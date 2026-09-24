Euro rămâne la recordul BNR de 5,2788 lei, iar dolarul, lira și francul cresc

Euro a rămas joi, 24 septembrie 2026, la 5,2788 lei la cursul stabilit de Banca Națională a României (BNR), aceeași valoare ca în ziua precedentă și peste cotația de marți, de 5,2647 lei.

Potrivit Adevărul.ro, Cursul BNR de joi menține moneda europeană la cel mai ridicat nivel oficial înregistrat până acum.

Dolarul, lira și francul s-au apreciat față de leu

Dolarul american a urcat de la 4,5934 lei la 4,6265 lei. Lira sterlină a avansat de la 6,1371 lei la 6,1442 lei.

Francul elvețian a crescut, la rândul său, de la 5,6085 lei la 5,6205 lei.

Cotațiile BNR sunt repere, nu rate obligatorii de schimb

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și pot fi diferite de ratele efective practicate de bănci și casele de schimb valutar. Banca centrală publică acest curs în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noi cotații.

Maximul anterior data din 6 mai 2026

BNR stabilise atunci un curs de 5,2688 lei pentru un euro. Moneda europeană crescuse cu peste cinci bani într-o singură zi, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlament.