Pensionarea cu trei ani înaintea vârstei standard poate reduce pensia cu 10,8% în România, în exemplul unei persoane care depășește stagiul complet cu doi ani și șase luni. În evaluarea internațională a pensiilor, venitul primit este unul dintre criterii: contează și capacitatea sistemului de a finanța plățile, protecția beneficiarilor și costurile de administrare.

Comunicatul CFA România privind ediția 2026 a raportului: „Marsh CFA Institute Global Pension Index” indică șase sisteme încadrate la calificativul A. Această categorie desemnează sisteme cu beneficii adecvate, finanțare sustenabilă și integritate ridicată.

Categoria A reunește șase sisteme de pensii

Clasificarea include următoarele țări și teritorii:

Calificativul A: Australia, Danemarca, Islanda, Israel, Singapore și Țările de Jos.

Calificativul B: Arabia Saudită, Belgia, Canada, Croația, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Franța, Germania, Hong Kong, Irlanda, Kuweit, Marea Britanie, Mexic, Noua Zeelandă, Oman, Portugalia, Qatar și Uruguay.

Calificativul C+: China, Columbia, Kazahstan, Malaezia, Panama, Republica Dominicană, Spania și Statele Unite ale Americii.

Calificativul C: Africa de Sud, Austria, Botswana, Brazilia, Coreea de Sud, Indonezia, Italia, Japonia, Kenya, Namibia, Peru, Polonia, Taiwan, Thailanda și Vietnam.

Evaluarea cuprinde 55 de sisteme din țări și teritorii în care locuiește aproximativ 66% din populația mondială. Media scorurilor este de 65,3 puncte.

Adecvarea are ponderea cea mai mare, de 40%. Această componentă urmărește beneficiile acordate, organizarea sistemului, economiile și sprijinul statului.

Sustenabilitatea contribuie cu 35% la rezultat. Sunt analizate participarea la sistem, activele, evoluția demografică, cheltuielile și datoria publică, alături de creșterea economică.

Integritatea reprezintă restul de 25%: evaluarea privește regulile, administrarea, protecția beneficiarilor, comunicarea și cheltuielile de funcționare.

Îmbătrânirea populației pune presiune pe finanțarea pensiilor

Ediția din 2026 dedică un capitol scăderii natalității și creșterii speranței de viață, două evoluții care influențează atât finanțarea pensiilor, cât și perspectivele economice.

Autorii raportului explică în prefață: „Oamenii trăiesc mai mult, piața muncii se schimbă, iar presiunile asupra sistemelor de venituri la pensionare sunt în creștere. Prin urmare, întrebarea nu mai este dacă sistemele de pensii trebuie să evolueze, ci cât de repede și cât de eficient pot face acest lucru”.

Direcțiile de reformă examinate includ participarea mai largă la pensii private și limitarea retragerilor înainte de pensionare. Pentru planurile private, raportul urmărește și îmbunătățirea administrării și transparenței.

Alte măsuri analizate vizează economisirea privată, menținerea persoanelor în vârstă în activitate și corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață ajustată după starea de sănătate.

Pensia publică din România pornește de la punctele acumulate

În sistemul public românesc, suma pensiei rezultă din înmulțirea punctelor totale cu valoarea punctului de referință. Pentru 2026, aceasta este de 81 de lei. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) stabilește oficial cuantumul, folosind contribuțiile, veniturile și documentele solicitantului.

Punctajul contributiv lunar se obține împărțind salariul brut realizat la câștigul salarial mediu brut utilizat pentru bugetul asigurărilor sociale. Egalitatea dintre cele două valori înseamnă un punct lunar. Ulterior se determină punctajele anuale, care sunt însumate.

La contribuții se adaugă punctele de stabilitate. Pentru anii din intervalul de vechime 25-30 se acordă câte 0,50 puncte; în intervalul 30-35, câte 0,75 puncte; peste 35 de ani, câte un punct pentru fiecare an.

La calcul pot conta și perioade recunoscute de lege fără activitate profesională: studiile universitare la zi, serviciul militar, șomajul indemnizat în condițiile legale și alte situații expres prevăzute.

Aceeași vechime nu produce automat aceeași pensie. Diferențele țin de salariile pentru care s-au achitat contribuții, sporurile permanente valorificate, perioadele necontributive recunoscute, punctele de stabilitate și recalculările pe baza unor acte suplimentare.

O estimare orientativă pentru aproximativ 35 de ani de contribuții, cu venituri apropiate de salariul minim, situează pensia în jurul a 1.900 de lei. Cuantumul diferă însă între dosare.

Asigurații pot consulta stagiul și veniturile declarate în contul personal de pe platforma CNPP. Dacă apar dovezi pentru venituri sau sporuri omise, pensionarul poate cere recalcularea; o adeverință privind stagiul poate fi solicitată casei teritoriale.

Eligibilitatea cere vârsta prevăzută de lege și stagiul minim

Regulile Legii nr. 360/2023 se aplică din 1 septembrie 2024. Pentru pensia la limită de vârstă, pragul minim este de 15 ani contributivi. Facultatea și armata sunt perioade asimilate, dar nu completează acest prag.

Concediul pentru creșterea copilului efectuat începând cu 1 ianuarie 2006 intră atât în stagiul minim, cât și în cel complet. La verificarea minimului sunt recunoscute și perioade din sisteme separate, precum cele ale avocaților sau militarilor.

Stagiul complet este de 35 de ani pentru femeile născute începând cu ianuarie 1967 și pentru bărbații născuți din ianuarie 1950. Pentru generațiile anterioare, pragul se verifică în anexa nr. 5 a legii.

În 2026, ating vârsta standard de pensionare bărbații născuți în 1961, la 65 de ani, și femeile născute între iulie 1963 și aprilie 1964.

În 2027, calendarul cuprinde bărbații născuți în 1962 și femei născute în 1964 și 1965. Pentru femeile din 1964, pensionările sunt programate în intervalul august 2026-septembrie 2027, la vârste între 62 de ani și șapte luni și 62 de ani și nouă luni. Pentru cele din 1965, intervalul începe în octombrie 2027 și se încheie în octombrie 2028, la vârste între 62 de ani și nouă luni și 62 de ani și zece luni.

În ambii ani, iunie și decembrie sunt luni în care nicio femeie nu atinge vârsta standard, ca efect al creșterii pragului între grupele de naștere.

Luna nașterii schimbă data pensionării. O femeie născută în ianuarie 1968 ajunge la pragul de 63 de ani și șase luni în iulie 2031. Pentru o naștere în decembrie 1968, pragul este de 63 de ani și 11 luni, atins în noiembrie 2032. Pensionările sunt separate de un an și patru luni.

Vârsta standard pentru femeile născute începând cu ianuarie 1970 este de 65 de ani.

Anticiparea reduce pensia în funcție de stagiul suplimentar

Pensia anticipată poate începe cu maximum cinci ani înaintea pragului standard, dacă este realizat stagiul complet contributiv cerut. Diminuarea se aplică pentru fiecare lună de anticipare, iar o fracțiune de lună este tratată ca lună întreagă.

Cu până la un an peste stagiul complet, reducerea lunară este de 0,40%; pentru un stagiu suplimentar între un an și doi ani, de 0,35%; între doi și trei ani, de 0,30%; între trei și patru ani, de 0,25%; între patru și cinci ani, de 0,20%.

La o anticipare de trei ani, aceste cote corespund unor diminuări totale de 14,4%, 12,6%, 10,8%, 9%, respectiv 7,2%.

Exemplul orientativ privește o femeie născută pe 12 mai 1968, cu 37 de ani și șase luni de stagiu. Vârsta ei standard este de 63 de ani și opt luni, împlinită pe 12 ianuarie 2032. Dacă pensionarea anticipată începe pe 12 ianuarie 2029, calculul este 36 de luni × 0,30% = 10,8%. Diminuarea se menține până la atingerea pragului standard.

La împlinirea vârstei standard sau a celei reduse legal, de exemplu pentru copii, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea încetează.

Depășirea stagiului complet cu cel puțin cinci ani permite o altă cale: pensie pentru limită de vârstă cu maximum cinci ani mai devreme, fără diminuare. Această reducere nu se cumulează cu alte reduceri de vârstă.

Pentru anticipare, stagiul complet trebuie realizat în sistemul public. Contractele de asigurare socială încheiate începând cu 1 ianuarie 2018, inclusiv cele pentru perioade trecute, nu sunt luate în calcul la îndeplinirea acestei condiții. Perioadele respective sunt valorificate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Copiii și condițiile de muncă pot coborî pragul de vârstă

Dacă mama are stagiul complet, pragul de pensionare scade cu șase luni pentru un copil pe care l-a născut și l-a crescut până la vârsta de 16 ani. Reducerea este de un an pentru doi copii, de un an și șase luni pentru trei, de doi ani pentru patru, de doi ani și șase luni pentru cinci, de trei ani pentru șase și de trei ani și șase luni pentru cel puțin șapte.

Sunt incluși copiii adoptați care au fost crescuți minimum 13 ani. Documentele justificative sunt certificatele de naștere și declarația pe propria răspundere.

Pentru fiecare an complet în condiții deosebite, reducerea este de patru luni. Plafonul de șapte ani se atinge după 21 de ani lucrați astfel. În condiții speciale sau în grupa I anterior datei de 1 aprilie 2001, reducerea este de șase luni pe an, cu maximum zece ani pentru 20 de ani de activitate.

Aceste reduceri presupun stagiul complet. Pentru anumite activități speciale, inclusiv mineritul subteran și expunerea la radiații, legea prevede separat reduceri de 11, 13, 18 sau 20 de ani, fără condiția stagiului complet.

În cazul handicapului grav, pragul scade cu 15 ani dacă minimum o treime din stagiul complet a fost realizată în aceste condiții. Pentru handicap accentuat, reducerea este de zece ani, cu minimum două treimi din stagiu; pentru handicap mediu, aceeași reducere cere întregul stagiu complet în condiții de handicap.

Deficiența vizuală gravă permite pensionarea indiferent de vârstă, dacă minimum o treime din stagiul complet a fost realizată în aceste condiții.

Reducerile pentru copii și condiții de muncă se pot cumula până la 11 ani, fără coborârea vârstei sub 52 de ani pentru femei sau 54 pentru bărbați. Aceste limite nu se aplică reducerilor pentru handicap și situațiilor speciale reglementate de articolele 49 și 50.

Stagiul insuficient poate fi completat prin contribuții

Persoanele care nu ating minimul contributiv pot continua activitatea sau pot încheia un contract cu casa teritorială pentru plata contribuțiilor viitoare. Contractul produce efecte de la înregistrare.

O persoană care nu este pensionară poate acoperi și perioade din ultimii șase ani anteriori contractului, situate între 18 ani și vârsta standard. Sunt eligibile numai lunile fără stagiu, fără perioade asimilate și fără obligație de asigurare.

Cererea depusă în termen păstrează data de început a drepturilor

Solicitarea trebuie înregistrată în maximum 30 de zile calendaristice după îndeplinirea condițiilor. Respectarea termenului permite acordarea pensiei de la data eligibilității; depunerea ulterioară mută începutul plății la data cererii.

Pașii pentru solicitant sunt următorii:

Verificarea lunii și anului nașterii în anexa nr. 5, apoi confirmarea stagiului minim și, după caz, a celui complet. Dreptul începe în ziua împlinirii vârstei, nu automat în prima zi a lunii.

Pregătirea cererii pentru înscriere la pensie, conform anexei nr. 3 la norme, a actului de identitate, certificatului de naștere și, când este cazul, certificatului de căsătorie. Actele de stare civilă și identitate sunt necesare în original și copie.

Adăugarea carnetului de muncă în original și copie. Pentru persoana încă angajată este necesară adeverința angajatorului privind neexercitarea opțiunii de continuare a activității până la 70 de ani.

Completarea documentelor, după situație, cu livretul militar, diploma de studii, adeverințele pentru sporuri ori condiții de muncă și certificatele copiilor pentru reducerea destinată mamelor.

Depunerea la casa teritorială aferentă domiciliului, la ghișeu sau online prin Spațiul Privat Virtual al CNPP. Depunerea poate fi făcută și de un împuternicit cu procură specială.

Casa de pensii are 45 de zile pentru emiterea deciziei. Termenul poate fi extins cu încă 30 de zile, inclusiv dacă solicitantul rămâne asigurat în luna depunerii. Data exactă a acordării drepturilor este stabilită prin decizie.

Continuarea muncii are efecte diferite asupra plății pensiei

Pensia pentru limită de vârstă poate fi încasată împreună cu salariul, indiferent de nivelul acestuia. În cazul pensiei anticipate, angajarea determină suspendarea plății începând din luna următoare.

O altă opțiune este continuarea activității pe același contract, fără pensionare, până la 70 de ani, cu acceptul anual al angajatorului. Opțiunea nu se aplică persoanelor care îndeplineau condițiile înainte de 1 ianuarie 2024 și nici pensionării cu vârstă redusă.

Fără opțiunea de continuare, contractul încetează de drept când sunt întrunite atât vârsta standard, cât și stagiul minim. La pensionarea anticipată, încetarea intervine la primirea deciziei.

Salariatele pot solicita în scris continuarea muncii până la 65 de ani, în cele 30 de zile anterioare îndeplinirii condițiilor. Angajatorul nu poate respinge această opțiune.

Punctul de pensie al avocaților aparține unui sistem separat

Casa de Asigurări a Avocaților, prin Filiala București-Ilfov, indică un punct de pensie de 2.195 de lei pentru ianuarie 2026, comparativ cu 2.000 de lei în ianuarie 2025. Aceste valori aparțin sistemului profesional al avocaților, distinct de formula pensiei publice.

În sistemul public, din ianuarie 2035, mecanismul prevăzut de lege condiționează creșterea vârstei standard și a stagiilor de evoluția speranței de viață. Ajustarea reprezintă jumătate din creșterea acesteia, la intervale de cel mult trei ani; Consiliul Fiscal face verificarea la fiecare trei ani, iar modificarea necesită schimbarea legii.