Compania din spatele exchange-ului descentralizat Balancer se închide. Balancer Labs, entitatea corporativă care a incubat și finanțat protocolul, își va înceta activitatea în urma unui exploit din noiembrie 2025 care a dus la pierderea a aproximativ 110 milioane de dolari în active digitale. Decizia a fost anunțată de co-fondatorul Fernando Martinelli într-o postare pe forumul de guvernanță al proiectului.

O vulnerabilitate de 110 milioane dolari

Lovitura a venit după ce un atacator a reușit să sustragă active precum osETH, WETH și wstETH, marcând a treia breșă de securitate cunoscută pentru proiect. Această ultimă vulnerabilitate a creat expunerea legală care a dus, în cele din urmă, la decizia de închidere. „BLabs, ca entitate corporativă, a devenit o povară mai degrabă decât un atu pentru viitorul protocolului și pur și simplu nu este sustenabilă în forma actuală, fără nicio sursă de venit”, a scris Martinelli.

Mai mult, co-fondatorul a recunoscut că a „luat în considerare serios” închiderea completă a întregului proiect. Numai ca a decis să nu facă acest pas, deoarece protocolul încă generează venituri, oferind echipei o șansă la restructurare. Până la urmă, ce altceva era de făcut?

De la 3,5 miliarde la 157 milioane TVL

În vremurile bune, Balancer era un nume de referință în boom-ul DeFi. La apogeul său, la sfârșitul anului 2021, protocolul deținea active blocate (Total Value Locked – TVL) în valoare de aproape 3,5 miliarde de dolari, plasându-l alături de giganți precum Aave, Uniswap și Curve. Datele DeFiLlama arătau un TVL de 2,96 miliarde de dolari în octombrie 2021, cu taxe anuale ce depășeau 6 milioane de dolari.

Cifrele sunt brutale.

Astăzi, valoarea totală blocată se situează la doar 157 de milioane de dolari (o scădere de 95% față de vârf), iar capitalizarea de piață a scăzut la 10 milioane de dolari. E drept că protocolul a generat peste 1 milion de dolari în taxe anuale în ultimele trei luni, o sumă insuficientă pentru a susține operațiunile curente, dar destulă pentru o variantă mult mai suplă.

Restructurare agresivă și răscumpărare de tokeni

Și totuși, protocolul nu moare complet. Planul de restructurare propus de echipa rămasă este unul agresiv. Hai să vedem ce presupune: emisiile de tokeni BAL vor fi reduse la zero, punând capăt la ceea ce Martinelli a descris drept o „economie circulară de mită care costă mai mult decât generează”.

Modelul de guvernanță veBAL va fi, si, eliminat, deoarece, potrivit fondatorului, a fost capturat de protocoale de meta-guvernanță care au făcut votul „nereprezentativ pentru linia întâi a Balancer”. În schimb, 100% din taxele protocolului vor fi direcționate către trezoreria DAO, față de 17,5% în prezent. În plus, se va iniția o răscumpărare de tokeni BAL pentru a oferi deținătorilor lichiditate la un preț corect. „Dacă crezi în Balancer-ul restructurat, rămâi. Dacă nu, primești o ieșire corectă”, a explicat Martinelli. „Aceasta este o afacere onestă și elimină presiunea de pe piață”.

Ce rămâne din Balancer?

Membrii esențiali ai echipei BLabs vor fi absorbiți într-o nouă entitate, Balancer OpCo, dacă votul de guvernanță va trece. Martinelli însuși nu va mai avea o relație formală cu protocolul după închidere, dar s-a oferit să servească drept consilier.

Aria de dezvoltare a produsului se va restrânge drastic, concentrându-se pe cinci zone considerate a avea un avantaj competitiv:

Pool-uri reCLAMM

Pool-uri de tip Liquidity Bootstrapping (LBP)

Pool-uri pentru stablecoins și tokeni de liquid staking

Pool-uri ponderate (weighted pools)

Expansiunea pe blockchain-uri non-EVM

Iar restul funcționalităților vor fi eliminate. La momentul anunțului, tokenul BAL se tranzacționa la 0,72 dolari, în scădere cu aproximativ 88% față de maximul său istoric.