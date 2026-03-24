Deși unii se tem că Bitcoin ar putea suferi o corecție și mai profundă, un indicator cheie sugerează că minimul a fost deja atins. Indicele de volatilitate implicită pe 30 de zile a explodat în februarie, când prețul BTC s-a prăbușit la aproape 60.000 de dolari, un nivel care, istoric, a semnalat capitularea pieței.

Semnalul care prevestește minimele

Indicatorul aflat în centrul atenției este volatilitatea implicită pe 30 de zile, o măsură bazată pe piața de opțiuni care estimează turbulențele de preț așteptate în următoarele patru săptămâni. Indicii DVOL de la Deribit și BVIV de la Volmex au urcat la 90% la începutul lunii februarie, exact când Bitcoin a înregistrat scăderea abruptă.

Istoric, astfel de creșteri abrupte ale volatilității au coincis cu panica maximă și capitularea pieței, marcând de obicei un prag minim al prețului.

Istoria se repetă?

Iar dinamica a fost evidentă la începutul lunii trecute, când Bitcoin a scăzut brusc. Cererea panicată pentru opțiuni, în special cele de vânzare (puts), a propulsat DVOL și BVIV la peste 90%, într-o manieră similară cu evenimentele de capitulare anterioare. S-a întâmplat același lucru în august 2024, când prețurile au coborât și au atins un minim în apropiere de 50.000 de dolari.

Un alt exemplu relevant este noiembrie 2022, odată cu prăbușirea FTX, care a generat o frică extremă și a trimis volatilitatea implicită la 90%. La acel moment, Bitcoin a atins un minim sub 20.000 de dolari. V-ați gândit vreodată la aceste tipare? Dacă istoria servește drept ghid, trendul descendent al Bitcoin, care a început în octombrie de la un vârf de peste 126.000 de dolari, s-ar putea să se fi încheiat deja.

Bitcoin ca un VIX al pieței crypto

Structura pieței Bitcoin a început să semene tot mai mult cu cea de pe Wall Street, mai ales după introducerea ETF-urilor spot pe BTC în SUA la începutul lui 2024. În acest context, volatilitatea implicită a devenit un fel de „barometru al fricii” și un indicator contrarian, la fel ca VIX (un indicator în timp real care măsoară volatilitatea așteptată pe 30 de zile a indicelui S&P 500).

Un VIX foarte ridicat, mult peste media sa pe termen lung, este considerat, în general, un semnal puternic de cumpărare pentru investitorii pe termen lung, deoarece reprezintă panica maximă din piață. Hai să vedem cum se aplică asta și aici. Ba chiar, multe strategii de pe Wall Street folosesc VIX ca un „indicator de fundal” pentru a declanșa achiziții sistematice de acțiuni.

Decalajul față de piețele tradiționale

Cifrele vorbesc de la sine.

Dar ce este cu adevărat interesant este decalajul. Indicele VIX a atins un maxim al ultimului an, de 35%, pe 9 martie, la aproape o lună după explozia volatilității Bitcoin. Deși VIX a fost ridicat pe parcursul anului 2026, a rămas sub vârfurile atinse în crizele anterioare, când depășea 60 de puncte, cum s-a întâmplat în timpul evenimentelor din aprilie 2025, cunoscute ca Liberation Day. Asta sugerează că piața crypto a reacționat și a prețuit riscul mult mai rapid decât piețele tradiționale.