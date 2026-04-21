Fintech-ul britanic Revolut, extrem de popular și în România, a informat investitorii că țintește o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari pentru viitoarea sa listare pe bursă. Cifra este amețitoare, mai ales dacă ne gândim că în noiembrie anul trecut, compania era evaluată la „doar” 75 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere a valorii companiei cu 125% în doar câteva luni.

O listare care se lasă așteptată

Compania, considerată cel mai valoros start-up din Europa, a comunicat recent că nu va încerca o listare pe piața de capital mai devreme de anul 2028. Chiar și așa, discuțiile despre valoarea potențială a companiei sunt în toi. Iar surse familiare cu negocierile susțin că s-a discutat un interval de evaluare pentru viitorul IPO (ofertă publică inițială) cuprins între 150 și 200 de miliarde de dolari.

Saltul este uriaș.

Numai ca planurile nu se opresc aici. Presa internațională a relatat că Revolut se pregătește pentru o vânzare secundară de acțiuni în a doua jumătate a anului 2026, cu așteptări ca valoarea companiei să atingă 100 de miliarde de dolari după această tranzacție.

Ambițiile cofondatorului

V-ați gândit vreodată ce înseamnă o astfel de evaluare pentru cei din spatele afacerii? Cofondatorul Nik Storonsky oferea o perspectivă personală încă din decembrie, când a declarat că „participația mea ar valora aproximativ 80 de miliarde de dolari în companie dacă ar ajunge la o evaluare de 200 de miliarde de dolari”.

Profit în creștere și expansiune globală

Aceste ambiții sunt susținute de cifre financiare solide. În 2025, profitul brut al Revolut a crescut cu 57%, ajungând la 1,7 miliarde de lire sterline (echivalentul a 2,3 miliarde de dolari). E drept că ritmul de creștere a încetinit față de anul anterior, când avansul fusese de aproape 150%, dar performanța rămâne una remarcabilă pentru un jucător din sectorul fintech.

Dincolo de cifre, expansiunea geografică este o prioritate. După ce a obținut o licență bancară completă în Marea Britanie în luna martie, Revolut a făcut un pas strategic major și a solicitat o licență bancară și în Statele Unite, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Dacă va fi aprobată, această licență i-ar permite fintech-ului cu sediul la Londra să opereze mai mult ca o bancă tradițională pe cea mai mare piață economică a lumii.

Și totuși, în ciuda acestor planuri grandioase și a cifrelor vehiculate, o sursă apropiată companiei a ținut să tempereze așteptările, precizând că „nu a fost încă decisă o evaluare formală”.