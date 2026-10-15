Investitorii în criptomonede datorează un impozit de 16% pentru câștigurile realizate de la 1 ianuarie 2026, față de 10% pentru cele din 2025. La impozitul pe venit se poate adăuga contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în funcție de nivelul câștigurilor și de situația contribuabilului.

Majorarea cotei este prevăzută de Legea 239/2025. Potrivit The Crypto Support, câștigurile din transferul de monedă virtuală intră la venituri din alte surse, conform articolului 116 din Codul fiscal. Câștigul se calculează ca diferență între prețul de vânzare și costul de achiziție.

Anul tranzacției stabilește cota și termenul

Potrivit The Crypto Support, perioada de depunere este 1-25 mai, iar 25 mai este termenul-limită atât pentru declarare, cât și pentru plată. Pentru câștigurile obținute în 2026, termenul este 25 mai 2027. Veniturile realizate în 2025 au avut termen de declarare 25 mai 2026 inclusiv, pentru stabilirea impozitului anual și a contribuțiilor sociale datorate.

Momentul relevant este data tranzacției, nu data transferului banilor în contul bancar. O vânzare în euro generează obligația fiscală chiar dacă suma încasată rămâne pe platforma de tranzacționare.

Pentru declarare se folosește formularul D212, cu denumirea oficială Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aplicația Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) permite adăugarea mai multor surse și tipuri de venituri.

Vânzarea și plata cu criptomonede generează impozit

Operațiunile trebuie separate înainte de calcularea câștigurilor:

Vânzarea criptomonedelor pentru lei, euro sau dolari este imozabilă.

Plata cu criptomonede pentru bunuri ori servicii este impozabilă.

Cumpărarea criptomonedelor cu lei nu generează impozit.

Simpla păstrare a criptomonedelor nu generează impozit.

Transferul între portofelele proprii nu generează impozit.

Schimburile directe între criptomonede au un tratament fiscal interpretabil. Potrivit The Crypto Support, ANAF nu a publicat o îndrumare oficială dedicată, astfel că tratamentul lor rămâne o zonă gri. Abordarea generală descrisă este neimpozitarea schimbului în sine, dar există și abordarea prudentă a tratării fiecărui schimb ca vânzare. Costul inițial de achiziție se transferă asupra monedei primite.

Categoria activelor vizate include Bitcoin, Ethereum, monedele stabile precum USDT și USDC, activele digitale unice și tokenurile din jocurile care oferă recompense. Sunt excluse monedele tradiționale, punctele de loialitate și monedele din jocuri care pot fi convertite numai în interiorul jocului.

Pierderile din tranzacții nu se scad din câștigurile impozabile. Calculul impozitului urmărește suma câștigurilor, chiar dacă alte operațiuni s-au încheiat în pierdere.

Scutirea cere respectarea simultană a două praguri

Scutirea se aplică atunci când câștigul din fiecare tranzacție este sub 200 de lei, iar totalul anual al câștigurilor este sub 600 de lei. Ambele condiții trebuie îndeplinite.

Exemplul cu cinci câștiguri de câte 150 de lei arată de ce verificarea fiecărei tranzacții nu este suficientă. Totalul ajunge la 750 de lei și depășește pragul anual. Întreaga sumă devine impozabilă, nu doar partea care trece de plafon.

Contribuția la sănătate se verifică separat

Pentru câștigurile din criptomonede nu se datorează contribuția de asigurări sociale pentru pensie (CAS). Aceste venituri nu generează nici drepturi de pensie. Contribuția la sănătate se stabilește pe trepte de venit, prin sume fixe.

Reperele de calcul sunt:

Sub 24.300 de lei, contribuția este de 0 lei dacă persoana are un alt venit care îi asigură acoperirea medicală, de exemplu un salariu.

Sub același prag, contribuția este de 2.430 de lei dacă veniturile din criptomonede sunt singurele venituri.

Peste 97.200 de lei, contribuția ajunge la plafonul de 9.720 de lei. Acesta rămâne același atât pentru un câștig de 100.000 de lei, cât și pentru unul de un milion de lei.

Un calcul orientativ pentru 2026 pornește de la cumpărarea de Bitcoin cu 200.000 de lei și vânzarea cu 300.000 de lei. Câștigul de 100.000 de lei generează un impozit de 16.000 de lei. Cu o contribuție la sănătate de 9.720 de lei, obligațiile totale sunt de 25.720 de lei.

Separat, persoanele care optează în 2026 pentru plata contribuției la sănătate pot depune formularul oricând în cursul anului. Pentru această opțiune, baza este de șase salarii minime brute de 4.050 de lei, în vigoare la 1 ianuarie: 24.300 de lei. Aplicarea cotei de 10% înseamnă o contribuție de 2.430 de lei.

Recompensele au cost de achiziție zero

Recompensele din staking, distribuțiile gratuite de criptomonede și mineritul practicat ca hobby nu sunt impozitate la primire, dar au cost de achiziție zero. La vânzarea în lei, întreaga sumă încasată reprezintă câștig impozabil și intră sub cota aplicabilă anului tranzacției.

Mineritul constant, cu venituri recurente de zeci de mii de lei anual, poate fi reîncadrat ca activitate economică. În acest caz intervine organizarea ca persoană fizică autorizată sau societate cu răspundere limitată, cu regimuri fiscale diferite.

Istoricul tranzacțiilor precedă completarea formularului

Pregătirea declarației începe cu inventarierea platformelor și a portofelelor folosite în anul fiscal, urmată de exportarea istoricului complet al tranzacțiilor. Documentele justificative se păstrează minimum cinci ani.

Câștigurile din criptomonede se declară prin D212, în Spațiul Privat Virtual (SPV), la codul de venit 1023. Formularul poate fi transmis și prin platforma de e-guvernare, cu semnătură electronică calificată, depus direct la registratura organului fiscal competent sau expediat prin poștă, cu confirmare de primire.

Formularul este gratuit. Pentru depunerea fizică, data relevantă este data înregistrării la administrația fiscală sau data expedierii prin poștă. Persoanele cu domiciliul fiscal în România se adresează administrației fiscale în raza căreia se află domiciliul ori adresa unde locuiesc efectiv. Pentru persoanele fără domiciliu fiscal în România, competența aparține organului fiscal desemnat potrivit legii.

Declarația poate fi completată de contribuabil, de un împuternicit sau de un curator fiscal desemnat conform Codului de procedură fiscală.

Precompletarea trebuie verificată înainte de transmitere

Potrivit Digi24, funcția de precompletare din SPV importă informații existente în sistemele fiscale, inclusiv venituri raportate prin declarația informativă D205. Contribuabilul poate verifica, modifica și completa valorile înainte de depunere.

Datele provin din raportările terților și pot fi incomplete ori eronate. Responsabilitatea pentru corectitudinea declarației rămâne a contribuabilului. Formularul web poate fi completat direct în browser, fără utilizarea unui fișier interactiv separat.

Dacă o declarație deja depusă conține date care nu mai corespund situației reale, corectarea se face printr-o declarație rectificativă, folosind tot formularul 212. Se bifează capitolele care necesită modificări și se completează integral fiecare capitol rectificat, inclusiv informațiile rămase neschimbate.

Pentru depunerea după anularea rezervei verificării ulterioare, formularul oficial cere bifarea temeiului din articolul 105 alineatul (6) al Codului de procedură fiscală. Litera a) privește corecțiile determinate de îndeplinirea sau neîndeplinirea unei condiții legale care modifică baza de impozitare ori creanța fiscală.

Litera b) privește hotărârile judecătorești definitive care stabilesc obligații de plată pentru venituri sau diferențe de venituri, plata unor sume ori acceptarea unor cheltuieli care modifică baza de impozitare și obligațiile fiscale pentru perioadele respective.

Raportarea platformelor include și transferurile către portofele private

În cadrul directivei europene DAC-8 privind raportarea tranzacțiilor cu criptomonede, platformele colectează date începând cu 1 ianuarie 2026. Primul raport pentru activitatea din acel an este prevăzut pentru 15 martie 2027.

Raportarea include schimburile între criptomonede, înregistrate ca vânzare și cumpărare evaluate în lei, precum și retragerile către portofele private, la valoarea din momentul transferului. Transferul către un portofel propriu rămâne astfel vizibil în raportarea platformei, chiar dacă operațiunea nu generează impozit.

Nedeclararea poate conduce la recalcularea obligațiilor cu un cost de achiziție zero, la care se adaugă dobânzi, penalități de întârziere și penalitate de nedeclarare.