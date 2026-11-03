AnimaWings, compania aeriană controlată de frații Cristian și Marius Pandel, a prelungit suspendarea tuturor zborurilor regulate până la 31 decembrie 2026 inclusiv, potrivit anunțului făcut la 3 noiembrie. Pentru pasagerii care au plătit deja bilete, calea de recuperare a banilor depinde de momentul în care compania a ajuns să le datoreze restituirea.

Suspendarea fusese anunțată anterior până la 15 noiembrie inclusiv; noua dată adaugă 46 de zile. Compania spune că îi informează pe pasagerii afectați despre rezervări și despre pașii următori prin canalele sale oficiale.

Termenul de 14 decembrie nu este pentru toate biletele

Tribunalul București a deschis procedura de insolvență a AnimaWings la 28 octombrie 2026. Insolvența înseamnă că datoriile companiei sunt tratate printr-o procedură supravegheată de instanță. Pentru banii pe care compania îi datora deja înainte de acea dată, pasagerul trebuie să depună o cerere de înscriere a datoriei în dosarul de insolvență până la 14 decembrie 2026, termen stabilit de Tribunal.

Cererea trebuie să arate suma solicitată, motivul și dovezile: biletul, codul rezervării, dovada plății, anunțul anulării și corespondența purtată cu firma. O solicitare de rambursare trimisă doar companiei nu ține locul cererii din dosarul de insolvență. Data cumpărării biletului nu arată, singură, când s-a născut dreptul la restituire; termenul de 14 decembrie nu trebuie aplicat automat tuturor rezervărilor afectate.

Sumele pe care compania ajunge să le datoreze după deschiderea insolvenței nu intră în tabelul datoriilor mai vechi. Pasagerii aflați în această situație trebuie să urmărească instrucțiunile primite pentru rezervarea lor, fără să considere înscrierea în dosar o cale valabilă pentru orice bilet anulat. Deschiderea insolvenței nu înseamnă că rambursarea se face automat.

Cei care au cumpărat prin agenție au și un intermediar de anunțat

Pentru un bilet cumpărat printr-o agenție sau o platformă, solicitarea privind zborul trebuie adresată companiei aeriene, iar intermediarul prin care s-a făcut cumpărarea sau plata trebuie informat. Comisia Europeană explică faptul că transportatorul are obligațiile față de pasager pentru zbor, în timp ce relația cu intermediarul depinde de condițiile acestuia.

Un pachet turistic nu trebuie confundat cu un bilet cumpărat separat. Într-un anunț transmis Bursei de Valori București la 1 octombrie, Christian Tour a precizat că este o firmă distinctă de AnimaWings, deși cele două au acționari finali comuni, și că a repartizat altor transportatori zborurile charter afectate din pachetele sale. Suspendarea anunțată acum de AnimaWings privește zborurile regulate.

Ce urmează pentru rezervările afectate

Prima suspendare anunțată de AnimaWings a vizat zborurile din 2 până în 24 octombrie. Ea a fost prelungită apoi până la 15 noiembrie și, acum, până la sfârșitul anului. Procedura de insolvență este supravegheată de un administrator judiciar provizoriu format din CITR Filiala București, Infinexa Restructuring și Popescu & Asociații Insolvency.

Pasagerii cu rezervări afectate au de urmărit acești pași, în funcție de felul în care au cumpărat biletul:

Verifică mesajele trimise la datele de contact ale rezervării și păstrează biletul, dovada plății, notificarea anulării și corespondența.

Dacă suma era deja datorată înainte de 28 octombrie, depun cererea de înscriere în dosarul de insolvență până la 14 decembrie, cu suma și dovezile ei.

Dacă au cumpărat printr-un intermediar, îl informează și pe acesta; pentru plata cu cardul sau pentru o asigurare, verifică separat condițiile băncii ori ale poliței, fără a presupune o restituire automată.

Calendarul instanței prevede întocmirea primei liste a datoriilor admise la 4 ianuarie 2027, iar următoarea ședință de judecată este stabilită pentru 31 martie 2027.