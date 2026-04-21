Piața rezidențială din România a intrat într-o zonă de turbulențe la începutul acestui an. Deși cererea și oferta au scăzut simultan, prețurile au continuat să urce, creând un paradox pentru oricine vrea să cumpere o locuință. Oferta de apartamente noi s-a prăbușit cu peste 20% în majoritatea orașelor mari în primul trimestru din 2026, în timp ce prețurile au înregistrat un avans de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor analizate de Răzvan Ionescu, CCO la Imobiliare.ro.

Încetinire pe toată linia

Tendința nu este nouă, ci o continuare a ceea ce s-a întâmplat la finalul anului trecut. Încetinirea este vizibilă pe toate palierele, de la numărul de locuințe scoase la vânzare și până la interesul cumpărătorilor. Practic, se vinde mai puțin și se construiește mai puțin, dar totul este mai scump.

„Primul trimestru a continuat o tendinţă de încetinire pe care am văzut-o în trimestrul al patrulea al anului trecut, atât din punct de vedere al cererii, cât şi al ofertei”, explică Răzvan Ionescu. „Dacă ne uităm la oferta pe segmentul nou, am înregistrat scăderi importante, în funcţie de oraşe. Majoritatea oraşelor din ţară au avut scăderi de peste 20%. În ceea ce priveşte preţurile, acestea au continuat să crească. La nivel naţional, în primul trimestru, am văzut un avans de 12% faţă de anul anterior.”

Tranzacții în cădere liberă

Datele oficiale de la ANCPI confirmă tabloul sumbru. Lunile ianuarie și februarie au fost de-a dreptul dificile, cu scăderi dramatice ale numărului de tranzacții încheiate. Abia în martie s-a simțit o ușoară revenire, dar insuficientă pentru a compensa pierderile.

„În ceea ce priveşte numărul de tranzacţii, datele ANCPI au arătat o situaţie destul de dificilă în lunile ianuarie şi februarie. Vedem o mică revenire în luna martie, astfel încât scăderea numărului de tranzacţii se situează sub 20% faţă de anul anterior”, a detaliat Ionescu. Dar ce înseamnă, pe bune, scăderi spectaculoase? Ei bine, în unele orașe situația a fost critică. „De exemplu, în Constanţa, scăderea se apropia de 50%.”

Iar mulți potențiali cumpărători stau pe margine. „Zona de locuinţe noi suferă în continuare, în special din cauza creşterii preţurilor şi a impactului TVA. În acelaşi timp, o mare parte dintre potenţialii cumpărători se află încă în aşteptare, aşteptând semnale că situaţia economică se stabilizează.”

Cartierele ieftine din București, un lux

În Capitală, lucrurile stau poate cel mai complicat. Zone considerate în mod tradițional accesibile, precum Militari sau cartierele din sudul și estul orașului, au devenit brusc scumpe. Aici se făceau cele mai multe tranzacții, tocmai pentru că prețurile erau rezonabile.

Acum, nu-i chiar așa.

„În Bucureşti, zone care erau tradiţional considerate accesibile, precum Militari sau sudul şi estul oraşului, au trecut prin schimbări semnificative. În aceste zone, unde preţul pe metru pătrat era important sub 2.000 de euro şi unde se realiza majoritatea tranzacţiilor, creşterea TVA şi majorările de preţ din ultimii doi ani au dus la depăşirea pragului de 2.000 de euro şi, în multe cazuri, chiar de 3.000 de euro pe metru pătrat”, subliniază reprezentantul Imobiliare.ro. Consecința e simplă și dură: „baza de cumpărători pentru preţuri de peste 3.000 de euro pe metru pătrat este semnificativ mai mică decât cea pentru preţuri în jur de 2.000 de euro. În consecinţă, concurenţa pe stocul disponibil a crescut foarte mult, iar tranzacţiile au încetinit în aceste zone.”

Prețuri umflate fără acoperire?

Una dintre cele mai mari probleme ale pieței actuale pare să fie decuplarea prețurilor de realitatea economică sau de calitatea construcțiilor. E drept că se construiește, dar la ce prețuri se vinde? Aici apar vulnerabilitățile.

„Consider că cele mai mari vulnerabilităţi sunt în zonele unde preţurile au crescut foarte mult fără să fie susţinute de o creştere similară a veniturilor cumpărătorilor sau fără ca aceste creşteri să se reflecte în calitatea construcţiilor”, avertizează Răzvan Ionescu. El oferă și un exemplu concret: „Am văzut multe proiecte construite la standarde de cost de aproximativ 1.800 de euro pe metru pătrat, dar care sunt scoase la vânzare la 3.000 de euro pe metru pătrat. Ar fi nevoie de schimbări majore pentru ca aceste stocuri să fie absorbite rapid.”

Și totuși, există și o notă de optimism. „Pe de altă parte, într-o notă optimistă, vedem o uşoară revenire în luna martie faţă de lunile anterioare. În continuare, stocul de apartamente noi rămâne sub nivelul cererii şi chiar în scădere. Nu vedem, cel puţin în Bucureşti, schimbări semnificative care să indice o creştere rapidă a stocului în perioada următoare.”

Pe termen lung, însă, situația rămâne tensionată. „Există proiecte în dezvoltare care vor aduce livrări în 2026, 2027, însă, pe termen lung, lipsa unui stoc consistent va continua să pună presiune pe preţuri.”