Un program guvernamental menit să ajute tinerii să-și cumpere prima locuință are un efect complet neașteptat, aproape pervers. În loc să faciliteze accesul la proprietăți, schema care permite un avans de doar cinci la sută a dus la o creștere accelerată a prețurilor, exact în segmentul de piață pe care ar trebui să-l sprijine. ajutorul statului te costă mai mult.

Cum un ajutor devine o povară

La prima vedere, ideea sună excelent. Tinerii care nu au reușit să economisească 15-20% pentru un avans clasic pot accesa un credit ipotecar cu doar 5% din valoarea imobilului, restul fiind garantat de stat. Asta deschide ușa către o proprietate pentru zeci de mii de familii. Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitatea pieței. Odată ce un număr mare de cumpărători noi, cu acces proaspăt la finanțare, intră în piață, se întâmplă un lucru previzibil. Cererea explodează.

Iar când cererea crește brusc pentru o ofertă limitată (numărul de apartamente de 2-3 camere la prețuri rezonabile nu se dublează peste noapte), prețurile o iau razna. Practic, mai mulți oameni se bat pe aceleași câteva locuințe eligibile, iar vânzătorii, care clar nu sunt naivi, profită de situație și cresc prețurile.

Dovada este în cifre

Analiza pieței arată un fenomen îngrijorător. „Prețurile locuințelor care se încadrează în pragurile pentru schema de avans de cinci la sută depășesc creșterile pentru toate celelalte locuințe.” Cum vine asta, un ajutor de la stat care de fapt te costă mai mult?

E simplu. Dacă un apartament costa 80.000 de euro înainte de program, vânzătorul știe acum că există zeci de cumpărători eligibili pentru programul cu avans de 5% și îl listează la 85.000 sau chiar 90.000 de euro. Cumpărătorul, fericit că a fost acceptat la credit cu avans mic, ajunge să plătească în final mai mult pe proprietate și, implicit, va avea o rată lunară mai mare pentru următorii 30 de ani. E drept că a intrat în casă, dar a plătit un suprapreț vizibil.

Asta anulează în mare parte beneficiul avansului redus.

Cine câștigă cu adevărat

Până la urmă, cine iese în avantaj din toată schema asta? În mod cert, nu cumpărătorul de rând. Principalii beneficiari sunt dezvoltatorii imobiliari și vânzătorii de apartamente vechi, care își văd proprietățile vândute mai repede și la prețuri umflate artificial. si și băncile câștigă, pentru că plasează mai multe credite, garantate în mare parte de stat, deci cu un risc redus pentru ele.

Dar pentru tânărul care a visat la propria casă, programul se transformă într-o capcană. El este cel care suportă costul final, plătit eșalonat pe zeci de ani. Se creează astfel o bulă speculativă exact pe segmentul cel mai vulnerabil al pieței imobiliare, cel al locuințelor accesibile.

Pe bune, exact casele vizate de tineri au ajuns să coste cel mai mult, proporțional vorbind. Iar asta ridică semne de întrebare serioase cu privire la eficiența și efectele pe termen lung ale unor astfel de programe de sprijin care, dincolo de intențiile bune, par să distorsioneze grav piața.