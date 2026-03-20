Amenzi de 86.000 de lei pentru fațade murdare în centrul Capitalei

Poliția Locală a aplicat 36 de amenzi în valoare totală de 86.000 de lei pe bulevardele Magheru și Bălcescu din Capitală. Sancțiunile vizează agenții comerciali cu fațade neîngrijite, pline de afișe, în urma unei acțiuni de ordine și curățenie dispuse de primarul Ciprian Ciucu.

Controale în centrul Capitalei

Acțiunea vizează direct agenții comerciali. Primarul Capitalei le cere acestora să îngrijească fațadele clădirilor, să curețe afișele lipite abuziv și să spele vitrinele și panourile luminoase. Măsura vine după ce polițiștii locali au luat la pas cele două bulevarde centrale.

„Am dispus Poliției Locale să ia la rând bulevardele Magheru și Bălcescu și să insiste ca oamenii să-și curețe ce au de curățat. Polițiștii locali au aplicat un număr de 36 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 86.000 lei pentru fațade neîngrijite, pline de afișe”, a transmis edilul vineri, pe Facebook.

Primele efecte ale amenzilor

Dar se pare că măsura are deja efect. Nu de puține ori, astfel de acțiuni rămân fără un ecou imediat, numai că de data aceasta lucrurile stau puțin diferit.

„Partea bună este că astăzi un număr de 12 agenți comerciali s-au conformat și au curățat, au dezlipit afișele, și-au spălat vitrinele și firmele luminoase”, a adăugat Ciucu.

O primă victorie, așadar.

Modelul din Ungaria și responsabilitatea împărțită

V-ați întrebat vreodată de ce în alte orașe europene centrul arată impecabil? Ei bine, primarul Capitalei pare să aibă o explicație, venită dintr-o experiență personală dintr-un oraș din nordul Ungariei, unde angajații magazinelor și cafenelelor curățau zilnic spațiile din fața unităților.

„Mi-a rămas imaginea aceea în minte. Mă întrebam… la noi de ce nu este așa? Oare oamenii acționau din propria inițiativă sau era nevoie să intervină primarul să pună lucrurile în bună regulă?”, a scris Ciucu.

Până la urmă, problema nu e doar la autorități. Edilul a subliniat că vina este împărțită, atât din partea autorităților (care nu acționează), cât și a proprietarilor. „Pe lângă inacțiunea autorității publice, de multe ori apare și inacțiunea celor care au diferite proprietăți. De ceea ce revine primăriei mă ocup eu”, a precizat acesta.

Politica de „toleranță zero” se extinde

Iar planurile edilului nu se opresc aici. Ciprian Ciucu anunță că vrea să aplice în toată Capitala politica de „toleranță zero”, similară celei implementate deja în Sectorul 6. O atenție specială va fi acordată parcărilor ilegale, în special celor de pe spațiile verzi.

„Este inacceptabil ca în centrul Capitalei să se parcheze pe spațiul verde. Am început să eliberăm trotuarele de mașini. Este mult de muncă, dar, ușor-uşor, stradă cu stradă, Capitala României își va regăsi ordinea și curățenia”, a mai spus primarul.

Acțiunea nu este una singulară. Poliția Locală continuă verificările zilnice în teren, vizând inclusiv modul în care operatorii de salubritate își respectă obligațiile contractuale în zona centrală a orașului.