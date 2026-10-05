Într-o singură ședință, valoarea companiilor de pe piața principală a bursei a crescut cu 17,3 miliarde de lei, ajungând la 689 de miliarde de lei. La prima tranzacționare după decizia de vineri a agenției de rating S&P, indicele de referință BET a urcat cu aproximativ 4%. România a rămas la ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, investment grade.

„Mișcarea (de la BVB – n.r.) are și o componentă tehnică. După o corecție de circa 15% față de maximul din august, multe acțiuni ajunseseră la prețuri atractive, iar investitorii care vânduseră preventiv înaintea deciziei S&P își refac acum pozițiile. Revenirea a fost condusă de companiile mari de energie și de bănci, cele mai sensibile la percepția asupra riscului de țară”, a declarat Vivien Ciuhan, analistă la casa de brokeraj Investimental, pentru ZF.

Reacția favorabilă s-a văzut și la titlurile de stat: randamentul obligațiunilor pe 10 ani a coborât spre 7,2%, de la circa 7,6%, potrivit ZF.ro. Pentru bursă, aceasta a fost cea mai bună ședință din acest an și una dintre cele mai bune din ultimii ani.

Cele mai mari creșteri dintre acțiunile incluse în BET au fost:

Cris-Tim: 14,7%;

One United: 9,4%;

Transelectrica: 7,3%;

BRD SocGen: 7,1%;

Transgaz: 6,8%.

Brokerii și analiștii consultați de ZF.ro explică faptul că investitorii incluseseră deja în prețuri riscul retrogradării României în categoria speculativă, numită junk, prin vânzările și scăderile din ultimele săptămâni. Incertitudinile politice amplificaseră presiunea la vânzare.

Săptămâna trecută, BET întrerupsese o serie de cinci săptămâni consecutive de scădere. În cele trei ședințe dinaintea verdictului agenției, indicele recuperase aproximativ 1.500 de puncte, pe măsură ce așteptarea dominantă în piață devenise evitarea retrogradării.

Pentru corecția față de maximul din august, ZF.ro indică aproximativ 10%, o estimare diferită de cea formulată de analistă.

Analistul financiar Aurelian Dochia a declarat pentru ZF.ro că avansul indicelui arată un optimism mai mare al investitorilor. În lipsa altor evenimente care să explice schimbarea, el consideră plauzibilă legătura cu evaluările agențiilor de rating. Avertizează însă că economia rămâne fragilă și că încrederea are nevoie de câteva zile și, posibil, de alte informații favorabile pentru a se consolida. În opinia sa, sensibilitatea burselor la sentimente reflectă comportamentul oamenilor care investesc.

Ce spune S&P despre finanțele României

Evaluarea S&P privește atât nivelul deficitului, cât și capacitatea României de a continua ajustarea fiscală și de a reduce dezechilibrul extern. Agenția avertizează că nevoia mare de finanțare externă și ponderea ridicată a investitorilor nerezidenți în deținerea datoriei publice fac economia vulnerabilă la schimbările de încredere ale investitorilor.

Pentru acest an, agenția apreciază că ajustarea fiscală și absorbția fondurilor europene au urmat traiectoria stabilită. Până în septembrie, erau securizate peste 90% din granturile RRF și peste 95% din împrumuturile RRF.

Investițiile publice ar urma să reprezinte 8,5% din produsul intern brut (PIB), potrivit estimării. Pentru fondurile europene care ar urma să intre în România în 2026, estimarea este de aproximativ 3,5% din PIB.

S&P își bazează scenariul pe formarea unui guvern care să poată adopta un cadru bugetar credibil pentru 2027-2028.

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