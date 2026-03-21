Carburanții s-au scumpit din nou în această noapte, marcând a cincea majorare consecutivă. Benzina standard a sărit de pragul psihologic de 9 lei pe litru în aproape toate stațiile din Capitală, în timp ce motorina standard se îndreaptă accelerat către 10 lei pe litru, un nivel deja depășit de sortimentele premium.

Prețurile la pompă explodează

Iar liderul pieței, OMV Petrom, a operat noi majorări, crescând prețul motorinei cu 15 bani pe litru și pe cel al benzinei cu 10 bani. Astfel, scumpirile totale din ultima săptămână au ajuns la 80 de bani pe litru la motorină și 58 de bani la benzină, conform datelor analizate.

Concret, în urma ultimei majorări, un litru de motorină standard costă acum între 9,72 și 9,75 de lei în stațiile Petrom și atinge 9,88 de lei în cele OMV. În același timp, benzina standard se vinde cu 9,04-9,06 lei pe litru la Petrom și cu 9,17 lei la OMV.

Cine mai vinde ieftin în Capitală?

Deci, unde mai poți alimenta fără să lași o mică avere la pompă? Sâmbătă dimineață, singurele stații din București unde benzina standard se mai găsește sub pragul de 9 lei pe litru sunt cele operate de Socar. E drept că, în rest, peisajul e sumbru, prețurile din stațiile Lukoil, MOL, Rompetrol, Petrom și OMV fiind superioare acestui prag.

Ierarhia s-a schimbat. Cei mai ieftini carburanți din București pot fi găsiți acum în cele trei stații Socar, urmate de cele ale liderului pieței, Petrom.

Strategia surprinzătoare a Lukoil

Numai că lucrurile stau puțin diferit la alți jucători. În stațiile Lukoil, care de obicei erau printre cele mai ieftine, carburanții sunt acum mai scumpi decât la Petrom. Această repoziționare vine după o scumpire agresivă operată joi seară, când motorina a crescut cu 35 de bani, iar benzina cu 14 bani.

Mai mult, compania deținută de gigantul rus a efectuat în ultimele zile majorări în avans cu câteva ore față de liderul pieței (care operează modificările de obicei la miezul nopții), părând să anticipeze mișcările din piață.

De la începutul războiului din Iran, scumpirile au fost și mai dramatice. Motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 17,95% în stațiile Petrom, și cu aproximativ 1,50 lei pe litru, adică un salt de 18%, în stațiile premium OMV.