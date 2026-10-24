Din 1 iulie 2026, angajații remunerați la nivelul minim primesc un plus net de 125 lei, în condițiile aplicării facilității fiscale, în timp ce cheltuiala salarială completă a angajatorului ajunge la 4.418 lei lunar. Diferența dintre creșterea venitului angajatului și cea a sumei plătite de firmă trebuie urmărită împreună cu reducerea componentei netaxate.

Majorarea brută este de 275 lei, dar suma netaxată scade

Guvernul a aprobat trecerea salariului minim brut de la 4.050 lei, nivelul din iunie 2026, la 4.325 lei începând cu luna următoare. Ministerul Muncii a anunțat o creștere de 6,8%, echivalentă cu 275 de lei brut.

Hotărârea de Guvern (HG) 146/2026 a apărut în Monitorul Oficial la 13 martie 2026. Pragul obligatoriu se aplică și angajatorilor privați, iar formularea actului stabilește atât componentele excluse din salariul de bază, cât și durata medie de lucru și tariful orar:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG 146/2026, publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 reduce însă partea de venit pentru care nu se plătesc impozit și contribuții sociale. Pentru intervalul 1 ianuarie-30 iunie 2026, aceasta era de 300 lei lunar; pentru 1 iulie-31 decembrie 2026, facilitatea acoperă 200 lei lunar.

În cazul aplicării acestei facilități, venitul net corespunzător minimului salarial este de 2.699 lei, comparativ cu 2.574 lei în primul semestru, potrivit StartupCafe. Pentru firmă, aceeași publicație indică un reper anterior al cheltuielii complete de 4.134 lei.

Calculul orientativ pentru un singur angajat, pe baza acestor valori, este 4.418 lei minus 4.134 lei, adică o majorare de 284 lei a cheltuielii lunare. Acesta este plusul suportat de angajator, nu suma suplimentară încasată de salariat.

Scutirea fiscală depinde de contract și de venitul brut lunar

Articolul III din OUG nr. 89/2025 leagă facilitatea de tipul încadrării și de plafonul veniturilor realizate. Pentru aplicarea ei trebuie verificate cumulativ următoarele condiții:

Salariatul lucrează în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă, iar acel loc de muncă reprezintă funcția sa de bază.

Salariul de bază înscris în contract trebuie să fie egal cu minimul brut legal aferent lunii pentru care se plătește venitul. Sporurile și adaosurile nu intră în această verificare.

Veniturile brute aferente aceluiași contract nu trebuie să treacă de 4.300 lei inclusiv pentru primul semestru, respectiv de 4.600 lei inclusiv pentru al doilea semestru din 2026. La verificarea plafonului sunt excluse tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate conform legii.

Facilitatea se ajustează pentru lunile lucrate parțial. Valoarea netaxată se reduce în funcție de perioada în care salariul de bază sau solda rămâne la nivelul minim, de data încadrării unui nou angajat la acest nivel, de fracția lunii pentru care se stabilesc veniturile și de data încetării contractului ori a raportului de serviciu.

La anunțul din 12 martie 2026, ministerul indica 831.382 de salariați plătiți cu minimul brut garantat. Numărul celor estimați să beneficieze de majorare era de 1.759.027.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul privind aprobarea majorării.

Salariul mediu oferă un reper diferit de pragul legal

Pentru comparația veniturilor între activități economice, reperul statistic este câștigul mediu, în timp ce salariul minim reprezintă nivelul de bază garantat prin lege. În august 2026, media netă națională a fost de 5.688 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) relatate de Digi24. Față de iulie, reducerea a fost de 132 de lei, respectiv 2,3%.

Media brută a coborât în aceeași lună la 9.497 de lei. Scăderea lunară a fost de 212 lei, echivalentă cu 2,2%.

Comparativ cu august 2025, venitul mediu net a avansat cu 5,6%, sub creșterea prețurilor de 6,2%. Prin urmare, o sumă nominală mai mare nu a acoperit integral scumpirile din acel interval.

Indicele câștigului salarial real, care măsoară evoluția salariului raportată la prețuri, a fost de 99,5% față de august 2025. Puterea de cumpărare s-a redus astfel cu aproximativ 0,5% într-un an. În comparația cu iulie 2026, indicele a ajuns la 97,5%, corespunzător unei pierderi de 2,5%.

Față de octombrie 1990, același indicator se situa la 235,1%, cu șase puncte procentuale sub valoarea din iulie 2026.

Programarea și consultanța tehnologică au cele mai mari medii nete

Statisticile pentru august 2026 indică următoarele extreme ale câștigurilor medii nete pe activități:

Programarea și consultanța în tehnologia informației au înregistrat nivelul cel mai ridicat, de 13.010 lei.

Extracția de petrol brut și gaze naturale a urmat cu o medie de 11.760 de lei.

Categoria altor activități de servicii a avut una dintre cele mai mici medii, de 2.985 de lei.

Pescuitul și acvacultura au înregistrat o medie de 2.998 de lei.

INS explică variațiile lunare inclusiv prin calendarul primelor anuale, al celor de sărbători și al altor recompense. Efectele lor sunt mai vizibile în decembrie și în martie sau aprilie; analiza pe întregul an atenuează aceste fluctuații.

Primele și activitatea companiilor explică diferențele lunare

În majoritatea activităților economice, media netă a coborât în august. Veniturile din lunile precedente incluseseră bilete de valoare, sume din profit, ajutoare bănești, drepturi în natură și prime ocazionale; acestea nu s-au regăsit în veniturile din august.

Au contribuit și producția mai mică, încasările reduse ale firmelor și concediile de odihnă. În aceste perioade, unii angajați nu primesc tichete de masă sau alte drepturi salariale.

Cea mai mare contracție lunară, de 18,3%, a fost consemnată la fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor. Reduceri între 10,5% și 14% au apărut în arhitectură, inginerie, testări și analiză tehnică, la fabricarea altor mijloace de transport, în serviciile juridice și contabile, precum și în extracția de petrol brut și gaze naturale.

Scăderi între 3,5% și 10% au fost înregistrate în textile, pielărie și încălțăminte, confecții, fabricarea echipamentelor electrice, industria farmaceutică și cea chimică. Același interval a inclus prelucrarea țițeiului, producția calculatoarelor și a echipamentelor electronice, serviciile poștale și curieratul, activitățile artistice, închirierea și leasingul, precum și extracția minereurilor metalifere.

În sens opus, jocurile de noroc și pariurile au avut cel mai mare avans lunar, de 8%. Creșteri între 3% și 6,5% au apărut la producția de filme, materiale video și programe de televiziune, în înregistrări audio și editare muzicală, difuzarea și transmiterea programelor, agențiile de știri, sport și divertisment, dar și la fabricarea produselor din tutun.

Creșterile de 1% până la 2% au vizat tipărirea, investigațiile și protecția, precum și producerea și furnizarea energiei electrice și termice, a gazelor, a apei calde și a aerului condiționat. În același interval s-au aflat telecomunicațiile, hotelurile, celelalte facilități de cazare și transporturile terestre și prin conducte.

Pentru domeniile cu salarii în creștere, INS indică acordarea de prime, rezultate mai bune ale producției ori încasări mai mari. Uneori, media a urcat și ca urmare a plecării unor salariați remunerați sub media activității respective.

În sectorul bugetar, comparația cu iulie arată reduceri ale mediei nete de 1,1% în sănătate și asistență socială, de 1% în învățământ și de 0,6% în administrația publică.