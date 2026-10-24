Angajatorii care recrutează șomeri de peste 50 de ani pot primi 2.250 de lei pe lună pentru fiecare persoană eligibilă, dacă încheie un contract pe durată nedeterminată. Banii sunt plătiți firmei, nu candidatului, iar acordarea lor presupune atât semnarea unei convenții cu agenția de ocupare, cât și păstrarea raportului de muncă.

Pragul de vârstă pentru această categorie a fost ridicat de la 45 la 50 de ani. Ordonanța de urgență (OUG) nr. 11/2026, prin care a fost modificată Legea nr. 76/2002, se aplică din 9 martie 2026, conform informațiilor organizației Ateliere Fără Frontiere.

Finanțarea durează un an, dar angajarea trebuie păstrată mai mult

Firma primește sprijinul timp de 12 luni, dar trebuie să păstreze angajatul cel puțin 18 luni de la încadrare. Plata subvenției se încheie, deci, înainte de expirarea perioadei în care raportul de muncă trebuie menținut.

Plata se stabilește în funcție de timpul lucrat efectiv. La acordarea subvenției sunt luate în considerare și zilele de concediu de odihnă.

Un calcul orientativ pentru o persoană eligibilă, în ipoteza acordării integrale a sumei lunare pe întreaga perioadă, este de 2.250 de lei înmulțit cu 12 luni, adică 27.000 de lei. Acesta este sprijinul pentru angajator; valoarea plăților efective depinde de regula privind timpul lucrat.

Convenția trebuie semnată în cel mult 12 luni după angajare

Accesarea banilor presupune încheierea unei convenții cu agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul competent sau cu agenția municipiului București. Termenul pentru semnare este de maximum 12 luni de la încadrarea în muncă.

Documentele pot fi depuse la sediul agenției ori expediate prin poștă, folosind confirmarea de primire. Există și varianta transmiterii electronice, pentru care este necesar un certificat calificat de semnătură electronică emis în condițiile legii.

Relațiile anterioare cu salariatul pot exclude firma de la finanțare

Eligibilitatea nu depinde numai de vârsta candidatului și de tipul contractului. Restricțiile privesc și istoricul angajării, situația companiei și legăturile dintre firme:

Nu poate primi subvenția angajatorul care a avut, în cei doi ani anteriori, raporturi de muncă ori de serviciu cu persoana recrutată.

Sunt excluse firmele cu legături de conducere sau acționariat cu alte companii care au folosit facilități similare, în situațiile vizate de lege în care contractele au încetat recent prin demisie ori prin acordul părților.

Insolvența, falimentul, reorganizarea, executarea silită și suspendarea activității sunt situații care împiedică accesarea sprijinului.

Restricțiile acoperă și legăturile de rudenie sau afinitate până la gradul al IV-lea dintre administratori ori asociați și persoane cu funcții similare în alte firme care au utilizat facilitățile în condițiile prevăzute de lege.

Dacă raporturile de muncă încetează înainte de expirarea perioadei minime obligatorii, firma pierde dreptul la subvenție. Din ziua încetării contractelor începe și un termen de doi ani în care angajatorul nu mai poate solicita sprijin din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Demisia poate limita accesul ulterior al candidatului la sprijin

Demisia are o consecință distinctă pentru persoanele care beneficiază de măsuri de stimulare a ocupării: dacă pleacă în timpul subvenționării sau în cele 18 luni în care angajarea trebuie menținută, pot primi din nou acest sprijin numai după cel puțin 24 de luni de la reînregistrarea lor la agenția de ocupare.

Există o excepție pentru demisiile determinate de încălcări grave ale drepturilor angajatului. Încălcările trebuie constatate de instanță sau de autoritățile competente.

Daniela Avram, managera departamentului social al organizației, a avertizat că această perioadă de așteptare riscă să descurajeze firmele să solicite subvenții și să recruteze persoane din grupuri deja defavorizate.

Ateliere Fără Frontiere a arătat că nu este clar cum poate angajatorul verifica dacă un candidat îndeplinește condiția legată de perioada de așteptare după demisie. Organizația a semnalat și lipsa fondurilor alocate.

Eligibilitatea acoperă și alte categorii decât șomerii peste 50 de ani

Pe lângă criteriul de vârstă, mecanismul de subvenționare include categorii definite prin situația profesională, familială sau socială:

Șomerii de lungă durată.

Părinții care susțin singuri o familie monoparentală.

Tinerii fără loc de muncă, fără participare la studii ori la formare profesională (NEET), cu vârste între 16 și 30 de ani.

Persoanele cu handicap. Sunt sprijinite atât angajările făcute pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cât și cele voluntare, cu contract nedeterminat și păstrarea raportului de muncă minimum 18 luni.

Mamele șomere care au în întreținere minimum trei copii cu vârste sub 18 ani.

Victimele violenței domestice, cât timp ordinul de protecție este valabil sau în intervalul de 12 luni care urmează expirării acestuia.

Victimele traficului de persoane, în condițiile Legii nr. 678/2001.

Persoanele care au executat pedepse cu privare de libertate ori alte măsuri dispuse de organele judiciare.

Digi24 consideră șomeri de lungă durată persoanele trecute de 25 de ani care figurează la agențiile de ocupare de peste 12 luni, respectiv pe cele cu vârste între 16 și 25 de ani înregistrate de cel puțin 6 luni. Ateliere Fără Frontiere indică alte limite de vârstă: peste 30 de ani pentru înregistrarea de mai mult de 12 luni și între 16 și 30 de ani pentru cea de mai mult de 6 luni.

Pentru tinerii NEET există separat o primă de stabilitate, destinată persoanei angajate. Condițiile includ prima angajare pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, precum și menținerea locului de muncă.

Prima însumează 27.000 de lei în 24 de luni: câte 1.000 de lei lunar în primul an și câte 1.250 de lei lunar în al doilea. Suma nu este impozitată și nu presupune contribuții sociale. Acest ajutor se adaugă sprijinului acordat angajatorului pentru recrutarea din categoriile eligibile.

Apropierea de pensionare permite o durată diferită a subvenției

Există o regulă separată pentru cei care, în cel mult cinci ani de la angajare, vor îndeplini condițiile de pensionare anticipată parțială sau de pensionare pentru limită de vârstă. În cazul lor, plata lunară de 2.250 de lei poate fi menținută până când îndeplinesc aceste condiții, potrivit informațiilor Autorității pentru Digitalizarea României.

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