Curtea de Justiție a UE exclude firmele în dificultate de la facilitățile pentru marii consumatori de energie

Firmele aflate în dificultate nu pot beneficia de facilitățile energetice acordate companiilor cu un consum ridicat de electricitate sau gaze, a decis Curtea de Justiție a UE în cauzele privind Acciaierie d’Italia, fosta Ilva. Judecătorul administrativ italian trebuie să verifice dacă grupul siderurgic se încadrează în această categorie și să soluționeze litigiul.

În 2024, autoritățile italiene au respins cererile Acciaierie d’Italia pentru facilitățile aferente anului 2025, invocând administrarea extraordinară și starea de insolvență a grupului, potrivit Agenzia ANSA.

Curtea a stabilit că o procedură colectivă subordonată constatării insolvenței califică întreprinderea drept „în dificultate” în sensul normelor europene privind ajutoarele de stat. Această încadrare o exclude de la facilitățile destinate companiilor cu consum ridicat de energie.

Redresarea companiei nu schimbă această încadrare

Regulile europene se aplică și atunci când procedura națională urmărește readucerea companiei la profitabilitate. Scopul redresării nu schimbă calificarea întreprinderii drept „în dificultate” pentru aplicarea normelor europene.

Italia și-a aliniat legislația privind facilitățile energetice la normele europene pentru ajutoarele destinate climei, mediului și energiei. Acestea exclud explicit întreprinderile considerate în dificultate potrivit orientărilor UE privind ajutoarele pentru salvare și restructurare.

Facilitățile energetice nu sunt ajutoare pentru salvare

Curtea a precizat că facilitățile acordate companiilor energointensive, adică firmelor cu un consum mare de energie, nu pot fi asimilate ajutoarelor pentru salvare. Cele două instrumente urmăresc obiective diferite.

Prin adoptarea orientărilor privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, Comisia și-a limitat voluntar puterea discreționară în evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat. O derogare de la aceste reguli ar încălca principii generale ale dreptului UE, inclusiv egalitatea de tratament și protecția încrederii legitime.

Judecătorul administrativ italian va soluționa litigiul pe baza interpretării furnizate de Curtea de Justiție a UE și va verifica dacă procedura aplicată Acciaierie d’Italia îndeplinește condițiile pentru calificarea companiei drept întreprindere în dificultate.