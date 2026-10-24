Pacienții asigurați pot beneficia de decontarea unui tratament planificat în străinătate prin documentul portabil S2, dacă îndeplinesc condițiile medicale și obțin aprobarea casei de asigurări. Cererea trebuie soluționată în maximum 5 zile lucrătoare. Finanțarea privește serviciile medicale eligibile, dar S2 nu acoperă transportul, cazarea și eventualele coplăți prevăzute de legislația statului de tratament.

Procedura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) prevede solicitarea autorizării la casa unde pacientul figurează ca asigurat. Decontarea funcționează între instituții, pe baza facturilor pentru serviciile acordate în temeiul S2.

Eligibilitatea depinde de tratament și de timpul în care poate fi acordat în România

Pentru autorizare trebuie îndeplinite simultan două condiții: serviciul solicitat să fie inclus în pachetul de bază al sistemului românesc, iar pacientul să nu îl poată primi în România într-un interval justificat medical. Evaluarea acestui interval ține cont atât de starea actuală a persoanei, cât și de evoluția probabilă a bolii.

Casa de asigurări verifică și calitatea de asigurat. Dacă solicitantul nu are acest statut, cererea este respinsă, iar decizia îi este transmisă în scris.

Unitatea aleasă trebuie să aparțină sistemului de securitate socială al țării în care funcționează. Sunt eligibile unități din statele Uniunii Europene (UE), din Spațiul Economic European (SEE), precum și de pe teritoriul Elveției și Regatului Unit. Acceptarea documentului de către spital trebuie confirmată înaintea depunerii cererii.

Pacientul autorizat primește îngrijirile potrivit legislației statului de tratament, în condițiile aplicabile persoanelor asigurate acolo.

Dosarul trebuie să justifice medical deplasarea

La casa de asigurări se depune o cerere, însoțită de următoarele documente:

O copie a documentului de identitate sau, după caz, a certificatului de naștere.

Documentele medicale și un raport care stabilește diagnosticul și recomandă tratamentul.

Acceptul scris al unității sanitare din străinătate pentru acordarea serviciului prin S2, în perioada solicitată și în acord cu recomandarea medicului care întocmește raportul.

Raportul trebuie redactat de un medic care lucrează într-un spital clinic universitar ori, după caz, într-un spital județean. Spitalul trebuie să aibă contract cu o casă de asigurări din România.

Documentul trebuie să argumenteze explicit imposibilitatea efectuării serviciului într-un interval rezonabil în oricare dintre unitățile sanitare din țară. Justificarea trebuie raportată la situația medicală a pacientului și la evoluția probabilă a afecțiunii. Medicul trebuie să precizeze și încadrarea serviciului în pachetul de bază.

Fiecare document medical, inclusiv raportul, trebuie să poarte data, semnătura și ștampila. După înregistrarea cererii, casa examinează documentația medicală și verifică îndeplinirea condițiilor de autorizare.

Acceptul spitalului trebuie să includă utilizarea S2

Asociatia M.A.M.E. recomandă, în ghidul său pentru pacienți, pregătirea relației cu spitalul din străinătate prin următorii pași:

Traducerea documentației medicale în engleză sau în limba țării unde se află unitatea aleasă și transmiterea ei specialistului din străinătate, pentru obținerea acceptului.

Obținerea unei scrisori care să identifice pacientul și diagnosticul, serviciile propuse, data primirii, durata estimată a tratamentului și acordul unității pentru decontarea prin S2.

Clarificarea eventualei garanții cerute la internare pentru investigații neacoperite prin document. Unele unități pot solicita transferarea acestei sume în contul lor; condițiile sunt comunicate separat de scrisoarea de acceptare.

Pregătirea unei procuri legalizate dacă altă persoană depune cererea în numele pacientului, conform indicațiilor asociației privind reprezentarea.

Acestea sunt recomandări practice ale asociației pentru pregătirea solicitării. Autorizarea tratamentului se face prin procedura casei de asigurări.

În privința documentelor emise în statele europene vizate, procedura oficială pune traducerea în responsabilitatea caselor de asigurări. Cererile și documentele nu pot fi respinse numai pentru că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat membru, dacă aceasta este recunoscută și ca limbă oficială a instituțiilor europene.

Eliberarea S2 trebuie să preceadă plecarea

Documentul se emite după verificarea statutului de asigurat și a condițiilor medicale. Regula este obținerea lui înainte de deplasarea pentru tratament.

Emiterea după plecare este permisă atunci când forța majoră a împiedicat eliberarea anticipată. Casa de asigurări trebuie să întocmească un referat care explică și justifică excepția.

Referatul descrie împrejurările externe, extraordinare, imposibil de prevăzut și inevitabile care au împiedicat emiterea documentului la timp. Pot fi incluse și împrejurări medicale, dacă acestea au generat situația de forță majoră.

Cardul european acoperă alt tip de îngrijiri

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este destinat îngrijirilor devenite necesare pe durata unei șederi temporare. Nu acoperă tratamentul pentru care persoana călătorește intenționat în altă țară.

Șederea temporară poate avea motive profesionale, turistice, familiale sau de studii și poate dura cel mult 6 luni. Serviciile sunt acordate în condițiile sistemului local, exclusiv prin furnizori care aparțin sistemului de securitate socială. Unele pot presupune coplată chiar dacă, în România, sunt decontate integral.

Cardul se solicită inclusiv online, prin platforma dedicată, și ajunge la asigurat în maximum 7 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii în sistem. Valabilitatea este de 2 ani de la emitere, iar costul este suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

În urgențe care impun obținerea documentului mai repede sau în circumstanțe excepționale care împiedică emiterea cardului, casa poate elibera un certificat provizoriu de înlocuire. Acesta acordă aceleași drepturi ca documentul înlocuit.

Dacă persoana este deja în străinătate și nu are cardul, l-a pierdut, i-a fost furat ori distrus sau furnizorul nu îl recunoaște, poate cere certificatul prin poștă, fax ori e-mail casei de asigurări. Certificatul este transmis la adresa indicată în 24 de ore.

Pentru persoanele care au reședința într-un alt stat decât cel în care sunt asigurate există documentul S1. Acesta atestă dreptul la asistență medicală în statul de reședință, distinct de autorizarea unui tratament planificat prin S2.

Transportul, cazarea și coplățile rămân în afara decontării

S2 nu finanțează călătoria și cazarea pacientului. Nici eventualele coplăți, adică partea din plata serviciilor medicale care revine pacientului potrivit regulilor statului de tratament, nu sunt acoperite de acest document.