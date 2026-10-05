Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut luni, 5 octombrie 2026, cu 10-20 de puncte de bază față de închiderea de vineri, după ce agenția S&P a confirmat ratingul țării, potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Reducerea a cuprins toate maturitățile, adică termenele până la rambursare, cele medii și lungi înregistrând cea mai mare ajustare, potrivit Newsweek România, care citează Agerpres.

România rămâne astfel în categoria recomandată investițiilor, relatează Newsweek România. Ratingul suveran reprezintă evaluarea capacității statului de a-și achita datoriile.

„Semnale pozitive azi pe piețe. Confirmarea ratingului de către S&P, după Fitch și Moody’s, în pofida unui climat prelungit de incertitudine politică, demonstrează cât de importantă este menținerea ratingului pentru păstrarea încrederii investitorilor și reducerea costurilor de finanțare ale țării”, a scris Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

Cererea de la licitație a depășit suma oferită de stat

La redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni de referință, cu scadența de aproape doi ani, Ministerul Finanțelor a primit cereri de 1,25 miliarde de lei. Suma oferită prin emisiune era de 500 de milioane de lei, potrivit ministrului.

Ministerul a atras efectiv 532 de milioane de lei, la un randament de 6,98%. Nazare a precizat că nivelul a fost sub cel de pe piața secundară, unde se tranzacționează titlurile deja emise.

În interpretarea ministrului, scăderea randamentelor și cererea mai mare la licitație arată un interes crescut pentru titlurile românești și permit statului să se împrumute mai ieftin. El avertizează însă că rezultatul unei singure ședințe de tranzacționare nu este suficient pentru a evalua succesul.

Obiectivul invocat de Nazare este ca reducerea să devină durabilă și să cuprindă, în timp, întreaga curbă a randamentelor, adică nivelurile aferente diferitelor termene de împrumut. Ministerul urmărește astfel limitarea cheltuielilor cu dobânzile și îmbunătățirea capacității statului de a-și susține datoria publică.

Investitorii locali își măresc deținerile de titluri de stat

Ministrul a evidențiat creșterea bazei locale de investitori și a prezentat următoarea distribuție a deținerilor:

Din titlurile de stat emise pe piața interbancară, fondurile de pensii private dețin aproximativ 30%, o pondere cu circa șase puncte procentuale peste cea anterioară.

Prin programele Tezaur și Fidelis, populația deține titluri de stat în valoare de aproximativ 80 de miliarde de lei.

Deținerile investitorilor nerezidenți au ajuns la aproximativ 17%, cel mai mic nivel din ultimii cinci ani.

„Dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat este, din acest motiv, o componentă de securitate financiară a României. Vrem mai mulți investitori, maturități mai bine distribuite și o dependență mai redusă de episoadele de volatilitate externă”, a subliniat ministrul.

Bugetul pentru 2027 este următorul test invocat de Nazare

Ministrul leagă menținerea evaluării agențiilor de evoluția finanțelor publice, dar avertizează asupra riscului rămas: „Execuția bugetară bună și menținerea traiectoriei de reducere a deficitului au fost esențiale pentru păstrarea ratingului. Dar perspectiva rămâne negativă, deci riscul nu a dispărut”, a transmis el.

Pentru Nazare, bugetul pentru 2027 este următorul test: România trebuie să arate că ajustarea fiscală, adică efortul de reducere a deficitului bugetar, continuă și după măsurile temporare.