor din colecția Ella Icon. Designul colorat și practic al produselor a transformat fiecare achiziție într-o invitație la călătorii, oferindu-le clienților nu doar un produs premium, ci și o experiență de shopping memorabilă.

Yousef Mustafa, fondatorul și ownerul brandului Ella Icon, a declarat:

„Ella Icon este un brand care pune accent pe inovație și calitate, iar colecția Leaf reflectă perfect dorința noastră de a oferi clienților bagaje care să fie atât funcționale, cât și estetice. Suntem mândri să vedem că am reușit să aducem zâmbetul pe fețele a mii de clienți prin această campanie, și ne bucurăm să contribuim la amintiri frumoase din vacanțele lor.”

Carrefour România își continuă astfel angajamentul de a oferi experiențe unice și beneficii atractive pentru clienți, punând la dispoziție campanii care aduc valoare reală și surprize de neuitat. Cu sprijinul programului Act for Good, Carrefour recompensează loialitatea clienților săi și promovează produsele de calitate, cum sunt cele din gama Ella Icon.

Campania Ella Icon Leaf este doar un exemplu din seria inițiativelor care transformă o simplă sesiune de cumpărături într-o ocazie de câștig și de bucurie.

Pentru mai multe detalii despre produsele Ella Icon și viitoarele campanii, vizitați site-ul oficial Carrefour sau urmăriți pagina de social media Ella Icon.

Despre Ella Icon

Ella Icon este un brand premium de trolere și bagaje, recunoscut pentru designul său inovator și calitatea excepțională. Brandul se adresează celor care iubesc călătoriile și își doresc să îmbine stilul cu funcționalitatea, oferind produse durabile și estetice care să însoțească fiecare aventură.

Despre Carrefour România

Carrefour operează în România o rețea extinsă de hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate, fiind unul dintre liderii pieței de retail. Prin programul Act for Good, Carrefour promovează sustenabilitatea și oferă clienților săi experiențe de cumpărături valoroase, răsplătindu-i cu premii și beneficii exclusive.