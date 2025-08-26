Fraudă periculoasă pentru utilizatorii Binance! Cum îți pot goli contul

Utilizatorii Binance se confruntă cu o nouă metodă de fraudă telefonică, în care atacatorii încearcă să păcălească investitorii să-și modifice setările API. Prin aceste schimbări, infractorii pot accesa conturile și transfera rapid criptomonede către propriile portofele. Pentru a combate fenomenul, Binance a anunțat că s-a alăturat ca membru fondator Rețelei Beacon – o inițiativă globală menită să întărească lupta împotriva infracțiunilor financiare.

Cum acționează escrocii

Specialiștii Binance au atras atenția că escrocii se prezintă ca reprezentanți ai serviciului de suport și cer utilizatorilor să facă „actualizări de securitate” în setările API. În realitate, aceste modificări le oferă atacatorilor acces direct la conturi. Odată intrat, capitalul poate fi transferat imediat către portofele controlate de hackeri.

„Blockchain-ul este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru combaterea infracțiunilor financiare. Rețeaua Beacon face colaborarea între sectorul public și privat mai rapidă și mai eficientă”, a declarat Noah Perlman, director de conformitate Binance.

Rețeaua Beacon: apărare comună împotriva fraudei

Pentru a reduce riscul de atacuri, Binance s-a alăturat Rețelei Beacon, dezvoltată de TRM Labs alături de alți giganți ai industriei și autorități. Platforma permite schimbul de informații în timp real și intervenția rapidă pentru blocarea fondurilor furate. Printre partenerii implicați se numără Coinbase, PayPal, Ripple, Kraken și Crypto.com.

Beacon urmărește nu doar fraudele clasice, ci și cazurile de hack-uri, plăți de ransomware sau posibile surse de finanțare a terorismului.

Recomandările Binance pentru utilizatori

Pentru a se proteja, compania îi sfătuiește pe utilizatori să activeze autentificarea în doi pași, să nu accepte niciun fel de modificări API la cererea necunoscuților și să raporteze imediat orice apel suspect. Binance subliniază că aceste măsuri simple pot face diferența între siguranța fondurilor și pierderi financiare semnificative.