Bitcoin a revenit marți dimineață peste pragul de 70.000 de dolari, recuperând pierderile din weekend, în timp ce piețele tradiționale se prăbușesc. Criptomoneda a urcat cu 3,1%, ajungând la 70.352 de dolari, iar ether (ETH), solana (SOL), dogecoin și xrp au înregistrat creșteri între 2% și 4%, pe fondul unor informații despre o posibilă extindere a conflictului din Orientul Mijlociu.

Escaladare majoră în Golf

Informațiile conform cărora Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite vor permite forțelor americane să le folosească bazele militare împotriva Iranului semnalează o escaladare semnificativă a conflictului. Potrivit unor rapoarte, Arabia Saudită a fost de acord să ofere armatei americane acces la Baza Aeriană Regele Fahd, revenind asupra poziției sale anterioare. Emiratele Arabe Unite au luat măsuri similare.

Până la urmă, cum vine asta? Practic, conflictul se transformă dintr-o operațiune SUA-Israel într-o coaliție regională extinsă, un scenariu mult mai grav decât cel anticipat inițial de piețe. Iar asta schimbă complet datele problemei, în timp ce purtătorul de cuvânt adjunct al Iranului a exclus orice discuție cu SUA.

Piețele tradiționale, în cădere liberă

În schimb, piețele tradiționale au reacționat imediat și negativ. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,5%, iar acțiunile europene se pregăteau de o deschidere cu un minus de 0,8%.

Petrolul Brent a sărit cu 4%, ajungând la aproximativ 104 dolari pe baril.

Strâmtoarea Ormuz rămâne efectiv închisă, cu doar un număr infim de nave care reușesc să treacă. Între timp, dolarul s-a apreciat cu 0,3%.

Paradoxul aurului și stabilitatea Bitcoin

Dar poate cel mai dezorientant semnal din piețele globale vine de la aur. Metalul prețios a scăzut cu 1,5%, extinzând ceea ce este acum cea mai lungă serie de pierderi zilnice înregistrată vreodată. V-ați gândit vreodată cum se poate ca un activ de refugiu să se prăbușească în timpul unui război care se extinde?

Cea mai probabilă explicație este vânzarea forțată de către fonduri care se confruntă cu apeluri în marjă pe alte poziții, aurul fiind cel mai lichid activ pe care îl pot vinde pentru a acoperi pierderi. Numai că acest colaps face ca stabilitatea relativă a Bitcoin să fie și mai notabilă. Criptomoneda (considerată de mulți un activ extrem de volatil) își menține un interval de preț, în timp ce activul considerat sigur este în cădere liberă.

Încotro se îndreaptă piața?

Fereastra de cinci zile pe care Trump a acordat-o Iranului expiră sâmbătă, însă intrarea Arabiei Saudite în conflict schimbă complet calculul. O coaliție regională care luptă împotriva Iranului este un război complet diferit de o campanie aeriană SUA-Israel, punând în pericol infrastructura petrolieră de ambele părți ale Golfului.

Bitcoin se menține la 70.000 de dolari într-o dimineață de marți în care totul pare să se deterioreze. Întrebarea pe care și-o pun toți investitorii în această săptămână este dacă asistăm la o dovadă de reziliență sau doar la o acalmie înaintea următoarei furtuni.