Bitcoin și Ether au înregistrat scăderi luni, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au declanșat o creștere bruscă a prețului țițeiului, forțând traderii să adopte poziții defensive. Bitcoin nu a reușit din nou să depășească pragul de rezistență de 74.000 de dolari, coborând la un preț de tranzacționare de 70.600 de dolari. Ether (ETH) a urmat aceeași traiectorie, prăbușindu-se de la maximul de 2.320 de dolari atins pe 11 aprilie la 2.190 de dolari.

Tensiuni geopolitice, efecte directe in piata

Scăderea a venit în contextul în care țițeiul Brent a sărit din nou peste 100 de dolari barilul, ca urmare a ordinului președintelui american Donald Trump de a institui o blocadă în Strâmtoarea Hormuz. Conflictul cu Iranul a fost un motor direct al acțiunii prețurilor activelor de risc în ultima lună, acțiunile americane și criptomonedele fiind corelate invers cu petrolul și dolarul american.

Deocamdată, bitcoin și piața cripto în general rămân într-un interval de tranzacționare care persistă de la începutul lunii februarie. Criptomoneda nu reușește să treacă de 75.000 de dolari, dar în același timp se menține ferm peste pragul de 63.000 de dolari.

Traderii pariaza pe scadere

Iar datele din piața derivatelor arată o tendință clară de reducere a riscului. Contractele futures legate de majoritatea tokenurilor importante, inclusiv bitcoin și ether, au scăzut ușor în ultimele 24 de ore. În timp ce prețul petrolului a crescut cu 5%, interesul deschis (OI) pentru contractele futures pe țiței de pe Binance a scăzut cu peste 1%. În schimb, activitatea pe platforma descentralizată Hyperliquid s-a intensificat, interesul deschis combinat pentru contractele futures Brent și WTI depășind 1 miliard de dolari.

E drept că s-au înregistrat intrări puternice de capital pe contractele futures legate de ADA (Cardano), cu un interes deschis care a atins cel mai înalt nivel din 26 februarie. Numai ca acest lucru nu este neapărat un semn pozitiv. Cum vine asta? Ei bine, atât ratele de finanțare perpetuă, cât și delta de volum cumulată pe 24 de ore (CVD) rămân negative, sugerând că intrările sunt determinate în mare parte de traderi care se poziționează pentru scăderi sau construiesc activ expuneri short.

Cu excepția HYPE, LINK, AVAX, TRX și ZEC, toate monedele din top 25 au înregistrat un CVD negativ.

vânzătorii sunt mai agresivi decât cumpărătorii.

Protectie contra riscurilor, dar fara panica

Pe piața opțiunilor, lucrurile stau puțin diferit. Metricile de volatilitate implicită bazate pe opțiuni pentru Bitcoin și Ether rămân scăzute pe majoritatea intervalelor de timp, ceea ce sugerează că piața anticipează mișcări de preț mai calme și mai lente. Curba de volatilitate este, si, destul de plată, fără a arăta așteptări puternice de creșteri bruște în viitor.

Si totusi, temerile privind o scădere persistă. Opțiunile put pe BTC se tranzacționează în prezent cu o primă de 5 puncte sau mai mult pe toate intervalele de timp, indicând o cerere mai puternică pentru protecție la scădere. Strategiile populare (care au reprezentat peste 50% din activitatea totală în ultimele 24 de ore) au inclus spread-uri calendaristice call și straddles, indicând preferința investitorilor pentru strategii legate de trecerea timpului și volatilitate, în detrimentul unei direcții clare.

Memecoins, castigatorii neasteptati

Dar în timp ce giganții pieței se clatină, nișele speculative prosperă. Indicele CoinDesk Memecoin (CDMEME) și Indicele DeFi Select (DFX) au fost ambele pe plus luni, în contrast cu indicii dominați de cele mai mari tokenuri. Tokenul DeFi AAVE a fost unul dintre cei mai buni performeri, cu o creștere de aproximativ 5%, urmat de HYPE și JUP, care au adăugat circa 2%.

Însă adevărații campioni de luni au fost memecoin-urile: BROCCOLI, BAN și 币安人生 au înregistrat câștiguri de peste 10%. V-ați fi așteptat la asta într-o piață altfel plată? Aceste mișcări demonstrează apetitul investitorilor pentru tokenuri extrem de speculative.

Indicatorul „Altcoin Season” de la CoinMarketCap se află la 36/100, mai mare decât minimul sub 20 din februarie, dar sub nivelul de 50/100 atins luna trecută.